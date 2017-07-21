Берлин грозит Анкаре

Ангелина Тимофеева — Берлин, для РИА Новости Украина

О новых решениях по этому вопросу от имени коалиционного правительства, в частности, после согласования с канцлером ФРГ и главой Христианско-демократического союза Ангелой Меркель и лидером Социал-демократической партии Германии Мартином Шульцем, сообщил журналистам в четверг глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.

Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.

Amnesty International потребовала освободить правозащитников, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки.

Ранее в Турции по обвинению в поддержке терроризма был арестован корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель. О необходимости его освобождения канцлер Меркель говорила в ходе личных встреч с премьер-министром Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, в последний раз — на полях саммита G20 в Гамбурге. Как сообщил в четверг немецкий таблоид BILD, Анкара предложила Германии обменять Юджеля на "двух турецких генералов", которые обратились к Берлину с просьбой о предоставлении убежища после прошлогодней попытки военного переворота в Турции. Эта информации официально не подтверждена немецким МИД.

Глава МИД ФРГ начал свое выступление с разъяснений по поводу арестованного немецкого правозащитника. По словам Габриэля, Штойдтнер участвовал в семинаре, который проводился неподалеку от Стамбула, по теме информационной безопасности и прав человека. Штойдтнер въехал в Турцию в начале июля, не будучи "экспертом по Турции, приехав в Турцию впервые, он никогда не писал о Турции и не имел тесных контактов с турецкими политиками, оппозиционерами или гражданским обществом, не говоря уже о том, что он не был замечен в критике ситуации в Турции", сказал министр.

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Тем не менее, заявил Габриэль, 5 июля спецслужбы Турции задержали 10 участников семинара, обвинив их в поддержке терроризма. Две недели спустя после задержания Штойдтнер и его пять коллег были арестованы на основании тех же обвинений, которые, по словам министра, "явно необоснованны и надуманны". Таким образом, "Петер Штойдтнер стал 22-м гражданином Германии, который был заключен под стражу после, к счастью, неудачной попытки госпереворота в Турции", добавил Габриэль, указав, что в турецком заключении продолжают в настоящее время оставаться девять немцев.

Министр вновь повторил журналистам, что в отношениях между Германией и Турцией в настоящее время наблюдаются "серьезные осложнения", он возложил вину за это на Анкару. По словам главы МИД, Берлин, осознавая "чувствительность и разочарование Турции по поводу трудоемкости процесса вступления в ЕС, а также… несостоявшегося военного переворота, ставил на первое место партнерство и готовность к диалогу, а также терпение по отношению к нашим турецким друзьям и союзникам, даже если иногда это было не легко для нас".

По словам Габриэля, совершаемые в Турции аресты, закрытие СМИ, а также "голословные обвинения десятков немецких предприятий в помощи террористам", дискуссия о восстановлении смертной казни, необоснованные обвинения в адрес "лиц, посещающих страну", являются сигналами "попытки повернуть назад колеса истории и снести столь успешно построенный в последние годы фундамент верховенства права и демократии".

Берлин пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы, заявил журналистам Габриэль.

"Мы должны сейчас смотреть, как мы изменим нашу политику в отношении Турции в связи с обострением там ситуации. Я вижу здесь следующие пункты: во-первых, никому нельзя рекомендовать инвестиции в страну, в которой нет больше правовой безопасности и даже предприятия обвинены в близости к террористам. Я не вижу возможности, чтобы мы как федеральное правительство впредь могли гарантировать дальнейшие немецкие инвестиции в экономику Турции, когда им угрожают самовольные решения, принятые по политическим мотивам, и не просто угрожают, а уже имеют место. Мы должны обсудить, как мы будем развивать наши рамочные экономические отношения, как мы поступим с кредитами, инвестициями и экономической помощью", — сказал министр.

По словам Габриэля, "в следующие недели федеральное правительство обсудит другие, а также перечисленные меры, и конкретизирует их".

Министр также анонсировал ужесточение рекомендаций гражданам страны для поездок в Турцию после ареста там правозащитников, добавив, что МИД вынужден "привести в соответствие наши рекомендации по поездкам и условиям безопасности в Турции, чтобы немцы знали, что может с ними случиться, если они поедут в Турцию".

На сайте немецкого внешнеполитического ведомства поясняется, что данный шаг связан с "необоснованными задержаниями и отказом в консульском доступе" гражданам ФРГ.

Габриэль указал, что не видит возможности продолжения переговоров с Анкарой о вступлении в таможенный союз с ЕС в свете "безосновательных арестов граждан ЕС", а также сказал, что в ближайшее время Германия намерена обсудить с европейскими коллегами вопрос о том, "как мы в Европе поступим с помощью Турции перед вступление в ЕС".

Министр подчеркнул, что Берлин вновь призывает Анкару "вернуться к реальному диалогу, основанному на европейских ценностях", а также потребовал немедленного освобождения Штойдтнера, Юджеля и предоставления всем арестованным гражданам Германии, заподозренным в политических преступлениях, доступа к консульской правовой помощи и шанса на справедливое расследование.

Министр экономики и энергетики Германии Бригитте Циприс заявила, что правительство страны будет защищать компании, ведущие бизнес в Турции, от неоправданных обвинений, сообщило агентство Reuters в четверг.

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"Если уважаемые немецкие компании внезапно вносятся в "черный список" и объявляются пособниками терроризма, то это создает климат, который чрезвычайно затрудняет новый бизнес и инвестирование в Турции", — приводит агентство слова Циприс.

"Правительство Германии и я, конечно же, будем защищать немецкие компании от совершенно неоправданных и необъяснимых обвинений. Это также, прежде всего, относится ко всем сотрудникам немецких компаний", — отметила министр.

По данным агентства, Федеральный союз немецкой оптовой и внешней торговли (BGA) заявил, что в случае принятия правительством мер против Турции объем экспорта в Турцию значительно сократится.