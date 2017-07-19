Эксперт по международному праву: Германский рейх продолжает существовать

РИА Новости Украина

Германия вновь и вновь пренебрегала международным правом, когда речь шла о ее собственных интересах и границах. Об этом говорит эксперт по международному праву Грегор Ширмер (Gregor Schirmer) в своей новой книге "Немецкие границы и территории с 1815 по 1990 год". Кроме того, он обращает внимание на поразительное решение федерального конституционного суда 1973 года.

"Всегда, когда международное право противоречило немецким интересам, Германия переступала через него", — говорит Ширмер в интервью Sputnik.

Изменения границ Германии с 1815 года, по его мнению, "демонстрируют характер немецкого империализма и того, что ему предшествовало". "Это история постоянных изменений немецких границ агрессивным образом. Но также это и история о том, что Германия не всегда была успешна в своих агрессиях, и ей приходилось мириться со значительными изменениями своих границ".

Читайте также: Итальянский экономист: Евросоюз стал, по сути, четвертым рейхом

В недавно вышедшей книге он вспоминает среди прочего об одном остающимся действительным, но малоизвестном решении Федерального конституционного суда 1973 года. 31 июля 1973 года суд в Карлсруэ вынес решение по договору об основах отношений между ФРГ и ГДР: "Основной закон (Конституция — Ред.) исходит из того, что Германский рейх пережил крах 1945 года и не ликвидировался ни капитуляцией, ни осуществлением чужой государственной власти в Германии оккупационных держав, ни позднее… Германский рейх продолжает существовать. Созданием ФРГ было основано не новое западно-немецкое государство, а заново организована часть Германии".

Неравноправное объединение 1990 года

Это основывалось, по словам Ширмера, на том понятии, "что Германский рейх пережил все, что случилось после его основания, Первую мировую войну, Веймарскую республику, фашистское государство и затем основание обоих немецких государств". Это отправная точка для всего, что произошло позднее, и почему ФРГ с момента основания позиционировала себя как единственное немецкое государство.

ГДР для ФРГ до последнего была "не суверенным государством, а временно оккупированной Россией территорией, другой частью Германии", подчеркивает эксперт. В соответствие с этим сформулирована статья 23 Основного закона, по которой он должен вступить в силу в других частях Германии после ее присоединения. До сегодняшнего времени он является основой того, что единство Германии возникло не посредством равноправного объединения, равноправного решения обоих немецких государств, а при помощи присоединения к части Германии.

Кажется удивительным, что федеральное правительство до сих пор придерживается такого правового взгляда, о чем говорят ответы на запросы фракции "Левых" в бундестаге в 2013 и 2015 годах. 7 февраля 2013 года правительство ответило на запрос, что принятое в 1973 году в Карлсруэ заключение, "всегда было позицией федерального правительства". Спустя два года в ответе федерального правительства на небольшой запрос фракции "Левых" относительно Потсдамского соглашения 1945 года была вновь отсылка к решению в Карлсруэ 1973 года. Ширмер в интервью критикует данную анахронистическую позицию правительства. С точки зрения победоносной антигитлеровской коалиции, при победе над фашистской Германией и ее капитуляции речь шла о "завоевании". При этом в международном праве описывается полная победа над вражеским государством с целью искоренения его государственного существования, "это означает уничтожение агрессора как государства и субъекта международного права".

Империалистическая непрерывность

Это произошло 8 мая 1945 года, говорит Ширмер. "Союзные державы приняли на себя государственное управление в Германии, и не только центральное, но и управление в каждой деревне", — говорит эксперт. "Я сам это пережил. Это было последствием агрессии гитлеровской Германии, так сказать, расплата за нарушение международного права невиданного доселе масштаба".

По сей день сохраняющаяся позиция федерального правительства является свидетельством того, что Федеративная республика "не хотела признать результат Второй мировой войны", равно как и Потсдамское соглашение. Выходит, это действует и сегодня, за счет чего "продолжена непрерывность Германского рейха – и это была империалистическая непрерывность", отмечает эксперт.

Он указывает на то, что позиция правительства встречается здесь с позицией "рейхсбюргеров": "Федеральное правительство, так сказать, подтверждает отправную точку, которая есть и у "рейхсбюргеров". Отличие начинается там, где "рейхсбюргеры" говорят – Но, собственно, Федеративной республики вообще же не существует".

Ширмер не согласен с мнением, согласно которому понятие "империализм" сегодня больше не соответствует действительности и является устаревшим. С его точки зрения, ленинское определение империализма продолжает действовать, потому что описанная тем самым "стадия монополистического капитализма" существует и сегодня – "и очень явно". "Немецкий империализм в 1945 году оказался на дне, однако он вновь укрепился". После объединения Германии в 1990 году "он стал сильнее, чем когда-либо".

Книга представляет собой "инвентаризацию в плане международного права и политологии" периода с 1815 по 1990 год. Свой взгляд на настоящее и будущее автор описал следующим образом: "Что касается Германии, я в своей книге показал, что мы должны быть бдительны. Все еще существует точка зрения среди серьезных специалистов по международному праву, что вопрос границ на востоке был по сути агрессивным актом Советского Союза и Польши, который принимается Германией только во имя мира. Мы никогда не будем это менять насильственными мерами – такова позиция".