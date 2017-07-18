Инфляция в Литве больше, чем везде в ЕС

РИА Новости Украина

Инфляция за июнь 2017 года, зафиксированная в Еврозоне, составила 1,3%, в то время как в целом по ЕС она достигает 1,4%, сообщает Евростат (для сравнения: в мае годовая инфляция в Еврозоне составила 1,4%, и в целом по ЕС — 1,6%).

Между тем зафиксированная в июне инфляция в размере 3,5% в Литве — самая высокая по Евросоюзу.

В шестом месяце этого года инфляция быстрее всего росла в Литве (3,5%), Эстонии и Латвии (3,1%). Минимальный рост был зафиксирован в Ирландии (-0,6%), Дании (0,4%) и Румынии (0,7%).

По сравнению с маем 2017 года, месячный уровень инфляции снизился в восемнадцати странах-членах ЕС, остался стабильным в трех странах и поднялся в шести.

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Наибольшее влияние на инфляцию в зоне евро оказал рост цен на услуги по заселению (0,08%), отпуска (0,06%) и табак (0,04%). Больше всего цены упали в сфере телекоммуникаций (0,10%), социальном обеспечении (0,04%), а также на хлеб и крупы (0,03%).

Причины и прогнозы

В целом в Литве, как информировал Департамент статистики страны, с начала 2017 года значительно выросли цены на топливо и продовольствие. Этот фактор внес наибольший вклад в общий рост годовой инфляции. Цены на топливо напрямую зависят от роста мировых цен на нефть, а на цены продуктов питания оказали влияние глобальные продовольственные тенденции цен на сырьевые товары.

С другой стороны, растут не только цены на еду, но и на стоимость услуг.

Как и 2016-м, в этом году цены растут в связи с ростом заработной платы. С 2013 года средний уровень заработной платы в стране рос в среднем на 6% в год. В последнем квартале 2016 года, по сравнению с этим же периодом 2015 года, заработная плата увеличилась даже на 8,7%.

Для сектора услуг такая динамика рынка труда — прямое указание, чтобы поднять цены.

Кроме того, электричество, газ и отопление стоят по-прежнему дешевле, чем год назад. Однако эта тенденция должна измениться в связи с ростом цен на нефть. Следует иметь в виду, что воздействие может оказать и отмена льгот на добавленную стоимость.

Таким образом, текущая экономическая ситуация показывает, что общая годовая инфляция в краткосрочной перспективе уменьшаться не должна.