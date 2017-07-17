Обзор зарубежной прессы: проблемы с Катаром, смерть Ромеро и Лаундау

РИА Новости Украина

ОАЭ и кризис в Заливе

Американское издание Washington Post узнало, что кибератака на государственное новостное агентство Катара, спровоцировавшая кризис в регионе, была организована ОАЭ.

Ссылаясь на представителей разведки США газета пишет, что разведсообщество проанализировало собранную информацию и пришло к такому выводу на прошлой неделе, сообщив, что высокопоставленные члены правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план и его реализацию. Сама же кибератака была осуществлена 24 мая, пишет газета, указывая на отсутствие данных у чиновников – была ли кибератака проведена самими ОАЭ или же они поручили ее кому-либо другому. Конфликт с участием Катара произошел после того, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном, после чего Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение. Посол ОАЭ в США назвал публикацию газеты ложной.

Арест брата Роухани

СМИ в связи с недавно прошедшими в Иране выборами президента, по итогам которых был переизбран Хасан Роухани, пишут о задержании его младшего брата Хусейна Ферейдуна, который обвиняется в финансовых преступлениях. Он был арестован на фоне "нарастающих противоречий" между правительством умеренного президента и ультраконсервативными органами юстиции перед церемонией инаугурации в августе, пишет газета Guardian.

Издание отмечает, что сторонники Роухани рассматривают арест как попытку подорвать положение президента. Газета Financial Times пишет, что задержание как раз произошло на фоне поляризации в политическом истеблишменте Ирана после тяжелого поражения консерваторов в лице Ибрахима Раиси на выборах. Раиси, как считается, поддерживают "духовные лица", элитные военные подразделения Ирана (КСИР), а также органы юстиции страны.

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Ромеро и Лаундау

Зарубежные СМИ пишут о кончине двух видных американских деятелей киноискусства. В воскресенье в возрасте 77 лет после "непродолжительный, но решительной борьбы" с раком легких мир покинул кинорежиссер Джордж Ромеро, снявший фильм "Ночь живых мертвецов" — картина, совершившая переворот в жанре фильмов ужасов. Он был "отцом современных фильмов о зомби", снявшим цикл кинокартин на эту тематику, пишут издания Los Angeles Times и New York Times.

wikipedia Режиссер Джордж Ромеро

Днем ранее, как сообщил портал TMZ, в возрасте 89 лет скончался легендарный американский актер Мартин Лаундау, получивший премию "Оскар" за роль в кинокартине "Эд Вуд", а также еще одну престижную кинопремию "Золотой Глобус" — обе за роли второго плана. Причиной смерти стали "неожиданные осложнения".

Шпионаж в Иране

Решение иранского суда отправить в тюрьму гражданина США быстро разошлось в западных СМИ. О том, что американца обвиняют в шпионаже в пользу правительства США, пишут такие издания, как Wall Street Journal, Washington Post, Guardian и другие. Приговоренным оказался 37-летний исследователь Принстонского университета Ван Сиюэ, родившийся в Пекине и специализировавшийся на истории Евразии 19 – начала 20 века, пишет газета WSJ.

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Издание также отмечает, что этот приговор отличает от ему подобных в отношении иностранцев то, что у Ван Сиюэ не было иранского гражданства. По словам представителя судебной власти Ирана, американский гражданин, собиравший информацию в Иране, был приговорен за попытку "внедриться". Издание Guardian в связи с этим отмечает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал о «внедрении» из-за рубежа еще в прошлом году.