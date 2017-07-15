Парад в день взятия Бастилии оказался с… американским душком

РИА Новости Украина

Доминик Тренкан (Dominique Trinquand), генерал, ответственный за внешние связи французского предприятия в рамках миротворческих сил ООН. Советник президента Франции Эманюэля Макрона по вопросам обороны.

Он участвовал в составе действующих подразделений в Ливане, Югославии и в Африке. Среди прочего, занимал ответственные посты в штаб-квартирах НАТО, Евросоюза и ООН, руководил военной миссией постоянного представителя при ООН в Нью-Йорке.

Доминик Тренкан комментирует Sputnik парад на Елисейских полях в день взятия Бастилии:

— Традиция военных парадов в день взятия Бастилии 14 июля восходит к периоду до Первой мировой. В то время у Франции была задача – отвоевать у Пруссии Эльзас и Лотарингию, и военные парады были демонстрацией военных способностей Франции.

Времена изменились, традиция осталась. Парады нужны, чтобы показать, что Франция способна себя защитить. И, кроме того, чтобы продемонстрировать связь армии и народа. Эта связь была сильной во времена всеобщей воинской повинности, но остается таковой и в нынешние времена, когда сильна угроза на территории Франции. Ведь необходимо укрепить единство народа.

Основная часть парада была открыта гимном США, а не Марсельезой.

— (Президент – Ред.) США – почетный гость, поэтому и начали с их гимна. Класть руку на сердце во время исполнения государственного гимна – американская традиция, французский президент не должен ей следовать. Мог бы, но не последовал. Говорить не о чем.

Так бывает не всегда. Во время одного из предвыборных митингов, Макрон положил руку на сердце, а в заключение парада, сводный военный оркестр исполнил попурри из шлягеров популярной французской группы Daft Punk

— Во-первых, я бы сказал, что это очень по-американски. Это было сделано в честь нашего главного гостя – Америки – и мне лично понравилось.

На Елисейских полях я был поражен большим количеством молодежи, которая пришла туда с раннего утра. Мне кажется, что французская молодежь в последние два года – после теракта в Батаклане, где атака была направлена именно против молодежи – открывает вновь для себя понятие патриотизма и национального единства.