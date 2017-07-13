Запрет продуктов Kaspersky в США: разница между конкуренцией и политикой

РИА Новости Украина

В GSA заявили, что приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США".

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами, пишут РИА Новости.

Однако сама "Лаборатория Касперского" опровергает сообщения о своих связях с правительством РФ, считая, что она оказалась втянутой в геополитическую борьбу.

В Кремле считают решение американских властей политизированным. С этим согласны и опрошенные РИА Новости эксперты, которые также не исключают, что ситуация может быть связана с конкурентной борьбой.

Частная компания

В "Лаборатории Касперского" заявили, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.

"Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре. Компания ни когда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа", — сказали в компании.

В Кремле также заявили, что "Лаборатория Касперского" является коммерческой компанией.

"Это компания коммерческая, она оказывает коммерческие услуги, причем коммерческие услуги не только конкурентоспособные, но конкурентопревосходные в мире", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия будет продолжать делать все, что возможно, по защите интересов российских компаний.

В "Лаборатории Касперского" напомнили, что гендиректор компании Евгений Касперский не раз предлагал встретиться с правительственными чиновниками, свидетельствовать перед конгрессом США и раскрыть исходный код для проведения официальной проверки, чтобы ответить на все вопросы, которые могут возникнуть со стороны американского правительства.

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В компании подчеркнули, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований.

Политика или конкуренция

В Кремле считают, что решение американских властей в отношении продуктов "Лаборатории Касперского" продиктовано политическими мотивами.

"Мы, безусловно, знаем, что это политизированное решение", - сказал Песков.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что ситуация вызвана охлаждением отношений между двумя странами.

"Это, в общем, в некоторой степени отголосок охлаждения отношений – и коммерческих, и политических. Когда отношения между странами были более позитивными, огромное количество российских продуктов использовалось, в том числе, и в военных ведомствах", — сказал Мариничев РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин считает, что решение властей США в отношении "Лаборатории Касперского" можно трактовать как новые санкции против российских фирм, успешно работающих за рубежом.

"Ситуация вокруг отечественной компании является продолжением антироссийской истерии, только теперь она используется в целях удаления с рынка США серьезного конкурента американским производителям. Это решение можно трактовать как новые санкции против наших фирм, успешно работающих за рубежом", — сказал Левин журналистам.

При этом эксперты не исключают, что причиной может быть и конкурентная борьба, ведь "Лаборатория Касперского" является одной из крупнейших в мире антивирусных компаний.

Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключает, что решением Белого дома отказаться от сотрудничества с "Лабораторией Касперского" могли воспользоваться ее американские компании-конкуренты.

"Это решение в общем стиле той антироссийской истерии, которая захватила США. … Не исключаю, что этой ситуацией могли воспользоваться компании-конкуренты ", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

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Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает, что ситуация с запретом продуктов "Лаборатории Касперского" в правительственных агентствах США – это смесь паранойи американских властей и конкурентной борьбы.

"Понятно, что бизнес-интересы – это важная история, и рынки большие сейчас, огромные. Поэтому это смесь конкурентной борьбы, очень удачно наложенная на паранойю чиновников", — сказал он.

Этого не исключает и интернет-омбудсмен.

"Запросто может быть, потому что в Америке достаточно прозрачно работает система лоббирования коммерческих интересов, и в принципе государственность построена вокруг экономики, вокруг интересов компаний. Поэтому здесь экономика, замешанная на политику – и ничего более", — сказал Мариничев.

Левин также заявил, что такие действия властей США совершаются на фоне усиления роли российских IT-компаний за границей и создания уникальных отечественных разработок в борьбе против киберпреступности.

"Вместо того, чтобы объединить усилия в этом вопросе, о чем последовательно говорит руководство нашей страны, мы видим движение в противоположном направлении со стороны американских коллег", — отметил глава профильного комитета Госдумы.