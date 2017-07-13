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    Запрет продуктов Kaspersky в США: разница между конкуренцией и политикой

    (обновлено: )6611
    Власти США удалили "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами, соответствующее заявление опубликовала Администрация общих служб США (GSA).
    Логотип компании Лаборатория Касперского
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    В GSA заявили, что приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США".

    Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами, пишут РИА Новости.

    Евгений Касперский
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    Однако сама "Лаборатория Касперского" опровергает сообщения о своих связях с правительством РФ, считая, что она оказалась втянутой в геополитическую борьбу.

    В Кремле считают решение американских властей политизированным. С этим согласны и опрошенные РИА Новости эксперты, которые также не исключают, что ситуация может быть связана с конкурентной борьбой.

    Частная компания

    В "Лаборатории Касперского" заявили, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.

    "Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре. Компания ни когда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа", — сказали в компании.

    В Кремле также заявили, что "Лаборатория Касперского" является коммерческой компанией.

    "Это компания коммерческая, она оказывает коммерческие услуги, причем коммерческие услуги не только конкурентоспособные, но конкурентопревосходные в мире", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, Россия будет продолжать делать все, что возможно, по защите интересов российских компаний.

    В "Лаборатории Касперского" напомнили, что гендиректор компании Евгений Касперский не раз предлагал встретиться с правительственными чиновниками, свидетельствовать перед конгрессом США и раскрыть исходный код для проведения официальной проверки, чтобы ответить на все вопросы, которые могут возникнуть со стороны американского правительства.

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    В компании подчеркнули, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований.

    Политика или конкуренция

    В Кремле считают, что решение американских властей в отношении продуктов "Лаборатории Касперского" продиктовано политическими мотивами.

    "Мы, безусловно, знаем, что это политизированное решение", - сказал Песков.

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    Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что ситуация вызвана охлаждением отношений между двумя странами.

    "Это, в общем, в некоторой степени отголосок охлаждения отношений – и коммерческих, и политических. Когда отношения между странами были более позитивными, огромное количество российских продуктов использовалось, в том числе, и в военных ведомствах", — сказал Мариничев РИА Новости.

    Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин считает, что решение властей США в отношении "Лаборатории Касперского" можно трактовать как новые санкции против российских фирм, успешно работающих за рубежом.

    "Ситуация вокруг отечественной компании является продолжением антироссийской истерии, только теперь она используется в целях удаления с рынка США серьезного конкурента американским производителям. Это решение можно трактовать как новые санкции против наших фирм, успешно работающих за рубежом", — сказал Левин журналистам.

    При этом эксперты не исключают, что причиной может быть и конкурентная борьба, ведь "Лаборатория Касперского" является одной из крупнейших в мире антивирусных компаний.

    Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключает, что решением Белого дома отказаться от сотрудничества с "Лабораторией Касперского" могли воспользоваться ее американские компании-конкуренты.

    "Это решение в общем стиле той антироссийской истерии, которая захватила США. … Не исключаю, что этой ситуацией могли воспользоваться компании-конкуренты ", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

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    Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает, что ситуация с запретом продуктов "Лаборатории Касперского" в правительственных агентствах США – это смесь паранойи американских властей и конкурентной борьбы.

    "Понятно, что бизнес-интересы – это важная история, и рынки большие сейчас, огромные. Поэтому это смесь конкурентной борьбы, очень удачно наложенная на паранойю чиновников", — сказал он.

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    Этого не исключает и интернет-омбудсмен.

    "Запросто может быть, потому что в Америке достаточно прозрачно работает система лоббирования коммерческих интересов, и в принципе государственность построена вокруг экономики, вокруг интересов компаний. Поэтому здесь экономика, замешанная на политику – и ничего более", — сказал Мариничев.

    Левин также заявил, что такие действия властей США совершаются на фоне усиления роли российских IT-компаний за границей и создания уникальных отечественных разработок в борьбе против киберпреступности.

    "Вместо того, чтобы объединить усилия в этом вопросе, о чем последовательно говорит руководство нашей страны, мы видим движение в противоположном направлении со стороны американских коллег", — отметил глава профильного комитета Госдумы.

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