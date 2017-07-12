Die Tageszeitung: постыдный для Украины фестиваль во Львове

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Во время фестиваля, посвященного лидеру националистов, во Львове были совершены нападения на два еврейских учреждения, пишет Берхард Клазен в статье для немецкого издания Die Tageszeitung.

"Два еврейских учреждения стали жертвой антисемитских атак во Львове на Западной Украине. Как стало известно 30 июня, неизвестные бросили зажигательную бомбу в синагогу. В тот же день нападению подверглось и здание еврейской общины на улице Шолом Алейхема: хулиганы нанесли на здание краской из баллончиков антисемитские лозунги вроде "Прочь, еврейская власть". Люди не пострадали", — продолжает журналист.

Об этом сообщил городской совет Львова на своей странице в интернете со ссылкой на директора Всеукраинского еврейского фонда "Хэсэд-Арье" Адель Дианову. Совет осудил данный акт вандализма и потребовал привлечь виновных к ответственности. "Львов был, есть и будет всегда местом толерантности", — приводятся на сайте слова представителя города Андрея Москаленко.

"30 июня во Львове вспоминали вступление немецких войск, за которым последовали антисемитские погромы. До 2 июля, по различным данным, было убито от 4 тысяч до 7 тысяч евреев", — пишет Берхард Клазен.

"В тот же день, 30 июня, во Львове начался фестиваль "Шухевич.Фест", продлившийся до 2 июля. Этот фестиваль, проходящий при поддержке ведомства культуры Львова, посвящен памяти лидера националистов Романа Шухевича, который во время Второй мировой войны был командующим Украинской повстанческой армии (УПА) и, будучи командиром батальона "Нахтигаль", носил форму немецкого вермахта. Еврейские организации раскритиковали "Шухевич.Фест", — продолжает автор статьи.

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Эдуард Долинский, директор Украинского еврейского комитета, видит прямую взаимосвязь между атаками 30 июня и "Шухевич.Фестом". "Они являются логическим следствием постыдного фестиваля в честь пособника нацистов Романа Шухевича".

Как отметил Долинский, Всемирный еврейский конгресс и еврейские организации в Украине просили власти Львова отменить "Шухевич.Фест", но безуспешно. "Мы обеспокоены продолжающейся героизацией лиц, которые участвовали в военных преступлениях, этнических чистках и Холокосте", — подчеркнул Долинский.

Как отмечает американская организация National Coalition Supporting Eurasian Jewry, "Шухевич.Фест" оскорбляет всех тех, чьи жизни унес Холокост. Всемирный еврейский конгресс также призвал власти Львова к отмене фестиваля. Как подчеркнул Всемирный еврейский конгресс на своей странице, 30 июня 1941 года украинские войска, среди которых были и войска Шухевича, под командованием немецкой армии убили свыше 4 тысяч евреев, напомнил журналист.

"Прискорбно, что Львов чествует антисемита-убийцу мероприятием, которое проходит в годовщину начала ужасной резни тысяч евреев", — отметил Роберт Зингер, вице-президент Всемирного еврейского конгресса.

"Героизация украинских националистов все больше отягощает польско-украинские отношения. В среду украинский МИД вызвал польского посла", — продолжает автор статьи.

"Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский пригрозил Украине заблокировать ее планы по вступлению в ЕС, если Киев не займет однозначную позицию относительно исторических событий и вопросов меньшинства. В особенности фраза Ващиковского "С Бандерой вы не войдете в Европу" вызвала в Украине недовольство. Еще в конце февраля посол Польши на Украине Ян Пекло говорил о том, что героизация лидера националистов 40-х годов Степана Бандеры не скажется на отношениях между Украиной и Польшей", — пишет Берхард Клазен.

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Менее дипломатично высказался Юрий Шухевич, депутат и сын лидера националистов Романа Шухевича, в связи с высказываниями польского министра иностранных дел. За подобные слова против Бандеры он дал бы Польше пощечину — приводит слова украинского политика от "Радикальной партии" автор статьи.