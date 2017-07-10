О чем пишут в мире: Трамп и РФ, митинг оппозиции в Турции

РИА Новости Украина

Трамп и отношения с РФ

Зарубежные СМИ пристально следят за комментариями американского лидера Дональда Трампа по поводу встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита G20 в Гамбурге.

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"Мы договаривались о перемирии в частях Сирии, что спасет жизни. Настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией",- написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

Издания Wall Street Journal, Washington Post сделали акцент на второй части слов Трампа, о "конструктивном сотрудничестве с Россией", и в основном описывают не перемирие в Сирии, а ситуацию с "вмешательством" РФ в выборы США.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Трамп также прокомментировал эту тему, заявив, что он в жесткой форме ставил перед Путиным вопрос о «российском вмешательстве» в выборы и российский президент категорически это опроверг.

Как отмечает издание New York Times, Трамп не стал оспаривать слова российских властей, что он принял заявления.

Победа в опустошенном Мосуле

Многие западные СМИ на передовицах поместили заявление о победе иракских военных в Мосуле над боевиками террористической группировки "Исламское государство".

"Опустошенный Мосул в конце концов освобожден", — написала газета Independent.

В воскресенье премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл в город и поздравил вооруженные силы с победой над ИГ в городе, несмотря на то, что в отдельных его частях по-прежнему шло противостояние силовиков с боевиками, отмечают СМИ.

Абади прошелся по восточной части города, где играла музыка, на улицах танцевали люди, пишет издание Washington Post, которое отмечает, что на фоне эхом раздавались взрывы от бомбардировок.

Операция по освобождению города, который находился в руках боевиков с середины 2014 года, началась девять месяцев назад – "девять месяцев ожесточенной борьбы", как об этом написала газета Guardian.

Газета WSJ пишет, что поражение боевиков в Мосуле станет для ИГ "серьезным военным, психологическим и политическим ударом".

"Однако конец оккупации ИГ Мосула не означает, что мир находится в руках", — отметила газета New York Times.

Митинг в Стамбуле

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции во главе с лидером Кемалем Кылычдароглу провела в воскресенье многотысячный митинг в стамбульском районе Мальтепе, выступив против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, об этом пишут многие зарубежные СМИ.

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Издание Wall Street Journal отмечает, что на митинге собрались несколько сотен тысяч человек, чтобы выразить "тревоги и возмущение в связи с будущим страны" на фоне волны арестов, увольнений и закрытия десятков СМИ после попытки переворота в 2016 году.

Митинг прошел за неделю до годовщины попытки переворота.

"Мы восстанем против несправедливости", — приводит газета New York Times слова Кылычдароглу, завершившего в воскресенье 25-дневный "Марш справедливости" от Анкары до Стамбула.

Как отмечает газета, многие участники митинга несли в руках таблички с надписью "адалят", что значит «справедливость». Правительство, как и лидеры оппозиции, прилагали все усилия, чтобы избежать крупных столкновений.

Британская газета Times пишет, что в протестах участвовали до двух миллионов человек, отмечая, что многие проправительственные газеты в основном проигнорировали марш.

Компромат на Клинтон

Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший в июне 2016 года встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, которая заявляла о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон, об этом пишут многие американские издания, в том числе Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, ссылаясь на сообщение от самого Трампа-младшего.

Так, WSJ пишет, что «русский адвокат был связан с Кремлем».

Встреча, о факте которой ранее сообщила газета NYT, была организована Трампом-младшим в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке после того, как адвокат ему сообщила, что располагает информацией, которая "может быть полезна кампании", отмечает WP.

Трамп-младший отметил, что он не знал имени человека, с которым собирался переговорить. Говоря же самой беседе, старший сын Трампа сообщил, что адвокат не имела значимой информации, а якобы наличие компромата было использовано как "предлог для встречи", во время которой они обсудили проблему усыновления детей.