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    Выйти из изоляции? СМИ: Катар согласился на 5 условий

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (58)

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    По данным дипломатических источников, на состоявшейся встрече между министрами иностранных дел США и Катара обсуждались последние пункты будущего соглашения между странами Персидского залива. США и Кувейт будут гарантами его выполнения.
    Флаг Катара
    flickr.com/Isabell Schulz

    РИА Новости Украина

    В последние дни появилась неофициальная информация, что Катар согласен выполнить новую инициативу, состоящую из 5 пунктов: это высылка проповедника аль-Карадави, возвращение турецких войск домой, прозрачность финансовых переводов из Катара на счета боевиков, предоставление  документации о действующих в Катаре организациях спецслужбам США, снижение резкости передач "Аль-Джазиры" и прекращение информационных нападок  на страны залива и Египет.  

    Газета "Кувейтская политика" передаёт от своих дипломатических источников, что на состоявшейся встрече между министрами иностранных дел США и Катара обсуждались последние пункты будущего соглашения между странами Персидского залива. США и Кувейт будут гарантами его выполнения.

    Страны мира. Катар
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    Арабские страны подтвердили требования к Катару, но новых санкций не будет

    Катарский журналист Н.Мусаллим сказал Sputnik, что "с начала кризиса Катар не отвергал возможность примирения. Катарский министр иностранных дел с самого начала заявил об отказе выполнять выдвинутые требования, потому что они противоречат законам страны. Однако Катар открыт к диалогу".

    По словам Мусаллима, в Катаре все понимают, что страна является неотъемлемой частью арабского мира, которую нельзя просто вычеркнуть или забыть. Поиск компромисса неизбежен, потому что он нужен всем.

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    Депутат египетского парламента Махмуд Исмаил сказал агентству Sputnik, что выдворение "братьев-мусульман" из Катара – это запоздалая мера.

    "В последние годы Египет неоднократно призывал к этому катарских политиков, однако каждый раз встречал отказ. Сейчас же Катар согласен на это в качестве выполнения одного из выдвинутых условий от стран, организовавших бойкот Дохе", — добавил депутат.

    Согласно его мнению, происходящие события уже можно назвать большой дипломатической победой Египта. 

    Флаг Катара. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Катар. Военное вмешательство будет означать начало новой мировой войны

    "Обсуждение и споры между политиками Персидского залива – это результат усилий египетского МИДа, который смог убедить арабские и западные страны, что Катар помогал некоторым террористическим организациям. Оказывалась материальная и информационная поддержка через канал "Аль-Джазира", - заявил Махмуд Исмаил.

    4 из 5 последних требований напрямую касаются Египта, сказал депутат. Например, прекращение информационных нападок на Египет, выдворение "братьев-мусульман" и Ю. аль-Карадави из Катара.  Но самое главное достижение – это готовность Катара искать пути для примирения.

    Эксперт по СМИ, академик Ахмед Абдель Фаттах сказал Sputnik, что "на пути к примирению Катару необходимо решить те проблемы, которые привели к существующему кризису. Во-первых, нужно прекратить агрессивную информационную кампанию против Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Доха должна прекратить давать слово террористическим организациям, например, "Ахрар аш-шам" в Сирии и "братьям-мусульманам" в Египте".

    "Сокращение влияния "Аль-Джазиры" и уменьшение количества выпускаемых передач сильно ударит по деятельности Катара, потому что "Аль-Джазира"  —неотъемлемая часть катарского влияния. Если Катар лишится этого оружия, то в регионе многое изменится. Даже жители арабских стран поменяются, которые последние годы отравлялись идеями "Аль-Джазиры", — сказал Ахмед Абдель Фаттах.

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