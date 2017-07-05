Deutsche Welle: разберемся, за что задержан в Италии украинский боец

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В среду, 5 июля, суд итальянского города Павия, что в Ломбардии, должен избрать меру пресечения 28-летнему Виталию Маркиву, заместителю командира взвода батальона Национальной гвардии Украины имени Сергея Кульчицкого. В минувшую пятницу, 30 июня, он был задержан в аэропорту Болоньи местными карабинерами и с тех пор находится под арестом. Маркива подозревают в причастности к убийству в Донецкой области в мае 2014 итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова", — Игорь Бурдыга в статье для Deutsche Welle попытался разобраться, что же связывает погибшего фотографа с бойцом Нацгвардии.

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Первая потеря в Донбассе

"Андреа Роккелли стал первым погибшим во время вооруженного конфликта на Донбассе журналистом. Независимый фотокорреспондент, основатель коллектива фотографов Cesura, в мае 2014 он работал в Донецкой области, освещая захват местных органов власти(…) и первые боевые действия", — напомнил автор статьи.

"Роккелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов, погибли около 17 часов 24 мая вблизи поселка Андреевка под Славянском. По свидетельству очевидца, французского фотографа Уильяма Рогелона, недалеко от железнодорожного переезда они вчетвером вместе с местным таксистом попали то ли под минометный, то ли под гранатометный обстрел. Рогелон и таксист тогда успели скрыться с места обстрела", — говорится в публикации.

В те дни указанные населенные пункты контролировались ополченцами во главе с Игорем Стрелковым (Гиркиным), отметил Игорь Бурдыга. "Между ними и украинскими частями, которые подходили к Славянску с севера, шли ожесточенные бои, в результате которых страдало и мирное население. При этом обе стороны отрицали использование тяжелой артиллерии, в частности, минометов в жилых кварталах", — продолжает журналист.

В апреле-мае 2014 года батальон Кульчицкого выполнял боевые задачи в районе между Изюмом и беспокойным Славянском, его бойцы несли дежурство на блокпостах, и удерживали боевые позиции на горе Карачун, с которой в те дни велись артиллерийские обстрелы Славянска и окрестностей, говорится в статье.

Источники российской оппозиционной "Новой газеты" подтверждают, что 24 мая 2014 года, во время обстрела, от которого погибли Роккелли и Миронов, Виталий Маркив находился на горе Карачун. В то же время пресс-служба Нацгвардии Украины 3 июля этого года заявила, что в 2014 году на вооружении батальона им. Кульчицкого не было ни одного миномета.

Как проводят расследование в Украине

"Сотрудники украинских правоохранительных органов еще в мае 2014-го начали расследование гибели Роккелли и Миронова, сразу обвинив в обстреле боевиков Гиркина. Однако до сих пор ни прокуратура, ни полиция не обнародовали никаких, даже промежуточных результатов", — говорится в статье. Игорь Бурдыга напомнил, что 1 июля заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин подтвердил версию украинского следствия об обстреле со стороны ополченцев, по его словам, в этом расследовании ГПУ активно сотрудничала с итальянскими правоохранительными органами, делилась результатами допросов свидетелей, экспертиз и другими материалами.

Однако семья Роккелли, очевидно, недовольна ходом украинского расследования. "Первый ответ украинской власти — это просто жалкая отговорка, Украина направила нам ненужные показания, — рассказывала в интервью итальянской газете La Repubblica адвокат семьи Алессандра Баллерини. — Теперь мы готовим новое требование о проведении повторного расследования, чтобы изучить распечатки некоторых телефонных звонков, заново провести баллистическую экспертизу и получить показания других свидетелей. Расследование открыто, пока оно ведется относительно неизвестных лиц, но мы приближаемся к истине. Это было умышленное убийство: они сказали, что журналисты, и именно поэтому по ним нанесли удар".

Отец погибшего журналиста Рино Роккелли так прокомментировал журналистам российской "Новой газеты" ход дела: "Сейчас я точно могу подтвердить: этот человек, Виталий Маркив, очень много знает, с ним сейчас работает следствие".

В украинском реестре судебных решений DW удалось найти упоминание о жалобе на бездействие следователя, поданной адвокатом Рино Роккелли в Славянский межрайонный суд 1 июня 2016 года, однако на следующий день жалоба была отозвана и не рассматривалась судом.

Маркив и итальянское следствие

"По словам сослуживцев, 30 мая Виталий Маркив прилетел в Болонью в отпуск, чтобы навестить мать. Сам он родом из Тернопольской области, из семьи военного, которая еще в 2003 году переехала в Италию. Там Маркив получил гражданство, окончил технический колледж, по его собственным словам, работал диджеем и тренером по бодибилдингу", — говорится в статье.

Украинское фото Пикет активистов "Национального корпуса" под посольством Италии

"В Украину он вернулся во время "Евромайдана", который активно поддержал. В марте 2014-го, после победы протестующих и начала конфликта в Донбассе, поступил в первый добровольческий батальон Нацгвардии под командованием генерала Сергея Кульчицкого (погиб 29 мая 2014 года)", — пишет Игорь Бурдыга.

"В ряды Нацгвардии Маркив попал, имея, очевидно, двойное гражданство: украинское и итальянское. Данные об этом разнятся. По словам Евгения Енина, в Италии он был арестован как местный гражданин, однако Генпрокуратура Украины собирается защищать его интересы как украинца", — продолжает журналист.

Украинская сторона не получала от итальянских коллег ходатайств о международной правовой помощи в этом деле, добавил Енин. "На сегодня мы сотрудничаем активно с итальянскими правоохранительными органами. В то же время, по состоянию на этот час, мы не получали никакого запроса персонального по осуществлению экстрадиции или выполнения ходатайств о международной правовой помощи от итальянской стороны", — сказал он на брифинге в Киеве 3 июля и уточнив, что ГПУ также не получала запросов от итальянской стороны на проведение следственных действий на территории Украины.

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"До сих пор неизвестно, какими еще доказательствами оперирует итальянское следствие, связывая Маркива с убийством Роккелли и Миронова. По словам Евгения Енина, украинская Генпрокуратура требует от итальянских правоохранителей предоставить основательные доказательства его вины или немедленно освободить военнослужащего. В понедельник под итальянским посольством в Киеве прошла акция в поддержку Виталия Маркива", — говорится в статье.