Кому в ЕС не хватает места?

РИА Новости Украина

"Европа не супермаркет, Европа — единство судеб. Она сама себя ослабляет, соглашаясь на отказ от ее принципов. Страны Европы, которые не соблюдали правил, должны понести ответственность", — заявил президент Франции Макрон на прошедшем саммите ЕС.

О каких странах идет речь и какие могут быть последствия?

Комментарий Sputnik экс-депутата Европарламента от Польши Йоанны Сенышин (Joannа Senyszyn)

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду дал интервью восьми газетам, издаваемым в Европе. Острую реакцию вызвали его слова: "Европа не супермаркет, Европа — единство судеб. Она сама себя ослабляет, соглашаясь на отказ от ее принципов. Страны Европы, которые не соблюдали правил, должны понести ответственность". Итак, о каких странах идет речь и какие могут быть последствия?

— Прежде всего, речь идет о Польше, Венгрии, Чехии — странах, которые не принимают мигрантов, которые хотели бы только пользоваться деньгами ЕС, но не желают соблюдать союзных ценностей. Евросоюз уже некоторое время предостерегает Польшу в том числе в связи с отказом принимать беженцев, в связи с проблемами с Конституционным Судом, в связи с нарушением закона. Ведь в отношении Польши начаты процедуры, касающиеся как раз несоблюдения закона в Польше. Ну и мы должны, к сожалению, ждать последствий. Какие будут последствия? Мне сейчас трудно ответить на этот вопрос. Возможно, правительство одумается. Возможно, оно все же решится принять хотя бы какую-то часть женщин и детей, что обещало сделать еще правительство Евы Копач (Kopacz). Посмотрим, как это все будет происходить. В любом случае, канцлер Меркель поддержала Макрона. Также комиссар из Люксембурга очень остро высказывался на эту тему. Польша будет в трудной ситуации.

На интервью президента Макрона остро отреагировала премьер Беата Шидло (Beata Szydło). Из ее слов следует, что отношения Варшавы и Парижа напряженные. Но ведь все началось не с президента Макрона?

— С приходом к власти партии ПиС, Польша, к сожалению, не может договориться с партнерами по Европейскому Союзу. Не может также разговаривать с Россией. Я думаю, что и отношения с Соединенными Штатами не будет таким хорошим, как это кажется ПиС-овцам. Потому что, когда в Женеве проходило третье по счету заседание по оценке состояния прав человека в Польше (доклад был подготовлен комиссией по правам человека ООН), США и даже Ватикан раскритиковали Польшу. До сих пор у Соединенных Штатов такой негативной позиции не было. Таким образом, очевидно, что проводимая ПиС политика приводит к остракизму Польши на международной арене.

В первый день саммита Европейского Союза в Брюсселе, шла дискуссия об ускорении создания Единой Европейской Армии. Все согласились на постоянное структурированное сотрудничество в военной области. Согласна ли Польша участвовать в этом союзе? Он ведь будет конкурировать с НАТО? Какой может быть реакцией из-за океана?

— Евросоюз носится с этой идеей создания оборонного союза уже очень долго. Это стало очень актуально особенно сейчас, когда президентом США стал Дональд Трамп. Его высказывания о ЕС не всегда дружественны. Америка не заинтересована в укреплении союза, скорее наоборот. Поэтому Евросоюз должен сплотиться, в том числе в области обороны, чтобы полагаться больше на свои собственные структуры, так как неизвестно, что будет с НАТО. Трамп по-разному на эту тему говорил. Конечно, его речи часто меняется в течение нескольких часов. У них маленький срок хранения… Союз должен быть более независимым, более сплоченным. Согласится ли на это Польша? Такие решения принимаются большинством голосов. И я думаю, что подавляющее большинство стран ЕС поддерживают этот проект. Поэтому он будет реализован. Польша под властью ПиС все больше и больше отдаляется от ЕС. Поэтому нам очень повезло, что Лиссабонский договор не предусматривает исключения какого-либо государства из рядов Европейского Союза.