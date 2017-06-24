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    The New York Times: война, которую никто не замечает

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (633)

    (обновлено: )16801
    Мировые СМИ продолжают следить за конфликтом на востоке Украины, называя его "войной, которую никто не замечает". Когда же наладится ситуация не только на Донбассе, но во всей Украине, учитывая продолжающееся насилие, волну убийств и покушений?
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "На востоке Украины продолжают идти вялотекущие, но жестокие бои, а мир их практически не видит. Для жителей домов, расположенных между позициями каждой из сторон в таких городах, как Марьинка и Авдеевка, этот конфликт стал очень заметной и неизбежной частью повседневной жизни", — пишет Адриан Боненбергер в статье для The New York Times.

    "Перестрелки начинаются каждое утро между 8 и 9 часами с регулярностью будильника. Щелкают снайперские ружья, винтовки, лают тяжелые пулеметы, а грохот от автоматических гранатометов раздается в смертоносных полях Донбасса. По ночам бои тяжелой артиллерии и танков заставляют жителей не выходить из домов, которые подчас представляют собой не слишком надежное убежище: 13 мая четыре мирных жителя Украины были убиты артиллерийским снарядом на территории Авдеевки, находящейся под контролем украинского правительства. Он был запущен с территории, контролируемой ополченцами", — говорится в публикации.

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    "Дороги и поля усеяны противопехотными минами. Они нужны, чтобы сеять смерть, приводить к постоянным потерям, нагнетать ужас. В конце апреля один американец, работавший медиком в команде гражданских наблюдателей, погиб, а двое других членов команды получили ранения, когда мина уничтожила их автомобиль", — напомнил журналист.

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    "Непрерывные бои особенно тяжело переносят около 800 тысяч мирных жителей, которые до сих пор остаются в своих домах, расположенных у линии фронта или непосредственно на ней. Среди них — около 100 тысяч тех, кто живет в так называемой серой зоне между украинскими позициями и ополченцами", — отмечает Боненбергер.

    "Мы смертельно боимся затишья, — рассказала женщина-украинка из Марьинки, живущая на линии фронта. — Это значит, что они готовят силы к какому-то серьезному удару". "Окна дома, где живет эта женщина, забиты тяжелыми металлическими листами, чтобы защититься от пуль и шрапнели. В Марьинке живут от пяти до семи тысяч человек. До войны ее население составляло почти 10 тысяч человек", — напомнил автор статьи.

    "Когда бывший президент Украины Виктор Янукович сбежал в Россию в феврале 2014 года, в разгар ожесточенных антиправительственных протестов, мало кто представлял, что его отъезд может привести к таким последствиям. Около 100 тысяч солдат и добровольцев оказались в беспорядочно разбросанных траншеях, бессистемных гарнизонах и импровизированных боевых позициях по обе стороны конфликта…", — говорится в публикации.

    "Многие украинцы надеялись, что победа Хиллари Клинтон на прошлогодних выборах в США приведет к активному западному вмешательству. Избрание Дональда Трампа в Украине встретили с печалью и пессимизмом… Президент Трамп еще не предложил никаких долгосрочных решений, связанных с этим конфликтом, помимо отправки в Украину скромной финансовой помощи. Его действия похожи на шаги бывшего президента Барака Обамы", — продолжает журналист.

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    "Это молчаливое одобрение существующего положения вещей позволило конфликту набрать силу и обороты. Ранее в этом году ополченцы допустили серию нарушений режима прекращения огня, которая стала самой масштабной с начала 2015 года. К середине марта правительство Украины поддержало спорную и дорогостоящую блокаду границы Донбасса", — пишет Боненбергер.

    "Зима 2016-2017 года была трудной, положение усугублялось непрекращающимся конфликтом. Женщина в возрасте почти 80 лет, родившаяся в России и просившая, как и многие другие люди, с которыми я здесь разговаривал, не публиковать ее имени, так как боится мести, живет в квартире с бетонным полом и влажными стенами. Зимой по ночам, когда температура достигает минус 19 градусов по Цельсию, здесь кажется холоднее из-за резких порывов ветра, не встречающих никаких преград на равнинах. Она говорит, что газового отопления здесь не было с 2014 года. Зимой она использует электрические обогреватели. Они обходятся ей в 100 долларов в месяц при пенсии в 35 долларов", — отметил автор статьи.

    "Я подрабатываю, чтобы мне хватало на жизнь, — рассказала она мне в интервью. — Я подметаю школьный двор, выращиваю овощи". С тех пор как из-за снаряда в комнате загорелся ковер, она держит у окна кувшин с водой, пишет журналист.

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    "Многие из тех, кто остался в зоне боевых действий, — пожилые люди, они слишком слабы, слишком бедны или слишком упрямы, чтобы переезжать. Одна женщина в возрасте около 90 лет живет в разрушенной боями Авдеевке. Стены ее дома изрешечены пулями и шрапнелью, обои в гостиной почернели от копоти, балкон сгорел после попадания в него ракеты в 2014 году. Она дошла до того, что живет на милостыню прохожих", — говорится в публикации.

    "Эта война — хуже прошлой, — рассказала она мне в прошлом году, говоря о Второй мировой войне, в которой она участвовала, служа в армии Советского Союза. — После трудностей молодости я никогда не думала, что вновь увижу войну, тем более в старости".

    "Из-за конфликта из региона уехали 2-3,5 миллиона людей. По данным Верховного комиссара по делам беженцев, по меньшей мере 1,6 миллиона украинцев переселились в результате боев на запад, ближе к Киеву. Россия утверждает, что 2,6 миллиона украинских граждан переехали на восток. В докладе, где представлены данные к 12 марта, агентство по делам беженцев также оценило, что с середины апреля 2014 года до середины марта 2017 года по меньшей мере 9940 человек были убиты и 23455 ранены", — напомнил Боненбергер.

    "Пограничные города, такие как Авдеевка и Марьинка, продолжают держаться. В других местах вдоль границы дела обстоят еще хуже. Год назад, когда я был в Опытном в августе 2016 года, его население составляло 13 человек. Как говорили жители, это — лишь крупица по сравнению со временем до войны. Там было много покинутых домов. В одном из них пахло, как на скотобойне", — продолжает автор статьи. 

    "В бывших муниципальных зданиях в полах и потолках были пробиты дыры. Жизнерадостная настенная роспись с сюжетами деревенской жизни потрескалась и поблекла. Центрифуги в бывшей сельскохозяйственной лаборатории ржавели, птицы гнездились в бывшей библиотеке среди гниющих книг и технических руководств. Немногие мирные жители, которых я встретил во время той поездки, отдыхали на улице, пока одна старуха готовила что-то на открытом огне", — вспоминает журналист.

    "В этой "невойне" на востоке Украины Трампу не удалось даже немного улучшить ситуацию, которая сложилась в результате плачевных усилий Обамы… Пока президент Америки отвлечен расследованием о вмешательстве России в выборы 2016 года, которое проводят под руководством специально назначенного прокурора…  Продолжающееся насилие в сочетании с последней волной убийств и покушений в Украине не сулит региону ничего хорошего в вопросе стабильности", — полагает Боненбергер.

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