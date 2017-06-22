Польша вынашивает идею новой федерации - Трехморья

РИА Новости Украина

Пресс-служба президента США официально подтвердила, что Дональд Трамп прибудет в Польшу в июле накануне саммита G20 в Гамбурге. В Польше президент Трамп выступит с большой речью и примет участие в саммите инициативы Трехморья на высшем уровне в целях демонстрации прочных связей с Центральной Европой. Что это за инициатива и почему идея Троеморья (или "Междуморья", как часто ее называют в польской прессе) неприемлема?

Польский политолог и публицист, профессор Адам Велёмски (Adam Wielomski) в интервью Sputnik заявил, что проект объединения в единый союз стран Балтии, Польши, Чехии, Болгарии, Австрии и Хорватии на территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями как противовес России и Германии, в ХХI веке устарел.

До саммита государств Центральной и Восточной Европы, на который приезжает Дональд Трамп, еще много времени, но шума вокруг уже немало. "Газета Выборча" процитировала чешского дипломата, заявившего, что Прага отказывается от участия в грядущем мероприятии. Аргумент был следующий: "Для нас идея Трехморья является неприемлемой. Это концепция XX века, это великодержавная концепция Пилсудского". В чем заключалась эта концепция и почему для кого-то в Чехии она неприемлема?

— Концепция Пилсудского заключалась в идее "Междуморья" — сегодня это зовется "Трехморьем" — то есть федерации государств, преимущественно славянских, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями, государств Центральной, Восточной и Южной Европы. При этом предполагалось, что творцом и de facto направляющей силой этого проекта будет Польша. По этой причине концепция должной поддержки не получила и не могла получить, так как в межвоенный период она воспринималась как проявление польского империализма, что в принципе соответствовало действительности.

Думаю, что все, кто знаю историю Польши и польской политической мысли, глядя на проект Междуморья/Трехморья видят то же самое – Польша стремиться создать какую-то федерацию под своим неформальным началом. Вот у чехов лампочка и замигала – они отнеслись к идее весьма скептически.

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— Скажу честно, я и сам не знаю, в каком духе Дональд Трамп будет высказываться в ходе своего визита в Польшу. Даст ли он «зеленый свет» созданию какого-либо проекта Трехморья или нет? Не берусь предсказать. Разумеется, это идея оригинальная, это польская идея — создать альтернативный центр силы, с одной стороны, по отношению к России, а с другой – Германии.

Но надо помнить, что страны, которые должны были бы войти в состав этой федерации, во-первых, экономически относительно слабы, во-вторых, раздираемы противоречиями внутри и историческими конфликтами друг с другом. В этой связи спайкой, укрепляющей союз, могла бы стать поддержка США, которые таким бы образом создали бы собственную структуру между Россией и ЕС.

У проекта есть слабые стороны, и их три. Во-первых, это экономическая слабость проекта. Все эти государства, в большей или меньшей степени зависят от Западной Европы. Грубо говоря, они представляют собой разного толка составляющие немецкой экономики. В этой связи они просто не в состоянии выйти из-под экономической опеки Германии, так как Германия – их главный экспортный рынок. Во-вторых, этот проект слаб политически, так как общих интересов у этих стран нет. Одни, например, замечают немецкую угрозу и не видят российской, другие – наоборот. С этой точки зрения проекту не хватает внутреннего единства, и США должны бы были проявить серьезную инициативу, а также вложить много средств, чтобы придать этой структуре хоть какую-то форму.

В-третьих, стоит задать себе вопрос: будет ли этот проект американским или станет проектом одного только президента США – Дональда Трампа? В Польше идея циркулирует не первый год, и даже не первое десятилетие, но пока не находила поддержки ни у одной администрации США. Если проект будет реализовываться при поддержке исключительно Дональда Трампа, то вся конструкция будет существовать до тех пор, пока Трамп занимает пост президента. К сожалению, Дональду Трампу не быть президентом вечно. Нет сомнений, что при следующем президенте, например, демократе вроде Хиллари Клинтон, проект поддержки не получит. Хиллари Клинтон хочет сотрудничать с Европой и главным контрагентом видит Германию, а не какую-то там конфедерацию слабых государств ЦВЕ. И в этом заключается самое уязвимое место этой конструкции – это проект не на десятилетия, а на один, максимум два, президентских срока в США.

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Кроме того, интересы отдельных государств Трехморья принципиально разнятся. Чехия чувствет себя ближе к Германии и Западной Европе, нежели к Европе Восточной. Единственное, что ее на данном этапе объединяет с Польшей – это вопрос нежелания принимать беженцев. Но для создания блока этого недостаточно.

Венгрия в свою очередь лавирует между Берлином и Москвой, стараясь сохранить тут и там хорошие отношения, в то время как Варшава отнюдь не стремится к хорошим отношениям ни с Москвой, ни с Берлином. Думаю, что с попытками продвигать идею Трехморья и запуском проекта на первый план все явственней будут выходить его внутренние противоречия. Кроме того, нужно помнить, что многие страны будут глядеть на Польшу как на потенциального гегемона с большим беспокойством – и тут я имею в виду Украину и Прибалтику, которые тоже задействованы в проекте.