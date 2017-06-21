Военный эксперт: Китай уже победил в Южно-Китайском море

РИА Новости Украина



В статье эксперта американского Совета по международным отношениям Эли Ратнера на портале Foreign Affairs содержится ряд предложений относительно того, как США могли бы остановить китайскую экспансию в Южно-Китайском море. Эти предложения не слишком реалистичны. Автор недооценивает достигнутый китайцами прогресс, глубину их влияния в Юго-Восточной Азии, их решимость и, что самое важное, дисфункциональность американской политики, отметил в комментарии для Sputnik российский военный эксперт Василий Кашин.

Оценивая любые американские планы и возможности относительно действий против Китая, надо учитывать, что китайцы, похоже, знают о планах и намерениях США гораздо больше, чем американцы о планах и намерениях Китая.

Судя по известным утечкам из госструктур США в американские СМИ, американская разведывательная сеть в КНР большей частью разгромлена; это заставляет предположить, что Китай имеет своего агента где-то в недрах американской разведки. Известно также, что разведывательным службам КНР удалось в прошлом проникнуть и в Государственный департамент.

КНР обладает огромными связями и влиянием на американский бизнес — вплоть до возможности влиять на деятельность американской культурной индустрии и не допускать производства антикитайских фильмов Голливудом.

В Южно-Китайском море целью Пекина, судя по всему, является отнюдь не реализация притязаний на 90% его акватории, лежащих внутри 9-пунктирной линии, определяющей территориальные требования Китая (кстати, эти притязания никогда не были полностью оформлены юридически). Реальной задачей является эффективный военный контроль над акваторией, который реализуется путем захвата ряда ключевых точек и создания там необходимой инфраструктуры. С этой точки зрения главная цель в основном достигнута. Создание сооружений и на острове Скарборо сделает китайский успех абсолютным, но в целом нынешняя ситуация уже вполне благоприятна.

Предлагаемые Ратнером меры, такие как активизация отношений со странами Юго-Восточной Азии, размещение там американских сил и создание альтернатив китайскому экономическому влиянию в регионе, теоретически могли бы сработать. Но они не могут быть реализованы в нынешней внутриполитической ситуации в США.

Процесс принятия решений в Америке во многом парализован борьбой между президентом и значительной частью федеральной бюрократии и Конгресса. В этих условиях серьезное перераспределение ресурсов просто невозможно. Администрация Трампа вынуждена в общих чертах повторять азиатскую политику администрации Обамы, причем в ослабленной форме, из-за выхода из Транс-Тихоокеанского партнерства.

Ни одна из стран Юго-Восточной Азии на данный момент не готова к резкому ухудшению отношений с Китаем, даже с опорой на союз с США. Более того, они не используют свои отношения с Китаем для усиления позиций в диалоге с США. Напротив, они используют США для усиления своих позиций в диалоге с Китаем, поскольку значимость отношений с КНР для них, как правило, выше, чем значимость отношений с США. Китайская политика не вызывает у них восторга, но она выглядит, по крайней мере, более понятной, последовательной и предсказуемой, чем американская.

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Если США действительно захотят бросить вызов КНР в Южно-Китайском море, им понадобится нечто большее, чем просто ряд удачных тактических ходов. Успех будет возможен лишь при пересмотре ряда принципов принятия решений и изменения всех американских подходов к странами региона. В настоящий момент США к этому едва ли готовы.