Ситуация в Европе как никогда требует усиленной координации позиций

Владимир Матвеев, обозреватель

По итогам состоявшегося в Варшаве 19 июня саммита глав правительств стран Вышеградской четверки (Венгрии, Польши, Словакии, Чехии) и Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) премьер-министр Польши Беата Шидло отметила, что подобного рода консультации способствуют разработке общих позиций в рамках Евросоюза.

"Ситуация в Европе требует от нас усиленной координации наших позиций и обмена мнениями с нашими партнерами, союзниками и друзьями со всей Европы. Только так мы сможем находить решения, которые будут удовлетворять всех", - отметила глава польского правительства, передает Польское радио.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана эта группа настаивает на том, что в Евро союзе должна быть выработана общая концепция борьбы с миграционным кризисом.

Будущее Евросоюза, миграционный кризис, Brexit, оборона, отношения с Россией стали главными темами переговоров премьер-министров Вышеградской группы и стран Бенилюкса, которые прошли в Варшаве.

Саммит поднял на более высокий политический уровень отношения, которые до сих пор проходили на уровне министров иностранных дел.

Напомним, страны из Вышеградской группы выступили против предложенной Еврокомиссией схемы распределения беженцев, мигрантов.

На минувшей неделе Еврокомиссия начала производство по делу о нарушении законодательства ЕС против Польши, Чехии и Венгрии за невыполнение решения Евросовета о релокации беженцев, сообщается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.

Страны обвиняются в том, что они в нарушение своих юридических обязательств не приняли беженцев согласно квотам ЕС.

В распоряжении этих стран имеются четыре недели, чтобы предоставить объяснения в деле об отказе принимать мигрантов по квотам.

Шидло в интервью интернет-изданию wPolsce.pl отметила, что действия Еврокомиссии наносят вред единству в ЕС. Она также заверила, что Еврокомиссия не введет санкции против Польши за несогласие выполнять обязательства по приему беженцев по квотам ЕС.

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"Спокойно, не накажет. Мы, безусловно, будем обжаловать это решение. Мы не сами", — сказала польский премьер, добавив, что механизм переселения беженцев не работает.

По мнению главы польского правительства, ЕС получит шанс на развитие и преодоление кризисов, если будет придерживаться договоров, а государства Сообщества будут уважать друг друга. Премьер считает, что навязывание различных решений "запугиванием и шантажом" плохо повлияет на будущее ЕС.

Наряду с этим, стороны консультаций в Варшаве признают, что внутри этих объединений и между ними, существуют спорные вопросы.

Так, проблемой в отношениях "четверки" с Бенилюксом остается вопрос директивы Евросоюза о статусе откомандированных работников, которая позволяет гражданам ЕС беспрепятственно работать в любой стране объединения.

Страны Вышеградской группы придерживаются позиции, что Евросоюз должен реформироваться в направлении пересмотра роли Еврокомиссии, предоставления больших возможностей и полномочий национальным парламентам, при сохранении норм общего европейского рынка. Это отличается от подхода стран Бенилюкса.

Наряду с этим, предполагается, что встреча придаст импульс налаживанию более тесного сотрудничества со странами Бенилюкса в контексте дальнейшего развития отношений на линии Евросоюз — страны Восточного партнерства. Саммит Восточного партнерства запланирован на 24 ноября в Брюсселе.

"Мы видим необходимость активного привлечения к развитию "Восточного партнерства" и поддержке реформ, в частности в Украине", - сказала Шидло. По ее мнению, позиции стран группы и Бенилюкса относительно восточной политики в целом совпадают.

Спустя год председательства в Вышеградской группе, Польша передала эту функцию Венгрии на 12 месяцев.

Премьеры Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Нидерланд, Бельгии и Люксембурга встретятся снова 22 июня в рамках саммита ЕС, который состоится в Брюсселе.

Показательно, что встреча состоялась накануне визита в Варшаву президента США Дональда Трампа, Администрация которого пытается вбить клин между странами Восточной Европы и "старой" Западной Европы.

При этом Варшава стремится к более тесному альянсу с США, а Вашингтон демонстрирует заинтересованность в укреплении оборонного и энергетического секторов стран Восточной Европы. Призывы Варшавы к увеличению американского военного контингента в Польше и увеличению поставок СПГ из США в контексте противоречий Варшавы с Брюсселем и Берлином по приёму мигрантов, стали причинами предстоящего визита Трампа в Варшаву.

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Показательно, что Вооруженные силы США намерены укрепить свои позиции в Польше, ближайшем военном партнёре Украины по линии НАТО. Помимо прочего, Пентагон намерен модернизировать систему ПРО "Иджис" в поселке Редзиково.

Справка: Восточное партнёрство — проект Евросоюза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с такими странами бывшего СССР – Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан и Белоруссия.