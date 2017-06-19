Выборы во Франции: новая победа Макрона и катастрофически низкая явка

РИА Новости Украина

Во втором туре выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) во Франции большинство мест получает движение президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика", что фактически дает "зеленый свет" президенту Пятой республики на проведение реформ, обещанных избирателям во время предвыборной кампании.

Согласно данным МВД, после подсчета 92% бюллетеней "Вперед, республика" вместе со своими союзниками из партии MoDem ("Демократическое движение") получают большинство в парламенте — 305 мест. Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 104 депутатских мандата, Соцпартия — 27, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 13, Коммунистическая партия Франции — 10, а "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 8.

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен впервые получила место в Нацсобрании. Ранее в нижней палате парламента уже заседали родственники лидера Нацфронта: отец и основатель партии Жан-Мари Ле Пен и его внучка Марион Марешаль-Ле Пен, которая в 2012 году стала самым молодым депутатом в истории Нацсобрания. Ле Пен заявила, что ее партия — "единственный способ сопротивляться ослаблению Франции", которое несет партия лидера страны "Вперед, республика". Кроме того, Ле Пен заявила, что низкая явка на выборах в парламент Франции ослабляет его легитимность.

Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция", претендовавший на пост президента страны Жан-Люк Меланшон также получил место в парламенте страны. Выступая перед своими сторонниками в Марселе, Меланшон заявил, что намерен сформировать в Национальном собрании сильную оппозиционную фракцию.

Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер и министр экономики Брюно Ле Мэр войдут в новый состав парламента. Удалось это сделать и министру территориального единства Ришару Феррану, несмотря на скандал, связанный с офисом, который был арендован у его сожительницы.

Явка избирателей во втором туре выборов составила около 36%, побив антирекорд первого тура, который прошел неделей ранее: тогда на участки пришли 48,71% избирателей. По мнению экспертов, низкая явка объясняется как усталостью французов от политики, так и отсутствием интриги на выборах — победу движения Макрона предсказывали многочисленные опросы, публиковавшиеся в преддверии голосования.

"То, что на парламентских выборах и в первом туре, и сейчас явка была невысокой, говорит об усталости французов от политики, разочаровании в политической элите в связи с тем, что не решаются волнующие большинство проблемы, — это и экономика, и вопросы занятости, и постоянная угроза террористических атак", — сказал РИА Новости сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

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Глава института изучения общественного мнения Kantar Public France Эммануэль Ривьер считает, что нежелание, с которым избиратели шли в воскресенье на избирательные участки, можно объяснить отсутствием напряженного ожидания результата и ограниченным выбором. По его мнению, результаты первого тура парламентских выборов, которые показали успех движения "Вперед, республика", не подстегнули "напряженного ожидания", что могло бы повысить явку.