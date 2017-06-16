О чем пишут в мире: слова Путина, Лондон тянет с Brexit

РИА Новости Украина

Прямая линия Путина

Западные издания, откликнувшиеся подробными материалами на традиционную прямую линию с Владимиром Путиным, отмечают новаторские аспекты, которые организаторы привнесли в консервативный формат шоу, а также нестандартные ответы самого президента. В ходе четырехчасовой беседы на экране телевизора появлялись вопросы, заданные онлайн, в том числе и такие, которые британская Financial Times назвала "табуированными темами".

В частности, газета выделяет вопрос о допустимости трех президентских сроков и сравнение прямой линии с цирком, автор которого обратился к президенту на "ты". Другие газеты обратили внимание на анализ ситуации в США и расследования так называемых "российских связей", в центре которого оказался бывший директор ФБР Джеймс Коми. Такие издания, как Wall Street Journal, Times и Telegraph вынесли предложение лидера РФ предоставить экс-главе бюро политическое убежище в заголовок или подзаголовок своих публикаций. При этом Путин неожиданно сравнил Коми, передавшего СМИ детали своих разговоров с президентом Дональдом Трампом, с разоблачителем секретов американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который нашел убежище в России. "Если в этой связи против него (Коми) возникнут какие-то преследования, мы и ему готовы предоставить политическое убежище. Он должен об этом знать", — цитирует Times российского президента.

Берлин и Вена против сената США

Деловое издание Financial Times назвала совместное заявление ФРГ и Австрии, осудивших проект новых санкций США в отношении российского ТЭК, документом, составленным в "непривычно категоричных выражениях".

"Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы", — цитирует газета заявление, которое подписали глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн. По мнению журналистов, данная реакция на голосование в сенате США ухудшит и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Берлином, обострившиеся после избрания президентом США Дональда Трампа, который после прихода в Белый дом выступал с критикой оборонных расходов ФРГ и дефицита торгового баланса между двумя странами. Газета пишет, что принятый американским сенатом законопроект грозит разрушить хрупкий трансатлантический консенсус по российским санкциям, выстроенный немецким канцлером Ангелой Меркель и не предусматривающий ограничений в отношения экспортных трубопроводов РФ, в той мере, насколько они касаются ключевых интересов ФРГ. При этом принятый в Капитолии документ, в частности, предполагает, что президент США может наложить санкции против лиц, намеренных вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов рыночной стоимостью более 5 миллионов долларов за год, или 1 миллион долларов единовременно, напоминает газета.

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Лондон тянет с "установочными документами" по Brexit

Британское правительство все еще не отправило в Евросоюз документы с изложением своей официальной позиции по выходу из организации, несмотря на то что переговоры по Brexit должны начаться уже в понедельник, 19 июня, пишет в эксклюзивном материале газета Independent. Источники в ЕС сообщили изданию, что Брюссель отослал "установочные документы" в Лондон еще четыре дня назад, но не получил аналогичного пакета. Один из европейских источников назвал "невероятным" тот факт, что Британия не определилась с базовыми положениями для начала переговоров, которые начинаются через три дня. "Переговоры начинаются в понедельник. Установочных документов все еще нет. Это базовая вещь. Это не сулит ничего хорошего", — добавил он. Сомнения о сроках старта переговоров появились после результатов парламентских выборов в Великобритании, ослабивших позиции премьер-министра страны Терезы Мэй. Однако в четверг Еврокомиссия и британское министерство по вопросам Brexit выступили с совместным заявлением, где подтверждалось, что переговоры начнутся 19 июня.

Загадочная травма освобожденного в КНДР американца

Травма американского студента Отто Уормбиера, у которого после освобождения из северокорейской тюрьмы диагностировали обширные повреждения мозговой ткани, приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, прогнозирует газета New York Times. Уормбиер, приговоренный к 15 годам тюремного заключения, был досрочно освобожден во вторник, причем в КНДР обосновали это "гуманитарными соображениями".

Состояние молодого человека, которое было близким к коме, в Пхеньяне объяснили ботулизмом и передозировкой снотворных средств. Однако медики из университета в Цинциннати не обнаружили в организме Уормбиера никаких следов данного заболевания, при этом зафиксировали массивное отмирание мозговых клеток.

"Его состояние можно описать как нечувствительное бодрствование. Он открывает глаза и моргает, но не понимает обращенных к нему слов и обстановки, в которой он находится", — приводит газета слова одного из специалистов. Обследование больного показало, что он получил мозговую травму до апреля 2016 года. В то же время медики не подтвердили версию о жестоком избиении Уормбиера, отметив, что не наблюдают следов побоев.