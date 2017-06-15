О чем пишут в мире: Лондон в огне, расследование против Трампа, Дилан - плагиатор

РИА Новости Украина

Пожар в Лондоне

Большинство мировых СМИ освещают трагические события в Лондоне, где в ночь на среду в 24-этажном здании Grenfell Tower вспыхнул смертоносный пожар. "С наступлением дня масштабы ужаса стали ясны. Число жертв увеличилось с шести до по меньшей мере 12 человек с десятками нуждающихся в медицинской помощи и некоторыми в реанимационных мероприятиях. Были сообщения о людях, выпрыгивающих из окон, чтобы спастись от огня и дыма, и о ребенке, пойманном случайным очевидцем…", — описывает хронику событий New York Times.

"Если бы не Рамадан, жертв было бы значительно больше", — приводит слова очевидца газета Independent. Многие представители мусульманской общины бодрствовали в эту ночь, принимая пищу перед началом дневного поста, именно они подняли тревогу и сообщили о случившемся, отмечает издание Evening Standard.

"Экстренные службы прибыли на место происшествия через шесть минут после начала тревоги, 200 пожарных были приведены в готовность для борьбы с пламенем", — пишет Independent.

Guardian приводит комментарии пожарных: "Пожарные, которые боролись с пламенем в Grenfell Tower, говорят, что за десятки лет службы ни разу не сталкивались с таким пожаром".

"Правительство во главе с премьер-министром Терезой Мэй попало под огонь критики из-за того, что не обратило должного внимания на предостережения об опасности", — сообщает Business Standard, отмечая, что многие многоэтажные дома, в том числе Grenfell Tower, не оборудованы противопожарными системами. Как пишут СМИ, всего при пожаре пострадали более 70 человек, при этом состояние 18 из них оценивается как критическое, сотни человек остались без крова, причины возгорания выясняются.

Расследование в отношении Трампа

Специальный прокурор по "вмешательству РФ" в выборы США Роберт Мюллер проводит расследование Трамп в связи с возможным воспрепятствованием правосудию, пишут в четверг американские СМИ со ссылкой на источники. "Это знаменует собой первый случай, когда продолжающееся расследование, нависшее над Трампом со времени его инаугурации, потенциально может затронуть самого президента", — отмечает Guardian.

По данным неназванных чиновников Washington Post, в рамках расследования Мюллер намерен опросить директора национальной разведки Дэна Коутса, главу Агентства национальной безопасности США Майка Роджерса и ушедшего с поста его заместителя Ричарда Леджета. Обвинения в воспрепятствовании касаются, предположительно, возможных попыток Трампа убедить экс-главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении его экс-советника советника по национальной безопасности Майкла Флинна, которого обвиняли в "связях с РФ". Кроме того, как сообщил бывший высокопоставленный чиновник, люди из команды Мюллера "также изучают возможные факты отмывания денег соратниками Трампа". Издания подчеркивают, что известия о расследовании в отношении Трампа появились через несколько дней после сообщений о том, что президент США рассматривает возможность увольнения Мюллера, после чего "его отговорили помощники". Как подчеркивает New York Times, если ФБР соберет информацию о возможном преступлении, "это не обязательно значит, что прокуроры заведут на него дело".

"На ранних стадиях расследования агенты ФБР обычно хотят собрать все факты. Потом агенты представляют эти факты прокурорам, которые решают, хотя ли они взяться за дело", — заключает газета.

Атака на республиканских конгрессменов в США

Мировые СМИ внимательно следят за судьбой конгрессмена от Республиканской партии Стива Скализа, получившего серьезные ранения в результате стрельбы в городе Александрия (штат Виргиния). "Вооруженный мужчина подстрелил Скализа, двух полицейских, эксперта конгресса, а также лоббиста во время тренировки по бейсболу. Стрельба шокировала Капитолийский холм и заморозила работу конгресса. Голосования в палате представителей были отменены, высокопоставленные члены Республиканкой партии разрешили законодателям покинуть город в четверг утром – на один день раньше, чем обычно", — пишет газета Politico.

Издание New York Post пишет, что конгрессмен получил пулевое ранение в левое бедро. Скализ был доставлен в MedStar Washington Hospital Center, где его прооперировали. "Пуля прошла сквозь таз, раздробила кости, задела внутренние органы и стала причиной сильного кровотечения", — приводит издание сообщение медиков. В настоящее время состояние Скализа оценивается как критическое. Личность стрелка, которого ликвидировала полиция, была установлена – им оказался 66-летний Джеймс Ходжкинсон, пишет Business Insider. Газета отмечает, что, исходя из информации в аккаунтах соцсетей Ходжкинсона, он был ярым противником президента Трампа. Кроме того, Ходжкинсон был одним из волонтеров во время предвыборной кампании претендента на номинацию в кандидаты в президенты США от демократов сенатора Берни Сандерса и выступал против Республиканской партии, отмечает Washington Times. СМИ обратили внимание на то, что нападение произошло именно в день рождения президента США Дональда Трапма. Чета Трампов навестила пострадавшего конгрессмена в больнице.

Боба Дилана заподозрили в плагиате

Многие зарубежные издания (New York Times, Daily Telegraph, Los Angeles Times и другие) пишут в четверг про обвинения в адрес Нобелевского лауреата по литературе за 2016 год американского поэта и музыканта Боба Дилана. "В материале интернет-издания Slate Дилана обвинили в том, за что каждый день ругают школьников: в краже строчек из учебного пособия и выдаче их за собственную работу", — пишет газета New York Times. Автор материала произвела тщательный анализ речи Дилана и выяснила, что в 78 предложениях о повлиявшем на него романе "Моби Дик" Германа Мелвилла, по меньшей мере, 20 содержат строчки, очень похожие на текст с сайта SparkNotes, где публикуются краткие содержания произведений для школьников.

"Для проницательных фанатов Дилана такие обвинения не новы", — отмечает New York Times и приводит несколько примеров, когда музыканта ловили на заимствовании текстов из разных источников. В частности, как отмечает Daily Telegraph, критики заявляли, что при написании альбома 2011 года Love and Theft Дилан позаимствовал несколько строчек из книги Юничи Сага "Признания якудза" и стихотворений Генри Тимрода.

Лауреат Букера-2017

Писатель из Израиля Давид Гроссман стал победителем престижной международной Букеровской премии 2017 года, об этом сообщают многие зарубежные СМИ. Гроссман получил высшую награду за книгу A Horse Walks Into a Bar ("Лошадь входит в бар"). "Роман, действие которого происходят в маленьком израильском городе, полностью сконцентрирован на выступлении комика Довалеха Гринштейна. Отталкивающее выступление Гринштейна, показанное для того, чтобы унизить зрителей вульгарными агрессивными шутками, начинает рушиться после того, как он рассказывает о судьбоносном и шокирующем решении, которое он когда-то принял…", — рассказывает об интригующем сюжете газета Guardian.

Издание New York Times отмечает, что призовые в размере 50 тысяч фунтов стерлингов он разделит с Джессикой Коэн, которая перевела роман на английский язык. Всего за право называться лучшим в указанной премии боролись шесть писателей. Помимо Гроссмана, в короткий список потенциальных победителей вошли четыре автора из Европы и еще один из Израиля: Матиас Энар (Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс (Дания), Саманта Швеблин (Аргентина) и Амос Оз (Израиль).