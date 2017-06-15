Золото и биткойны: прибыль на "спекуляции с будущим"

РИА Новости Украина

Почему желтый металл по-прежнему остается надежной гарантией сохранения накоплений, крипто-валюта вполне жизнеспособна и на что еще должны обращать внимание инвесторы, рассказали два эксперта по финансовым рынкам в интервью Sputnik.

По словам Филипа Клинкмюллера из консалтинговой компании Hopf KlinkmüllerCapital Management из Штутгарта, у инвесторов есть две принципиально разных возможности для вложения средств.

"Инвестор может или защитить свое нынешнее состояние, или увеличивать имеющийся в наличии капитал путем спекуляций", — сказал он.

При этом, по словам эксперта, необходимо заранее определиться со стратегией.

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"Если вкладчик стремится, по возможности, гарантировать сохранность капитала, следует покупать настоящие драгоценные металлы, такие как золото. При этом инвестор должен, однако, понимать, что гарантировать рост состояния невозможно. На финансовом сленге это называется "защитным аспектом".

В таком случае инвестор просто покупает золото, поскольку физическое владение драгоценным металлом и будет являться защитой капитала.

"Увеличение ценности, в свою очередь, можно обеспечить за счет спекулятивного аспекта». Готов ли инвестор спекулировать на колебаниях цен на золото? Готов ли он спекулировать ценностью золотых мин, например, ориентируясь на индекс HUI? На все эти вопросы нужно ответить еще до того, как заняться, собственно, инвестициями".

Индекс HUI, официально называющийся Arca Gold BUGS Index нью-йоркской биржи NYSE, основывается на ценности 18 ведущих золотодобывающих рудников.

Инвестиции в золото: важные рекомендации

Эксперты по финансам едины во мнении, что именно золото является наиболее надежным видом инвестиций с целью защиты капитала от кризисов, поскольку оно максимально устойчиво к инфляционным колебаниям. Однако тот, кто хочет вложиться в вожделенный металл, должен, по словам Клинкмюллера, осознавать следующие моменты:

"Я в конечном итоге вкладываюсь в очень малоподвижный актив. Вкладываясь в золото, я подвергаю себя воздействию определенных факторов и становлюсь зависимым от них. Если я буду владеть большим объемом золота, это будет связано с определенными расходами, поскольку его (золото) придется и хранить, и перевозить, и продавать".

Йохен Штанцль, главный аналитик компании CMC Markets в Германии и Австрии, сказал в интервью Sputnik: "Золото – это ювелирный, но в то же время и монетарный металл". На протяжении уже многих лет цены на него привязаны к курсу американского доллара: когда доллар растет, золото падает в цене – и наоборот. И он этого момента зависимы все инвесторы в золото.

Консультант Клинкмюллер в этой связи советует: "Мы не считаем правильным вкладываться в физическое золото со спекулятивными целями. Золото должно гарантировать сохранность уже накопленного состояния. Кроме того, мы не советуем покупать акции отдельных производителей в золотом сегменте, потому что в этой связи существует большой риск просадок".

Эксперт Штанцль добавил: "Если вы ищете надежный вариант сохранения капитала, то, выбирая золото, вы не совершите ошибку. В настоящий момент золото стоит около 1145 евро за унцию.

Инвестиции в биткойны: "Шансы на выживание в будущем есть, благодаря дешевым транзакциям"

"На мой взгляд, сейчас много спекулируют по поводу биткойнов", — считает Штанцль.

"Мне это напоминает ситуацию на рынке золота в 2012 году, когда цена удвоилась с 1000 до 2000 долларов за унцию. Тогда тоже много говорили о большом "спекулятивном пузыре". И сейчас многие задаются вопросом: может быть, биткойн тоже «надувается»? Утверждать подобное пока еще рано. Меня несколько настораживает эмоциональность этих разговоров вокруг биткойнов".

Людям, желающим вложиться в биткойны, надо, по словам эксперта, понимать вот что: "Крипто-валюта имеет шансы на благополучное будущее, но является очень спекулятивным инструментом". Об этом свидетельствует динамика роста биткойна с 2009 года: за минувшие годы он вырос в стоимости с 10 до 2800 долларов.

Штанцль считает, впрочем, цифровую валюту привлекательным инвестиционным инструментом. Рост крипто-валюты, по его словам, вполне логичен в нынешнем финансовом мире, поскольку она перспективна.

"Биткойн олицетворяет собой технологию "блокчейна". Речь идет о возможности децентрализованных, дешевых и быстрых транзакций. Это простая, но высокотехнологичная возможность оплаты. В Лондоне люди все еще утопают в чеках, при этом платеж идет четыре дня. Это слишком медленно для современного мира".

Эксперт подчеркнул: "Инвестор, будь то мелкий частник или "гигант" вроде Уоррена Баффета, никогда не поставит на карту все свои деньги, вложившись лишь в какой-то один инструмент".

По его словам, неразумно вкладывать весь капитал лишь в золото или в биткойны. Лучше всего вкладывать деньги и инвестировать в разные инструменты.