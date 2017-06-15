"Аритмия" единогласно: в Сочи вручили призы "Кинотавра"

РИА Новости Украина

На церемонии закрытия кинофестиваля в Зимнем театре присутствовали президент "Кинотавра" Александр Роднянский, бизнесмен Роман Абрамович с Полиной Дерипаской, мэр Сочи Анатолий Пахомов, актеры Екатерина Вилкова, Алиса Хазанова, Владимир Вдовиченков, Ксения Раппопорт, Екатерина Климова, режиссеры Владимир Хотиненко, Борис Хлебников, Юрий Быков, Сергей Мокрицкий, Резо Гигиенишвили, председатель жюри фестиваля Евгений Миронов и другие. Перед началом церемонии практически все гости сошлись во мнении, что Гран-при получит "Аритмия", пишут РИА Новости.

Призы фестиваля

Церемонию открыл сопредседатель Попечительного совета Федор Бондарчук.

"Я сейчас скажу смешную фразу с многочисленными повторами; "Церемония закрытия Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" объявляется открытой", — с трудом выговорил Бондарчук и поблагодарил всех, кто поддерживает "Кинотавр".

По словам председателя жюри Евгения Миронова Гран-при фильму "Аритмия" жюри присудило единогласно, что бывает нечасто.

Продюсер фильма Сергей Сельянов и Рубен Дишдишьян признались, что они счастливы, что помогли "замечательной команде сделать фильм". Овации в зале не смолкали долго.

Приз "за лучшую режиссуру" получил Резо Гигиенишвили за фильм "Заложники", основанный на реальных событиях 1983 года. Жюри так же отметило призом оператора фильма Владислава Опельянца.

"Я снимал эту картину и преодолевал свои страхи ради своих детей, я очень люблю своих детей и хочу, чтобы они понимали нашу советскую действительность, уважали историю и российский, и грузинский кинематограф", — сказал Гигиенишвили.

"Лучшей актрисой" признали исполнительницу главной роли в фильме "Жги" Ингу Оболдину.

Специальный диплом жюри получила картина Романа Волобуева "Блокбастер" — за новый вид жанрового кино.

Приз имени Григория Горина за лучший сценарий жюри присудило единогласно фильму Виталия Суслина "Голова два уха", сценарий написал режиссер в соавторстве с Иваном Лашиным.

В конкурсе "Короткий метр" одержал победу фильм "Лалай- балалай режиссера Руслана Братова. Братов, пользуясь случаем, попросил вернуть футбол в программу фестиваля.

Гильдия киноведов и кинокритиков отдала свой приз имени Даниила Дондурея фильму "Теснота" Кантемира Балагова, участвующему в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". Ему же достался приз за лучший дебют. Режиссер, ученик Александра Сокурова поблагодарил за приз и поздравил своего учителя с Днем рождения, совпавшим с закрытием "Кинотавра".

Приз имени Микаэла Таривердиева за лучшее музыкальное решение присудили фильму Юсупа Разыкова "Турецкое седло".

"Мы не верим, что существует кинематограф "не для всех" и "для всех". Мы верим, что кино бывает талантливым и не талантливым", — завершил церемонию вручения призов Роднянский.

"Кинотавр" проходил в Сочи с 7 по 14 июня. Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" ─ один из самых популярных кинофестивалей в России, ежегодно проходит в Сочи с 1991 года. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский. В рамках фестиваля проводятся конкурсная программа полнометражного игрового кино, конкурсная программа короткометражного игрового кино "Кинотавр. Короткий метр", программа жанровых лент "Кино на площади", специальные и информационные показы, ретроспективы.