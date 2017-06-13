О чем пишут в мире: Раскаяние Мэй, "баскетбольная дипломатия"

РИА Новости Украина



Мэй выигрывает время для "мягкого" Brexit

Ведущие британские СМИ пишут о том, что в понедельник Мэй провела несколько встреч как с рядовыми членами партии, так и с составом руководящего комитета.

Как сообщили британским СМИ участники встреч, главным их итогом стало согласие Мэй начать диалог об отказе от "жесткого" Brexit с теми, кто поддерживает интеграцию с Европой. Издание Independent охарактеризовало кампанию Мэй как "катастрофическую".

"Я — человек, который привел нас к этому беспорядку, и я собираюсь вывести вас нас из него", – приводит слова Мэй газета.

"Выступая после встречи, члены парламента заявили, что премьер-министр купила себе время — в надежде, что сможет дойти до конца переговоров по Brexit через два года", — пишет Guardian.

Independent отмечает, что сейчас в рядах консерваторов назревает конфликт по поводу Европейского союза, в ходе которого сторонники выхода Британии из ЕС требуют, чтобы Мэй сохраняла свой жесткий подход, другие же отмечают, что ее подход был отвергнут электоратом.

Быть или не быть ужесточению российских санкций?

Ряд зарубежных СМИ сегодня освещали известие о том, что американские сенаторы на текущей неделе рассмотрят законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России.

Как сообщила газета Washington Post, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл включил вопрос об этом в повестку нынешней недели поздно вечером в понедельник. Этому предшествовали длительные переговоры с другими лидерами сената.

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Как пишет издание, это будет сделано "в свете агрессивных действий России в Украине, ее шагов в Сирии и атак в киберпространстве".

Издание Hill характеризует данное решение, как "значительный сдвиг по сравнению даже с прошлым месяцем, когда ключевые республиканцы настороженно относились к продвижению в вопросе санкций". Газета также отмечает, что именно "смягчение тона Трампа по отношению к России привело к реакции двух партий".

Сближение с Китаем, разрыв с Тайванем

В понедельник утром Панама объявила об установлении дипломатических отношений с Китаем и разрыве отношений с Тайванем, эта новость сразу заняла передовицы мировых СМИ (Wall Street Journal, Financial Times, Deutsche Welle).

Издание Wall Street Journal заявляет о том, что разрыв отношений с Панамой – удар для Тайваня. Исключая центральноамериканскую страну, у Тайваня останется только 20 дипломатических союзников. Как отмечает Financial Times, 11 из оставшихся партнеров являются государства Латинской Америки и Карибского бассейна.

По информации издания, решение Панамы транслировалось по телевидению страны.

Трамп хотел уволить Мюллера

Друг президента США Дональда Трампа Крис Радди заявил, что Трамп думал об увольнении спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом написали многие мировые СМИ (New York Times,Washington Post, Huffington Post, Los Angeles Times, Telegraph).

Как отмечает Washington Post, в соответствии с текущими правилами министерства юстиции, подобное увольнение могло бы быть исполнено первым замминистра юстиции и генерального прокурора США Джеффом Сешнсом и Родом Розенштайном, а не президентом, хотя этими правилами теоретически можно пренебречь.

Неясно, обладает ли Трамп юридическими полномочиями для подобного шага. Издание Los Angeles Times пишет, что Радди – старый друг Трампа, с которым президент часто консультируется.

"Баскетбольная дипломатия" Денниса Родмана

Мировые СМИ (Washington Post, Huffington Post, Guardian) публикуют материалы о поездке американского баскетболиста Денниса Родмана в КНДР во вторник. По информации Washington Post, Родман надеется встретиться с Ким Чен Ыном.

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Как пишет издание, поездка Родмана вызвала обсуждения по поводу того, что он может ехать в КНДР, чтобы освободить кого-то из четырех американских граждан, задержанных в стране. Британская Guardian охарактеризовала поездку спортсмена "очередным туром спорной баскетбольной дипломатии".

Газета также отмечает, что Родман неоднократно подчеркивал, что не хочет быть частью политических проблем между двумя государствами.