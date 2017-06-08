МАК разрешил споры Варшавы и РФ по катастрофе Ту-154 Качиньского

РИА Новости Украина

Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) представила окончательный отчет о катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2011 году, через год после катастрофы. Однако до сих пор Варшава периодически делает заявления, опровергающие выводы международного расследования. Новую порцию таких заявлений в интервью РИА Новости опроверг председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Новая польская комиссия представила первые результаты своей работы в сентябре 2016 года. Эксперты заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.

Польская комиссия утверждает, что ей удалось получить доступ к полным версиям записей, которые свидетельствуют, что в последние секунды полета у самолета отказал генератор, двигатель и датчики считывания высоты. Министр обороны Польши Антони Мачеревич принял решение о рассекречивании документов, связанных с авиакатастрофой.

При этом Варшава до сих пор не ответила на предложение встретиться с председателем МАК Татьяной Анодиной, несмотря на то, что комитет уведомил Польшу о готовности провести такую встречу.

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В апреле текущего года вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы. В частности, в материалах говорилось о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.

Как отметил Морозов, никаких признаков воздействия взрывчатых веществ на Ту-154 нет.

"Как следует из… окончательного отчета, в ходе работы технической комиссии были проанализированы результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных в комиссию Следственным комитетом России. Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было", — заявил Морозов.

При катастрофе в Смоленске, подчеркнул он, ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждают версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе до столкновения с препятствием.

Основная причина катастрофы, напомнил Морозов, — столкновение самолета с деревом, которое повлекло его разрушение.

"Поскольку фрагменты крыла самолета были обнаружены в березе, а фрагменты березы — в крыле, а также на основании комплексного анализа всей имеющейся информации, включая факт неуправляемого переворота воздушного судна "на спину" после столкновения с березой, комиссия МАК пришла к однозначному выводу, что именно это столкновение привело к началу разрушения воздушного судна. Никаких сомнений в этом нет", — отметил председатель комиссии.

Польская сторона в сентябре 2016 года выступила с "сенсационным" заявлением о том, что с записи на параметрических бортовых самописцах (на Ту-154 их было два — штатный и эксплуатационный польский) якобы пропали последние секунды.

Расшифровка второго самописца проходила в Польше. "Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это и является источником информации о неких "исчезнувших" трех секундах", — рассказал Морозов.

Что касается штатного защищенного параметрического самописца, продолжил председатель комиссии, то в отчете МАК приведена полная расшифровка записи.

"Никакие пять секунд из данной записи никуда "не исчезали". Со всей записью, в том числе и с якобы исчезнувшими секундами, можно ознакомиться и сегодня, посмотрев отчет на сайте МАК – как на русском, так и на английском языках. При этом пять секунд – это как раз примерно то время, которое прошло от момента столкновения самолета с деревом, приведшего к началу его интенсивного разрушения, до прекращения записи", — подчеркнул председатель комиссии.

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В апреле текущего года польская комиссия вновь возложила вину за произошедшее на российскую сторону: по мнению экспертов, авиадиспетчеры аэропорта ввели пилотов самолета Качиньского в заблуждение, сообщив неверное расстояние до взлетно-посадочной полосы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего.

Польский экипаж, как рассказал Морозов, был проинформирован о несоответствии метеоусловий на смоленском аэродроме для производства посадки.

"После запроса экипажа воздушного судна на пробный заход снижение было разрешено только до безопасной высоты 100 метров, которая соответствует метеоминимуму аэродрома. Важно подчеркнуть, разрешение на производство посадки группой руководства полетами не выдавалось", — продолжил он.

Однако, по словам Морозова, экипаж продолжил снижение ниже установленной высоты 100 метров без уведомления группы руководства полетами.

"В соответствии с АИП России (сборниками аэронавигационной информации — Ред.), по правилам которого должен был проходить данный международный нерегулярный рейс по перевозке пассажиров, командиры иностранных воздушных судов принимают самостоятельное решение о возможности посадки с возложением на себя полной ответственности за принятое решение. Данное положение согласуется с общепринятой мировой практикой", — добавил председатель комиссии.