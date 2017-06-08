О чем пишут в мире: теракт в Иране, человечество взрослее, чем считалось

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РИА Новости Украина

Первый крупный теракт в Иране

Большинство мировых СМИ пишут о двух атаках, совершенных террористами в среду в иранской столице.

"Одно из нападений было направлено на парламент страны. Другое произошло в одном из самых священных мест в Иране — мавзолее имама Рухолла Хомейни", — пишет газета Washington Post.

Газета Independent охарактеризовала случившееся следующим образом: "Подрыв террористом-смертником и стрельба в Тегеране — это самая неожиданная, и в то же время самая крупная в плане последствий террористическая атака из произошедших в мире за последнюю неделю".

"Стражи исламской революции обвинили Саудовскую Аравию в первой террористической атаке, ответственность за которую взяло "Исламское государство", в своей стране, создавая повод стремительно растущей напряженности между двумя врагами в критический момент в регионе", — комментирует ситуацию Guardian.

Власти многих стран мира выразили соболезнования и поддержку близким погибших и пострадавшим в результате теракта, унесшего жизни 13 человек. Многие СМИ обратили внимание на то, что президент США Дональд Трамп также выразил соболезнования, однако не преминул и здесь назвать Иран спонсором терроризма.

Показания Коми: помогли ли они Трампу?

Зарубежные СМИ активно обсуждают речь бывшего главы ФБР Джеймса Коми к законодателям, опубликованную в среду накануне слушаний в сенатском комитете по разведке. Издание Washington Examiner, обращает внимание на то, что показания Коми были открыты широким массам специально для того, чтобы избежать утечек.

"Я рад, что опубликовал его заранее, и извиняюсь, что отобрал у всех вас возможность найти источник, который бы вам это слил", — приводит издание слова главы комитета по разведке сената США Ричарда Берра.

Газета Los Angeles Times, анализируя речь, пишет, что Коми подтвердил, что действительно говорил Трампу, что тот не является объектом расследования. По мнению авторов газеты это может помочь Трампу.

New York Times рассматривает речь с негативной стороны: "С первых дней в должности президент Трамп неоднократно оказывал давление на своего директора ФБР, Джеймса Коми. Он требовал лояльности. Он просил, чтобы расследование в отношении советника закрыли. И он умолял господина Коми обелить его имя".

"Коми поставил президента Трампа под прицел федерального криминального расследования, разместив сведения, достаточные для того, чтобы открыть дело о воспрепятствовании правосудию", — заключает Washington Post.

Исчезновение самолета в Мьянме

Военный самолет пропал с экранов радаров в Мьянме в среду, пишут многие зарубежные СМИ.

"Самолет перевозил родственников солдат Мьянмы, включая детей, также на борту находились 14 членов экипажа, и до сих пор не было никаких вестей о том, есть ли выжившие", — пишет газета New York Times.

"Турбовинтовой самолет Y-8 китайского производства потерял связь примерно через полчаса с момента взлета из города Миеик на юго-востоке страны… он направлялся в Янгон по маршруту, который пролегал над Андаманским морем", — сообщает Washington Post.

Позднее СМИ сообщили, что военные нашли обломки воздушного судна и несколько тел погибших пассажиров в море.

"Три тела, два тела взрослых и одно – ребенка, были найдены военным кораблем в 35 километрах от прибрежного города Лаунглон на юге страны", — пишет газета Guardian. Всего на борту находилось более 120 человек.

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Найдены останки старейшего Homo sapiens

Группа палеонтологов обнаружила в Марокко останки Homo sapiens, возраст которых составляет примерно 300 тысяч лет, находка свидетельствует о том, что первый человек появился на 100 тысяч раньше, чем считает современная наука. Это новость взбудоражила многие мировые издания.

"Окаменелые останки, извлеченные из старой шахты на пустынной горе в Марокко, ставят под сомнение одно из самых фундаментальных положений в истории человечества — что Homo sapiens возник в "колыбели человечества" в Восточной Африке 200 тысяч лет назад", – пишет Guardian.

"Мы не возникли из единой "колыбели человечества"… Мы возникли на африканском континенте", — приводит New York Times слова палеоантрополога института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге и соавтора исследования Филиппа Гунца.