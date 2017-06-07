Frankfurter Allgemeine Zeitung: украинское перемирие в коме

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Ситуация на востоке Украины в последние полгода серьезно ухудшилась. Сейчас там гибнет больше мирных жителей, чем год назад. Согласованное в Минске перемирие, которое должно было остановить кровопролитие, нарушается все чаще и чаще, а страдания населения усилились еще больше в связи с обострением экономической войны…", — пишет немецкий журналист и писатель Конрад Шуллер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В таком развитии ситуации виноваты обе стороны, отмечает автор публикации. Заместитель руководителя миссии ОБСЕ, швейцарец Александр Хуг сказал в интервью немецкому изданию, что рост числа нарушений режима перемирия (более тысячи случаев в день, а с января по май оно выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) связано, в первую очередь, с тем, что украинские части и ополченцы находятся слишком близко друг от друга. Кроме того, во многих местах при этом используется тяжелое оружие, применение которого запрещено Минскими соглашениями", — продолжает журналист. Главное управление Национальной полиции в Донецкой области Жители Донбасса: вместо "режима тишины" – бесконечный ужас

"В таких случаях соглашения нарушают обе стороны. Потому что незамедлительно реагируют на "воинственные действия" противоположной стороны. И одно нарушение перемирия тут же влечет за собой следующее. В общей сложности, по словам Хуга, за первые пять месяцев этого года погибли 44 мирных жителя и были ранены еще 188. Иначе говоря, речь идет о 232 жертвах среди населения, тогда как с января по май 2016 года их число составило "всего" 110. Статистическими данными о военных потерях миссия ОБСЕ не располагает", — отмечает Конрад Шуллер.

Но даже если в ухудшении положения виновны обе стороны конфликта, есть один аспект, в котором вина лежит, прежде всего, на ополченцах, отмечает немецкий журналист, добавляя, что "насилие по отношению к безоружным членам миссии ОБСЕ, наблюдающим за ситуацией на востоке Украины с 2014 года". В апреле произошел первый инцидент со смертельным исходом для представителя ОБСЕ, когда бронированный внедорожник организации наехал на мину на территории, подконтрольной именно ополченцам, напомнил автор публикации.

"Надо сказать, что с начала войны обе стороны мешали сотрудникам ОБСЕ, угрожали им и обстреливали их. Понятно, что ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы наблюдатели регистрировали их нарушения мирных соглашений, так что патрулям ОБСЕ в минувшие месяцы неоднократно доводилось сталкиваться с противодействием со стороны как украинских солдат, так и ополчения. Однако есть очень существенная разница", — говорится в статье.

"Вооруженные группы на территории так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик мешали нашим наблюдателям гораздо более агрессивно", — сказал Хуг. Если украинцы просто не давали проехать представителям ОБСЕ, то ополченцы часто устраивали серьезные инциденты, пишет Конрад Шуллер.

"Так, из докладов наблюдателей следует, что с января этого года их патрули около десяти раз подвергались нападениям с применением стрелкового оружия или ручных гранат, и практически всегда это происходило со стороны ополченцев. И ни разу виновными не оказывались украинские солдаты, хотя в отдельных случаях складывалась неоднозначная ситуация, и наблюдатели не могли точно определить, кто именно стрелял по ним, и были ли артиллерийские обстрелы поблизости направлены именно против них", — отмечает автор публикации.

Читайте также: Блокада Донбасса перечеркнула реинтеграцию — Фесенко

Однако во многих случаях все бывало очевидно: когда наблюдатели патрулировали оккупированные пророссийскими силами территории, на них с проезжавших мимо грузовиков бросали гранату, которая оказывалась "всего лишь" дымовой шашкой.

Многое свидетельствует о том, что рост агрессивности не случаен, а, вероятно, является частью некоего плана, направленного на то, чтобы парализовать деятельность ОБСЕ, пишет немецкий журналист. В некоторых местах это происходит уже давно, хотя Минские соглашения предусматривают беспрепятственный доступ наблюдателей ко всей территории Украины, Москва и ополченцы Донбасса не давали и не дают им возможности контролировать ситуацию на приграничных с Россией территориях, говорится в статье.

"Их туда попросту не пропускают, и у них нет возможности увидеть, в каких объемах Россия направляет в охваченные конфликтом районы военную технику. Москва отрицает это, но Киев и его западные союзники уверены, что ополченцы получают оружие прежде всего именно таким образом. На одном из немногих контрольных пунктов ОБСЕ, с наличием которого мирятся боевики, наблюдатели ежедневно слышат шум проходящих мимо поездов. При этом сами рельсы им не видны, так что они не могут знать, что именно перевозят эти поезда", — пишет Конрад Шуллер.

В одном документе, в мае попавшем в руки представителей миссии, говорится, что, возможно, на территории неподконтрольной Киеву деятельность ОБСЕ также будет невозможна в полном объеме, продолжает немецкий журналист. "В нем содержатся распоряжения в адрес ДНР, согласно которым боевикам предписывается останавливать любые патрули ОБСЕ и разрешать им двигаться дальше лишь по "запланированным маршрутам", что является очевидным нарушением Минских соглашений. Если эти распоряжения действительно будут воплощаться в жизнь, действия миссии окажется парализованы на всей оккупированной территории, и наблюдателям не удастся регистрировать нарушения перемирия со стороны сепаратистов", — отмечает автор публикации.

Читайте также: Подлежит реанимации. "Нормандский формат" для Донбасса

"Тогда Минские соглашения, в их нынешнем виде подписанные президентами Франции, России и Украины, а также канцлером Германии, окажутся "в коме". Война, которую к настоящему моменту удалось в значительной степени "погасить", в любом случае разгорается с новой силой. Политические и экономические договоренности так и не получили реального практического продолжения", — пишет Конрад Шуллер, отмечая, что если в Украине удастся парализовать деятельность миссии ОБСЕ, то от Минских соглашений и вовсе ничего не останется.