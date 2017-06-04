Ночной ужас: жертвами теракта в Лондоне стали 7 человек

РИА Новости Украина

Семь человек погибли, почти 50 ранены – такова цена третьего за два с половиной месяца теракта в Великобритании. В лондонской полиции заявили, что три совершивших двойную атаку террориста застрелены. Тем не менее, по словам мэра британской столицы Садика Хана, вероятность новых подобных инцидентов в стране остается "очень высокой". Теракт произошел за 4 дня до внеочередных парламентских выборов в стране, пишут РИА Новости.

Трагические события произошли в ночь на воскресенье в центре Лондона: вначале трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, который ведет в деловой округ Сити, затем вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро – популярном центре ночной жизни — и с ножами стали нападать на прохожих. Британские власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают личности погибших и пострадавших, многие из которых находятся в критическом состоянии. Уже известно, что среди раненых есть четыре гражданина Франции, а также один австралиец.

Трое предполагаемых преступников, которые, как считается, и совершили теракт, были застрелены. В лондонской полиции, тем не менее, проверяют, мог ли быть причастен к этой атаке кто-то еще. По словам представителя Скотланд-Ярда, на предполагаемых террористах были надеты муляжи поясов смертника. Их личности пока не установлены. Ответственность за теракт пока никто не взял.

Власти Лондона признают, что уровень террористической угрозы в столице остается серьезным.

"Мы все должны проявлять бдительность", — подчеркнул лондонский градоначальник.

Он также сообщил, что полиция планирует задействовать больше сотрудников для патрулирования улиц британской столицы в ближайшее время.

The Telegraph На месте теракта в Лондоне

Слова поддержки

Мировые лидеры уже выразили слова поддержки британскому народу. Слова соболезнования выразили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Американский лидер Дональда Трамп со своей стороны предложил помощь в расследовании атаки. Солидарность с Великобританией выразили в Швеции, Норвегии, Японии, Молдавии, ОАЭ, а также в руководстве ЕС и НАТО, МИД Южной Кореи.

Осудил теракт и президент РФ Владимир Путин. В телеграмме премьер-министру Великобритании Терезе Мэй он заявил, что это преступление "потрясает своей жестокостью и цинизмом". Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией и с остальными странами запада в борьбе с терроризмом.

"Россия была готовой изначально и сохраняет готовность работать вместе с Великобританией и с остальными западными странами против этой общей угрозы. Там, у первоисточника, и здесь, в наших странах. Сколько еще должно случиться трагедий, чтобы у наших потенциальных союзников в противодействии террору наконец-то поменялось сознание? Или, скорее, мировосприятие?" — написал российский парламентарий на своей странице в Facebook.

По той же схеме

Наезд на пешеходов, к сожалению, стал частой схемой нападения террористов по всему миру. Крупнейшим таким инцидентом стал теракт в Ницце во Франции. Во время празднования национального праздника – Дня Взятия Бастилии – 14 июля 2016 года грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров Английской набережной, нападавший также открыл стрельбу. Он был ликвидирован силами полиции. Жертвами атаки стали 84 человека.

The Telegraph На месте теракта в Лондоне

В декабре грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с террористической группировкой ИГ.

В апреле этого года в центре Стокгольма на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт. Подозреваемый по делу о теракте гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался в совершении преступления, и был взят под стражу.

Подобная атака произошла и в самом Лондоне. Двадцать второго марта террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. В результате нападения погибли пять человек, десятки получили ранения.

Выборы по плану

Несмотря на теракты, британские власти заверяют, что внеочередные парламентские выборы в Великобритании переносить или отменять не будут, то есть они пройдут 8 июня, как и было запланировано.

Впрочем, не исключено, что последние террористические атаки в стране могут в той или иной степени сказаться на результатах голосования. Когда премьер Мэй в апреле объявляла свое решение провести выборы, опасаться ей было нечего: по опросам, Консервативная партия, в настоящее время располагающая абсолютным большинством в парламенте, должна была еще больше упрочить свои позиции. Тогда правящую партию поддерживали 48% населения, а их основных конкурентов — лейбористов — 24%. После теракта в Манчестере разрыв стал резко сокращаться, несколько дней назад достигнув минимального показателя в три процентных пункта.

Нынешние теракты могут привести Мэй к политической катастрофе. Оппозиция и так обвиняет премьера, в прошлом главу МВД, в том, что она виновата в ухудшении ситуации в сфере безопасности. После теракта в Манчестере Мэй объявила о максимальном, критическом, уровне террористической угрозы, что позволило властям привлечь армию к обеспечению безопасности в стране. Однако уже через несколько дней премьер вновь понизила уровень угрозы.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ситуация на месте терактов в Лондоне

Тот факт, что ровно через неделю после понижения уровня террористической угрозы в центре Лондона произошли два теракта, может еще больше подорвать доверие населения к премьеру и возглавляемому ею правительству.