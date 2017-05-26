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    Корабли ВМФ США бросают вызов Китаю

    (обновлено: )180
    Администрация Трампа проводит политику ослабления давления на Китай в вопросе Южно-Китайского моря, чтобы получить поддержку в воздействии на Северную Корею.
    Американский эсминец USS Dewey. Архивное фото
    Wikipedia via U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Michael B. Lavender

    РИА Новости Украина 

    25 мая американский эсминец USS Dewey прошел возле рифа Мисчиф архипелага Спратли в Южно-Китайском море, который в 1995 году китайцы отобрали у Филиппин. 

    В 2015 году на нем началось бурное строительство, и сейчас этот коралловый атолл, раньше исчезавший под водой при приливе, превратился в искусственный остров. На нем разместились взлетно-посадочная полоса, 4 больших ангара для бомбардировщиков, 24 малых ангара для истребителей, 4 зенитно-артиллерийских комплекса, 2 радара, цементные заводы и причалы. Риф Мисчиф расположен менее чем в 150 милях от острова Палаван, принадлежащего Филиппинам, поэтому находится в пределах эксклюзивной экономической зоны Филиппин. Но Китай объявил его своей территорией, имеющей 12-мильные территориальные воды. Поэтому нарушение этой зоны американским военным кораблем вызвало резкую отповедь Пекина. МИД КНР предупредил, что Соединенные Штаты рискуют серьезно подорвать переговоры между заинтересованными сторонами в Южно-Китайском море и призвал США воздержаться от дальнейшего патрулирования.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Эта "операция по обеспечению свободы судоходства", стала первой за 4 месяца пребывания Дональда Трампа на посту президента США. Ранее на все подобные предложения американских военных Трамп отвечал отказом, и аналитики сделали вывод о том, что администрация Трампа проводит политику ослабления давления на Китай в вопросе Южно-Китайского моря, чтобы получить поддержку в воздействии на Северную Корею, сообщает Sputnik.. 

    Поэтому появление американского корабля около островов Спратли должно успокоить те страны, которые рассчитывают на поддержку США в противостоянии Китаю, считают они. "Эта операция по обеспечению свободы судоходства начинается за неделю до важной встречи министров обороны стран ЮВА в Сингапуре и будет встречена с облегчением в большинстве стран региона", — пишет Financial Times. Издание также приводит слова сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Ширера: "Свобода судоходства в западной части Тихого океана слишком важна, чтобы ее можно было обменять на сомнительные обещания Китая сотрудничать по другим вопросам, даже если они так же важны, как Северная Корея".

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    Но почему президент Трамп 4 месяца отказывался посылать корабли обеспечивать свободу судоходства в Южно-Китайском море и вдруг сейчас согласился? Не исключено, что это явилось реакцией на сближение президента Филиппин Родриго Дутерте с Пекином и Москвой, говорит руководитель Центра изучения стран ЮВА, Австралии и Океании ИВ РАН профессор Дмитрий Мосяков: "Неслучайно американский эсминец направился к рифу Мисчиф, который фигурировал в иске Филиппин против Китая, рассмотренным Гаагским трибуналом. Хотя Пекин и проигнорировал решения трибунала, не признавшего его территориальные притязания в Южно-Китайском море, в т.ч. и на риф Мисчиф, но именно после этого решения он интенсифицировал свои двусторонние связи с участниками территориальных споров, привлекая их выгодами экономического сотрудничества. Это касается и Филиппин, и Вьетнама. И Соединенные Штаты не могли не отреагировать на это. Ведь стержнем их политики в ЮВА является “hedge policy” – создание вокруг Китая "санитарного кордона" из малых государств региона, противостоящих давлению Поднебесной. И то, что Китай перехватывает инициативу, не может не раздражать Вашингтон. Поэтому и посылается корабль к рифу Мисчиф, поэтому и за неделю до визита в США премьер-министра СРВ Нгуен Суан Фука США объявляет о передаче Вьетнаму 6 патрульных катеров Metal Shark и происходят другие подобные вещи". 

    Предпримут ли США какие-либо решительные действия в Южно-Китайском море? Позиция нового президента США по этому вопросу четко не обозначена, как и непонятно, под влиянием каких событий он эту позицию может поменять. И это очень опасно в рамках глобального противостояния двух сильнейших держав, которое может привести мир к серьезному конфликту, заключает эксперт.

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