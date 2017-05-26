Корабли ВМФ США бросают вызов Китаю

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РИА Новости Украина

25 мая американский эсминец USS Dewey прошел возле рифа Мисчиф архипелага Спратли в Южно-Китайском море, который в 1995 году китайцы отобрали у Филиппин.

В 2015 году на нем началось бурное строительство, и сейчас этот коралловый атолл, раньше исчезавший под водой при приливе, превратился в искусственный остров. На нем разместились взлетно-посадочная полоса, 4 больших ангара для бомбардировщиков, 24 малых ангара для истребителей, 4 зенитно-артиллерийских комплекса, 2 радара, цементные заводы и причалы. Риф Мисчиф расположен менее чем в 150 милях от острова Палаван, принадлежащего Филиппинам, поэтому находится в пределах эксклюзивной экономической зоны Филиппин. Но Китай объявил его своей территорией, имеющей 12-мильные территориальные воды. Поэтому нарушение этой зоны американским военным кораблем вызвало резкую отповедь Пекина. МИД КНР предупредил, что Соединенные Штаты рискуют серьезно подорвать переговоры между заинтересованными сторонами в Южно-Китайском море и призвал США воздержаться от дальнейшего патрулирования.

Эта "операция по обеспечению свободы судоходства", стала первой за 4 месяца пребывания Дональда Трампа на посту президента США. Ранее на все подобные предложения американских военных Трамп отвечал отказом, и аналитики сделали вывод о том, что администрация Трампа проводит политику ослабления давления на Китай в вопросе Южно-Китайского моря, чтобы получить поддержку в воздействии на Северную Корею, сообщает Sputnik..

Поэтому появление американского корабля около островов Спратли должно успокоить те страны, которые рассчитывают на поддержку США в противостоянии Китаю, считают они. "Эта операция по обеспечению свободы судоходства начинается за неделю до важной встречи министров обороны стран ЮВА в Сингапуре и будет встречена с облегчением в большинстве стран региона", — пишет Financial Times. Издание также приводит слова сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Ширера: "Свобода судоходства в западной части Тихого океана слишком важна, чтобы ее можно было обменять на сомнительные обещания Китая сотрудничать по другим вопросам, даже если они так же важны, как Северная Корея".

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Но почему президент Трамп 4 месяца отказывался посылать корабли обеспечивать свободу судоходства в Южно-Китайском море и вдруг сейчас согласился? Не исключено, что это явилось реакцией на сближение президента Филиппин Родриго Дутерте с Пекином и Москвой, говорит руководитель Центра изучения стран ЮВА, Австралии и Океании ИВ РАН профессор Дмитрий Мосяков: "Неслучайно американский эсминец направился к рифу Мисчиф, который фигурировал в иске Филиппин против Китая, рассмотренным Гаагским трибуналом. Хотя Пекин и проигнорировал решения трибунала, не признавшего его территориальные притязания в Южно-Китайском море, в т.ч. и на риф Мисчиф, но именно после этого решения он интенсифицировал свои двусторонние связи с участниками территориальных споров, привлекая их выгодами экономического сотрудничества. Это касается и Филиппин, и Вьетнама. И Соединенные Штаты не могли не отреагировать на это. Ведь стержнем их политики в ЮВА является “hedge policy” – создание вокруг Китая "санитарного кордона" из малых государств региона, противостоящих давлению Поднебесной. И то, что Китай перехватывает инициативу, не может не раздражать Вашингтон. Поэтому и посылается корабль к рифу Мисчиф, поэтому и за неделю до визита в США премьер-министра СРВ Нгуен Суан Фука США объявляет о передаче Вьетнаму 6 патрульных катеров Metal Shark и происходят другие подобные вещи".

Предпримут ли США какие-либо решительные действия в Южно-Китайском море? Позиция нового президента США по этому вопросу четко не обозначена, как и непонятно, под влиянием каких событий он эту позицию может поменять. И это очень опасно в рамках глобального противостояния двух сильнейших держав, которое может привести мир к серьезному конфликту, заключает эксперт.