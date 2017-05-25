Профессор экономики: Пришло время Италии отказаться от евро

РИА Новости Украина

Антонио Мария Ринальди, профессор экономики Университета в Пескаре, генеральный секретарь Движения "Альтернатива для Италии", выступающего за выход из зоны евро, в интервью Sputnik Italia заявил: "Когда говорят о "двух скоростях", то говорят о Европе, а не о евро. По инициативе Меркель и истеблишмента ЕС о двухскоростной Европе начали говорить потому, что некоторые страны-члены ЕС затягивают принятие решений по определенным проблемам. В таком случае они не тормозят движение всего Евросоюза, а также получают возможность иногда не выполнять его требования.

"Несмотря на то, что некоторые решения должны приниматься всеми членами ЕС единогласно, этот принцип может нарушаться: некоторые — "самые продвинутые" — страны получают возможность двигаться вперед и не ждать других. Что касается евро, ЕС неохотно принимает идею существования "евро А" и "евро Б" еще и потому, что в странах, входящих по мнению союза в "Европу группы Б", евро нет", — рассказал профессор.

© FOTO: FORNITA DA ANTONIO MARIA RINALD Антонио Мария Ринальди. Архивное фото

По его мнению, глава Европейского банка Марио Драги, заявивший, что евро нет альтернативы, играет словами.

"Обменные курсы, установленные в январе 1999 года, являются окончательными. Там, где речь шла лишь о единой валюте без политического союза, соглашения всегда кончались крахом. В США единая валюта появилась с образованием единого государства. Италия тоже когда-то состояла из разных государств. Потом страну объединили, и появилась лира, просуществовавшая до введения евро. Крах ждет и евро, это всего лишь вопрос времени. Ведь со стороны Германии нет никакого стремления создать с заинтересованными странами новый политический союз. Сколько еще национальные правительства будут заставлять собственных граждан расплачиваться за неконкурентоспособность своих экономик?" — задается вопросом Ринальди.

Ему кажется, что эту границу перешли уже давно: "в качестве доказательства можно привести, с одной стороны, так называемые движения популистов, с другой – то, что страны, входящие в Евросоюз, боятся изменений".

"Жители Европы в большинстве своем традиционалисты, они боятся что-то менять и предпочитают до последнего сохранять "статус кво". Фактически, Макрон победил на выборах во Франции потому, что французские политические силы сплотились, чтобы не дать выиграть Марин Ле Пен", — считает эксперт.

Так называемые "антиевропеисты" борются против именно Европейского союза, потому что Европа – это совсем другое, отметил профессор.

"Россия – это тоже Европа, но мы не выступаем против России. Самое главное – разграничить Евросоюз и Европу. Европа намного больше, чем Европейский союз. Каким бы ни было решение, – выйти или остаться в ЕС, — оно нанесет ущерб. Необходимо понять, какое решение принесет меньше вреда. Мы дошли до того, что заплатить нужно и чтобы выйти, и чтобы остаться", — подчеркнул Ринальди.

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Граждане ЕС начинают на своей шкуре ощущать те огромные ошибки, которые были сделаны, а также то, что появление единой валюты и политического руководства ЕС было выгодно не европейцам, а крупным промышленным группам, сказал эксперт, "и между двумя этими силами нет никакой симметрии". Хотя изначально, заявил он, Евросоюз подразумевался как проект для народа, в итоге больше всего страдают именно люди.