FAZ: Украина во вражеских сетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Это эрдоганизация президента Порошенко", — говорят одни. "Это самый большой вклад всех времен в защиту нашего суверенитета в информационном пространстве", — говорят другие. Сцена, на которой разворачивается полемика, — Украина. Предмет спора — недавнее решение Национального совета по безопасности и обороне и президента Петра Порошенко заблокировать в условиях войны против российского вторжения на востоке страны некоторые наиболее важные российские интернет-сайты, такие, например, как социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, а также поисковую машину Яндекс. Все они являются самыми популярными интернет-сайтами в стране и распространены в разы больше, чем Facebook. 78% всех украинских пользователей интернета, примерно 20 миллионов человек, до сих пор были в сети Вконтакте", — пишет немецкий журналист Конрад Шуллер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Спор об этой блокаде (о технической возможности проведения которой специалисты придерживаются, между прочим, разного мнения) имеет один поразительный аспект и один менее поразительный. Менее поразительным является выстраивание аргументов. Одни, как, например, депутат и занимающийся расследованиями журналист Сергей Лещенко (выражение "эрдоганизация" принадлежит ему), не хотят верить, что эта блокировка действительно относится только к борьбе правительства против российской пропаганды и кибер-войны. Лещенко видит здесь в большей степени дерзкую попытку лишить украинское гражданское общество его важнейших средств коммуникации — шаг к "авторитаризму" китайского или северокорейского стиля, "чтобы информация. которая показывает истинное лицо этой власти, не попала к людям. Чтобы люди не выходили на протестные акции и чтобы коррупция оставалась у власти", — говорится в публикации.

"На другой стороне находятся те, которым сдерживание России в информационной войне кажется главным велением этого часа. К ним относится глава настроенной против России оппозиционной фракции "Самопомощь" в парламенте, Олег Березюк. Хотя его партия буквально по косточкам разобрала Порошенко, которого она считает коррумпированным и слишком враждебно настроенным по отношению к России, Березюк защищал блокировку сайтов. Терпеть в "сердце нации" инструмент идеологического влияния врага — и это в то время, когда идет война — является просто "преступлением", утверждает он. "Вой" по поводу недавних запретов он, по его словам, понять не может", — пишет Конрад Шуллер.

Читайте также: Горячий прием Порошенко в Быковне

"Более поразительным, чем эта не столь удивительная постановка вопроса "свобода или безопасность", является, однако, то, как конкретно проходит эта разделительная линия. Потому что здесь речь идет не о том, что "власть" выступает против "гражданского общества", как по многим другим темам в Украине, — например, когда речь идет о коррупции или о влиянии олигархов. Линия фронта проходит на этот раз скорее посередине сферы неправительственных организаций и объединений по защите прав человека", — продолжает немецкий журналист.

"Предположительно большая часть — среди них Human Rights Watch, "Репортеры без границ" или Freedom House — становится на сторону борцов за свободу слова. Они при этом поддерживаются активистами, которые указывают на то, что сеть ВКонтакте в разрушенной войной Восточной Украине незаменима, ибо только на этом сайте измученное население может узнать, где на следующий день будут раздавать гуманитарную помощь", — говорится в статье.

"Другие, как, например, представители союза расследований Bellingcat, говорят прессе, что блокировка является одной "из самых больших глупостей, когда-либо совершенных Порошенко" хотя бы потому, что российский аналог Facebook ВКонтакте как раз является незаменимым источником информации", — отмечает автор публикации.

Другая сторона, к которой среди прочих принадлежит основатель сообщества "СтопФейк" Евгений Федченко, автор формулировки об "обороне суверенитета в информационном пространстве", указывает на то, что заблокированные российские поисковые машины и социальные сети только на первый взгляд являются платформой для свободного общения, пишет Конрад Шуллер.

"О том, как выглядит эта аргументация, писала несколько дней назад интернет-газета "Украинская правда", которая обычно вполне критически относится к правительству: российское законодательство, говорится здесь, обязывает операторов социальных сетей или поисковых машин скачивать данные их пользователей на российской территории и предоставлять их по требованию в распоряжение исполнительной власти. Так как и без того мощные информационные сети ВКонтакте или Одноклассники все равно принадлежат Алишеру Усманову, российскому олигарху из окружения Путина, то по этой аргументации каждый украинский пользователь становится беспомощной и жалкой жертвой, уловом российского интернет-флота", — продолжает немецкий журналист.

"Если, например, украинец закачал на свой телефон приложения этих сетей, то российская секретная служба может в любой момент его локализовать. Она может смотреть его фотографии и читать его корреспонденцию, и она может искать "компромат" — отягчающий материал для возможного шантажа. Один представитель украинского совета по безопасности указал, кроме того, на то, что Россия по картам поисковой машины Яндекс в любое время может изучать ситуацию на дорогах Украины: "Тот, кто планирует нападение…, тот вряд ли может представить себе какую-либо более выгодную ситуацию", — говорится в статье.

"Вот так выглядят аргументы одной и другой стороны, и расколотой оказалась не только украинская общественность, но и Запад. С одной стороны, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд встал во главе критиков: блокада, сказал он, "противоречит нашему общему пониманию свободы слова и СМИ". Однако те на Западе, кто по работе больше имеют дело с военными угрозами, чем с правами человека, видят это иногда по-другому. "Украинская правда" во всяком случае цитирует одно мнение НАТО, полученное официальным путем по запросу. В нем говорится, что по тому, как блокировку интернета подает украинское правительство, речь идет не о "вопросах свободы слова", а о вопросах "безопасности". Следует надеяться, говорится в этом сообщении, что Киев выполнит свои международные обязательства, и что система Checks and Balances будет работать", — подытожил свою публикацию Конрад Шуллер.