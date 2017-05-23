Клубок противоречий. Немного о правительственном кризисе в Чехии

РИА Новости Украина

Кому оказалась на руку "политическая чехарда" в Чехии? На этот вопрос Спутник Чехия отвечает политолог, проректор пражского Института международных и общественных отношений, профессор Оскар Крейчи. RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Причем здесь Украина? Чехия об ожидании наплыва мигрантов

"Мы до сих пор не знаем, что вызвало этот кризис", – сказал Крейчи.

– Напомню, как развивались события. Сначала было невнятное заявление премьера об отставке и затем – отзыв заявления. Интересно, что, судя по всему, в руководстве партии премьера его демарш не обсуждался. Потом Соботка пожелал договориться с президентом Милошем Земаном об отзыве министра финансов Бабиша, зная, что президент министра поддерживает. Потом Бабиш заявил, что не уйдет, президент заявил, что его не отзовет. И вся эта мутная ситуация опрокидывала коалиционное соглашение, на основе которого сформировано правительство, что Соботка не понимать просто не мог. Вопрос – чего он добивался? И добился ли? Если это узнаем, то поймем: кончился кризис или нет.

Но ведь премьер и раньше, без сомнения, знал о "прегрешениях" своего министра финансов. И вот вдруг неожиданно прозрел, не захотел с ним работать?

– Это, безусловно, предвыборный шаг социал-демократического премьера, который, как левые это обычно делают, набирает очки, выступая против олигархов. Но все, что развернулось вокруг требований отставки скоррумпированного министра Бабиша, наводит на мысль, что речь идет совсем не о нем. На кону – Пражский Град!



Многотысячные митинги по всей стране острие своего протеста направили против президента Милоша Земана. Кто мог организовать эти "спонтанные" выступления?

– Тайна, покрытая мраком… Могу лишь сказать, что ведущие чешские СМИ, особенно Чешское телевидение, тщательно информировали людей, где организуется митинг, во сколько приходить и т.д. И как это было в Венгрии, в Польше, мы вдруг увидели на улицах и площадях молодых людей, значительно моложе тех, кто обычно участвует в политических акциях. Кто их подвиг к протесту?

Очевидно, что были задействованы, так сказать, "запасные структуры", причем не столько СМИ, они уже играют второстепенную роль. Главное – социальные сети. Через них на Западе становится традицией организовывать протест против главного принципа демократии – результатов честных выборов. Нам это продемонстрировали и демонстрируют до сих пор в США, есть сигналы того, как при Олланде во Франции готовилось народное сопротивление, если вдруг победу одержит Марин Ле Пен. В Чехии таким способом хотят отправить в отставку всенародного избранного президента.

Кто, по вашему мнению, выиграл в результате правительственного кризиса в Чехии? Повысила ли свой рейтинг ČSSD, стало ли у нее больше шансов на успех в ходе осенних парламентских выборов?

– Подождем социологических опросов.… Но, если я правильно считываю намеки, исходящие из Страковой академии (здесь находится правительство ЧР – Ред.) и Народного дома (здесь находится Чешская социал-демократическая партия), у Богуслава Соботки была более серьезная цель. А именно – заставить социал-демократов отказаться от поддержки кандидатуры Милоша Земана на выборах президента 2018 года. В этом, видимо, суть ситуации, просто у премьера Соботки есть свой кандидат.

И кто же это?

– Это человек из его окружения, а именно — бывший глава правительства Чешской Республики и бывший лидер ČSSD Владимир Шпидла.