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    О чем говорят в мире: роскошный визит Трампа, свадьба года в Британии

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    Президенту США Трампу устроили шикарный прием в Саудовской Аравии, в Великобритании прошла "почти королевская" свадьба, а новая книга-исследование раскрывает много нового о жизни и творчестве Леонардо да Винчи.
    Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом
    english.alarabiya.net

    РИА Новости Украина

    Пышный прием

    Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Первая поездка Трампа за границу в качестве президента, происходящая на фоне скандалов и хаоса в Вашингтоне, направлена на решительный отказ от взглядов бывшего американского лидера Барака Обамы на регион, пишет New York Times.

    Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом
    english.alarabiya.net
    Трамп в Саудовской Аравии

    Согласно описанию газеты, саудовцы отнеслись к гостю из США как к монарху, в беседах, описывая его визит, неоднократно использовали слово "исторический", вручили ему высшую награду королевства и организовали красочное танцевальное представление, во время которого Трамп и его сопровождающие присоединились к десяткам танцующих в белых одеждах людей. 

    "Президенту Дональду Трампу пришлось отправиться в чужое королевство, чтобы получить уважение, которого он всегда хотел", — пишет Politico.

    Примечательно, что король Саудовской Аравии Салман лично встретил Трампа в аэропорту — такой чести его предшественник Барак Обама не удостаивался. Кульминацией визита, по мнению издания Hill, стало подписание стратегического заявления о борьбе с терроризмом и оборонных контрактов на 110 миллиардов долларов.

    Смотрите также: Танец Трампа на приеме у короля Саудовской Аравии

    Почти королевская свадьба

    Мировые СМИ обсуждают главное светское событие этого года в Великобритании — свадьбу младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт Пиппы Миддлтон

    Как пишет газета Guardian, эта церемония стала лишь немного скромнее той, что прошла шесть лет назад в Вестминстерском аббатстве, на которой Пиппа была подружкой невесты для своей сестры. 

    Пиппа Миддлтон и ее избранник — инвестор-мультимиллионер Джеймс Мэттьюс — связали себя узами брака в церкви Святого Марка в Энглфилде, графство Беркшир, в окружении знаменитых гостей. Дорога, ведущая к церкви, напоминала подиум. Среди приглашенных были и оба принца-внука королевы Великобритании, а также маленькие принц Джордж и принцесса Шарлотта, покорившие сердца публики своими нарядами. 

    Издание Telegraph упомянуло также об особом месте, которое заняли на церемонии братья Пиппы и Джеймса — Спенсер Мэттьюс и Джеймс Миддлтон. Специальный хэштег #Pippaswedding пользуется популярностью по обе стороны Атлантики. 

    Газета Independent, в свою очередь, обращается к истории отношений пары, отмечая, что новоиспеченные супруги знакомы 10 лет. Мэттьюс решил сделать предложение возлюбленной в июле 2016 года — спустя год отношений — и подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом 3,5 карата.

    Компрометирующий монтаж

    Кейт Миддлтон и Уильям попробовали себя в боксе. Видео
    NEWS& Health/Youtube
    Кейт Миддлтон и Уильям попробовали себя в боксе

    Издания Wall Street Journal, Monde и Express уделяют внимание выступлению президента Бразилии Мишела Темера

    "Политически мертвый для большей части Бразилии бразильский президент Мишел Темер разыгрывает свою последнюю карту", — комментирует выступление Темера Monde. 

    "В телевизионном обращении в субботу вечером глубоко непопулярный бразильский президент назвал аудиозапись, втянувшую его в скандал, фальшивкой и заявил, что направит петицию в Верховный суд страны с требованием прекратить расследование против него", — поясняет Wall Street Journal. 

    Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношение Темера, который подозревается в коррупции. Сам президент Бразилии отвергает обвинения и не собирается уходить в отставку.

    Да Винчи: документы побеждают мифы

    Британское издание Guardian публикует материал о новой книге британского профессора из Оксфорда Мартина Кемпа, в которой представлена новая информация о жизни и творчестве известного итальянского гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи

    Исследование под названием "Мона Лиза: Люди и картина"создано совместно с экономистом и искусствоведом доктором Джузеппе Палланти. В книге представлен анализ финансовых документов XV века из архивов Тосканы и Винчи. 

    Исследователи развенчивают ряд заблуждений относительно жизни и творчества да Винчи. В частности, ученые утверждают, что муж прототипа "Моны Лизы" Лизы дель Джокондо — Франческо был не благородным флорентийским торговцем шелка, как считалось раньше, а "махинатором", торговавшим сахаром с Мадейры, ирландской кожей и рабами. 

    Кемп также подробно изучает биографию матери да Винчи — Катерины ди Мео Липпи. Он приходит к выводу, что Катерина, проживавшая "в ветхом доме со своей бабушкой"в полутора километрах от городка Винчи, родила Леонардо в 15 лет. 

    Британский профессор также ставит под сомнение место рождения да Винчи. 

    "Никогда не перестаешь удивляться, что очевидные исследования не были проведены. За архивы не хватаются, потому что в современной науке тебе нужно получить быстрый результат, а не копаться в материале без гарантий результата", — приводит издание слова Кемпа.

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