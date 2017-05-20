Победа за победой. Ассанж готовится выйти из заточения

JOHN STILLWELL / POOL / AFP

РИА Новости Украина

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал важной победой решение шведской прокуратуры прекратить следствие по его делу.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к властям этой страны с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью WikiLeaks. Шведские власти выдали тогда ордер на его арест в связи с подозрениями в изнасиловании в 2010 году в Стокгольме.

В пятницу 19 мая стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, а также приняла решение отозвать ордер на его арест.

"Сегодня важная победа для меня… Однако путь только начинается, настоящая война еще впереди", — сказал Ассанж, обращаясь к журналистам с балкона посольства Эквадора в Лондоне.

Выступая с балкона посольства Эквадора Ассанж сказал, что готов к диалогу как с британскими властями, так и с Минюстом США, сообщают РИА Новости.

"Угрозы в мой адрес, в адрес моих сотрудников и в адрес WikiLeaks я не будут терпеть… Тем не менее я буду рад диалогу с Минюстом США", — сказал он.

Он также выразил возмущение обещанием британской полиции задержать его в том случае, если он покинет здание посольства Эквадора в Лондоне, однако отметил, что его юристы будут пытаться выяснить у британских властей статус его дела.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что США выдвинули против Ассанжа секретное обвинительное заключение по делу о Wikileaks. Однако официально американские правоохранительные органы никогда не подтверждали это. Не прокомментировали в министерстве эти данные и в связи с сообщениями о прекращении следствия в отношении Асанжа.

Полиция Лондона после сегодняшнего решения шведской прокуратуры опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду. Власти Великобритании и США отказываются комментировать, направлен ли запрос на экстрадицию Ассанжа.

Во время пресс-конференции шведский прокурор Марианн Ню сообщила, что власти США не оказывали давления на шведские органы по делу о Джулиане Ассанже.

Как сообщает портал Motherboard, после пресс-конференции прокурор, отвечая на вопросы журналистов, сказала, что американское Федеральное бюро расследований (ФБР) обращалось к следователям с просьбой предоставить информацию по делу основателя WikiLeaks.

По ее словам, в конце марта в ведомство пришло электронное письмо с запросом информации о деле Ассанжа, представитель которого представился сотрудником ФБР. Требования американского ведомства показались шведским властям слишком размытыми, и они порекомендовали ФБР поискать необходимую информацию на официальном сайте прокуратуры.

Основатель Wikileaks еще одной важной победой назвал недавнее освобождение одного из информаторов WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг). Мэннинг была помилована бывшим президентом Бараком Обамой и на днях вышла на свободу. Ранее Ассанж обещал, что покинет посольство Эквадора после освобождения Мэннинг, однако этого обещания он в своем пятничном выступлении не касался.

Между тем, сторонники Джулиана Ассанжа призвали британские власти прекратить угрожать основателю WikiLeaks и дать ему возможность спокойно покинуть здание посольства.

Акция в поддержку Ассанжа прошла в пятницу напротив резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. В роли организаторов акции выступила организация Veterans for Peace UK.

"Теперь, когда дело закрыто, будет правильным, если британское правительство позволит Джулиану Ассанжу покинуть посольство Эквадора и спокойно отправиться, куда он захочет", — говорится на страничке мероприятия на сайте организации.

Решение прокуратуры Швеции о прекращении дела вызвало много чувств как у самого Джулиана Ассанжа, так и у потерпевшей по его делу.

"Я находился в заключении на протяжении семи лет без предъявления обвинений, в это время мои дети росли, а мое имя порочили. Я не прощу и не забуду", — написал Ассанж на своей странице в социальной сети Twitter.

У женщины, заявившей в 2010 году на Ассанжа за сексуальное насилие, решение прокуратуры вызвало шок.

"Моя клиент ждала почти семь лет. Она в шоке и никакое прекращенное следствие не изменит того, что Ассанж ее изнасиловал", — написала адвокат пострадавшей Элизабет Масси Фритц в комментарии, процитированном в газете Svenska dagbladet. Она также назвала скандалом то, что подозреваемый насильник может избежать разбирательства в суде.

В Швеции летом 2010 года в отношении основателя WikiLeaks Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин насилии во время пребывания в Стокгольме. Сам Ассанж все эти годы говорил, что не считает себя виновным в совершении каких-либо преступлений.

Его задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

В середине августа 2015 года стало известно, что прокуратура Швеции в связи с истечением срока давности сняла с Ассанжа подозрения в совершении преступления в отношении одной из женщин. Сегодня он подозревается по одному пункту, который касается изнасилования с менее отягчающими обстоятельствами, срок давности истекает в августе 2020 года. Если Ассанж окажется в Швеции до этого срока, то следствие против него будет возобновлено.