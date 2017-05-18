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    Зарубежье

    МВФ присоединился к кредитованию Греции

    (обновлено: )11
    Перечисление очередного транша кредита Греции от ESM обусловили вступлением в процесс кредитования МВФ. Сейчас фонд участвует в программе скорее как эксперт.
    Флаг Греции возле здания Европарламента в Брюсселе, Бельгия. 21 мая 2015 г.
    REUTERS Francois Lenoir

    Мария Князева — Брюссель, для РИА Новости Украина

    Присоединение Международного валютного фонда (МВФ) к процессу выделения кредитов Греции в рамках третьей программы международной финансовой помощи стране может произойти уже к июлю, этого шага от МВФ в еврозоне ждали уже давно.

    Вывод о возможности решения МВФ возобновить кредитование Греции можно сделать, исходя из заявлений высокопоставленного чиновника ЕС, знакомого с вопросом.

    Перечисление очередного транша кредита Греции от Европейского механизма стабильности (ESM), который и без того задержался на несколько месяцев, теперь обусловили вступлением в процесс кредитования МВФ. Сейчас фонд участвует в программе скорее как эксперт.

    "Вынесение этого вопроса (об участии в процессе кредитования Греции — Ред.) на совет МВФ является условием, без которого перечисление средств будет невозможно", — заявил чиновник. "Участие МВФ — это ключевой момент. Сначала участие МВФ, а потом (транш)", — подчеркнул он, сообщают РИА Новости.

    При этом источник пояснил, что "нет требования, чтобы фонд участвовал в первом (грядущем — Ред.) транше, вопрос в участии в программе в принципе".

    Флаг Греции
    REUTERS Yannis Behrakis
    Вместо Grexit Греция пошла на поводу у МВФ

    Кроме того, он ожидает, что вопрос о перечислении новой порции кредита Греции будет решен уже в июне, ведь в июле стране предстоят значительные выплаты по долгам перед ЕЦБ и частными инвесторами.

    "Мы хотим, чтобы все было решено в июне", — сказал чиновник ЕС.

    Сейчас ESM выделяет Греции кредиты в рамках уже третьей с 2010 года программы финансовой помощи во избежание дефолта этой страны-члена еврозоны. Стоит отметить, что ESM дает порции кредитов Греции, только если она выполняет требования программы финпомощи, в том числе по проведению болезненных реформ.

    Институты — ЕЦБ, Еврокомиссия, МВФ и ESM — регулярно проводят оценки выполнения страной требований программы финпомощи. Без положительного заключения институтов по этому поводу невозможны транши кредитов. Если не все требования выполняются, институты настаивают на них, идут длительные переговоры с властями Греции. Последняя, вторая оценка затянулась на несколько месяцев.

    В результате этих переговоров правительство Греции несколько дней назад внесло в парламент законопроект, который по требованию кредиторов предусматривает новые меры экономии — сокращение пенсий и зарплат с 2019 года, урезание социальных пособий и повышение налогов, а также предполагает реформу в сфере энергетики и определяет среднесрочную финансовую стратегию на 2018-2021 годы.

    В среду в Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка, приуроченная к обсуждению в парламенте этого законопроекта.

    Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) 22 мая обсудит вопрос финансовой помощи Греции, однако решения о выдаче кредита ждать не стоит: для этого необходимо выполнение нескольких условий, даже помимо решения со стороны МВФ.

    В частности, власти Греции должны притворить в жизнь список "приоритетных действий", то есть тех самых, согласованных с кредиторами, реформ, сказал источник. "Значительная часть из них была представлена парламенту страны", — напомнил он.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Все было хорошо, но тут МВФ пришел. Фонд сделал заявление по Греции

    Далее будет необходима оценка того, как идет процесс внедрения этих приоритетных действий. "Будет нужен так называемый отчет об имплементации", — объяснил он.

    Кроме того, будет нужен анализ устойчивости государственного долга Греции и, как следствие, среднесрочные и, возможно, долгосрочные меры по ослаблению долговой нагрузки.

    Дело в том, что пока МВФ не будет уверен в устойчивости долга, он не сможет присоединиться к программе кредитования и, следовательно, нельзя будет выдать Греции новый транш, а без него стране может угрожать дефолт по обязательствам в июле.

    "До Еврогруппы мы ожидаем (получения — Ред.) чернового варианта отчета об имплементации (реформ — Ред.), мы можем его увидеть на выходных, предшествующих Еврогруппе", — сказал источник.

    "Мы надеемся, что он будет положительным", — добавил он, подчеркнув, что отчет будет лишь предварительным, так как требуется еще его перевод на ряд языков, а, кроме того, "пара приоритетных мер" может не быть внедрена к тому сроку.

    Тем не менее, исходя из его слов, положительный отчет может закрыть один из пунктов, необходимых для разрешения вопроса о перечислении Греции порции кредита.

    Отсутствие же такого отчета сделает невозможным переход на следующую стадию — то есть к соглашению по долгу Греции. "Если будет положительная оценка, то соглашение возможно", — констатировал собеседник журналистов.

    Ослабление долговой нагрузки на Грецию еще год назад было разделено на три этапа. Источник напомнил, что краткосрочные меры уже претворяются в жизнь, среднесрочные меры должны начать применяться по завершении программы финподдержки в середине 2018 года, а долгосрочные — при появлении непредвиденных событий в долгосрочной перспективе.

    "Чтобы понять, устойчив ли долг, необходимо провести анализ, который включал бы оценку роста экономики, инфляции, ставок, бюджетной траектории и прочее", — отметил он, добавив, что оценка эта может затрагивать весьма отдаленные перспективы на несколько десятилетий вперед.

    Исходя из его слов, свой анализ устойчивости долга, с учетом перечисленных параметров, готовят различные институты, принимающие участие в программе. В процесс оказания финпомощи, как уже отмечалось, вовлечены Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд и Европейский фонд стабильности.

    Флаг Греции
    flickr.com/Ana Raquel S. Hernandes
    Дожали. Греция уступила давлению кредиторов

    "Рассматривая оценки различных институтов, мы обратим особое внимание на анализ бюджетной траектории и экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах", — сказал источник.

    Еврогруппа в понедельник будет обсуждать эти параметры и, поскольку существуют различные мнения как у различных институтов, участвующих в финпомощи, так и у отдельных стран еврозоны, на счет этих показателей, дебаты могут оказаться непростыми.

    "Я надеюсь, что эта дискуссия в понедельник приведет к достижению договоренности, которая позволит институтам завершить свои оценки устойчивости (долга — Ред.)", — сказал источник. По его словам, шансы прийти к соглашению — 50 на 50.

    Источник высказал надежду, что рассмотрение вопроса в МВФ об участии фонда в программе и перечисление транша кредита состоится до того, как стране потребуется гасить долги в середине июля.

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