Планете Земля отмеряли последних 100 лет

Владимир Матвеев, обозреватель

Известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг (75 лет) не может определиться со сроками и причиной, из-за которой на Земле может произойти катастрофа. Например, ранее он называл большой опасностью для человечества искусственный интеллект.

В привлекшем внимание обращении вместе с другими известными учеными Хокинг тогда сказал, что "искусственный интеллект может стать величайшим достижением человечества". К сожалению, он может оказаться и последним. Если что-то пойдет не так, искусственный интеллект ликвидирует человека. "Появление полноценного искусственного интеллекта может стать концом человеческой расы", считает физик, передает ВВС.

Недавно британский ученый рассказал каналу BBC, что люди скоро будут вынуждены переселиться с Земли на другие планеты. Теперь он прогнозирует, что через 100 лет миру может угрожать гибель.

Хокинг считает возможными такие причины неизбежной катастрофы: глобальное изменение климата, пандемии, удар большого астероида и стремительный рост населения Земли, отмечает Time.

С ним дискутирует физик и астронавт, профессор Ульрих Вальтер, преподающий аэрокосмические технологии в Мюнхенском техническом университете, который считает слова Хокинга не достаточно научно обоснованными.

"Утверждение Хокинга о том, что население Земли в течение 100 лет будет вынуждено переселиться на другие планеты, основывается на предположениях, не соответствующих действительности", цитирует ученого Норберт Лоссау в немецком издании Die Welt.

Изменение климата последние 100 лет подняло глобальную температуру в среднем примерно на 1 градус Цельсия. "Если за следующие 100 лет температура поднимется еще на 1,5 градуса Цельсия, как это предсказывают самые пессимистичные прогнозы, тогда в Германии станет тепло, но это совершенно не означает гибель человечества", — полагает Вальтер.

С целью оценить этот рост температуры, Вальтер приводит некоторые сравнения: "Температура в центре Мюнхена в настоящее время на три градуса выше, чем в сельской местности". В результате изменения климата будет возникать больше стихийных бедствий, таких как наводнения или сильный ветер. "Но стихийные бедствия всегда носят локальный характер и поэтому не могут уничтожить человечество глобально", пишет немецкое издание.

Вальтер, недавно опубликовавший книгу "Суматоха в черной дыре" (Im schwarzen Loch ist der Teufel los) также возражает Хокингу и в оценке степени угрозы астероидов.

"Крупные астероиды, которые могли бы погубить человечество, врезаются в Землю с периодичностью от десяти до ста миллионов лет», говорит Вальтер. «Таким образом, вероятность того, что это случится в ближайшие 100 лет крайне низка", пишет немецкое издание.

Вальтер также считает, что предупреждение о пандемиях "банально" и с пандемиями прошлых лет, такими как атипичная пневмония, птичий и свиной грипп, человечество весьма хорошо справилось, пишет в Die Welt.

Новые возможности генной инженерии делают возможными новые прорывы в борьбе против инфекционных заболеваний. Согласно немецкому изданию, "сегодня мы можем справиться с этим гораздо лучше, чем всего несколько десятилетий назад, так как в медицине и биотехнике наблюдается большой прогресс", сказал Вальтер.

Вальтер считает удивительным, что Хокинг, по-видимому, считает возможным переселение людей в течение следующих 100 лет на другие планеты.

"Как ученый, он должен был бы знать, что с технологиями, которые, возможно, могут быть созданы в ближайшие 100 лет, невозможно достичь даже ближайшей к нам экзопланеты. "Заселение других планет не исключено, — говорит Вальтер, — но в следующие 100 лет для этого нет ни возможности, ни необходимости", пишет немецкое издание.

Между тем, ранее Хокинг высказал предположение, что катастрофа на Земле, "конец света" наступит через 1,000 лет из-за ядерной войны, искусственного интеллекта или генетически созданного вируса пишут The Daily Mail.

Напомним, на пресс-конференции, проведённой Американским аэрокосмическим агентством NASA 22 февраля 2017 года, было рассказано о новых открытиях экзопланет — планет, в иных звездных системах, на которых, теоретически, могла бы существовать жизнь.

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Замглавы директората научных миссий НАСА Томас Цурбюхен сообщил тогда, что с помощью телескопа "Спитцер" удалось обнаружить семь экзопланет, которые вращаются вокруг одиночной звезды TRAPPIST-1, находящейся на расстоянии около 40 световых лет от Земли.

До настоящего времени ученым было известно уже несколько десятков планет, считающихся "двойниками Земли", которые находятся в пределах обитаемой зоны звезды и могут быть пригодны для жизни. В то же время доказательств наличия жизни на этих планетах ученым получить не удалось.