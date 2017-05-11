Европа игнорирует празднование 9 мая - ди Риенцо

РИА Новости Украина

Победа над фашизмом — событие, которое касается всех без исключений, однако в Европе стараются об этом забыть. Sputnik Italia поговорил о причинах такого поворота событий с Эудженио ди Риенцо (Eugenio di Rienzo), профессором римского университета Ла Сапиенца (Università Sapienza di Roma).

Эудженио ди Риенцо:

"Эту дату забывают. Итальянские телеканалы о ней практически не упоминают, в престижных итальянских изданиях о ней нет ни слова. Все помнят дату высадки в Нормандии, но эту операцию стало возможно осуществить только благодаря русским солдатам, которые к тому моменту измотали немецкие войска. Для русских война не закончилась летом 43-го, миллионы людей погибли до взятия Берлина. Россия воевала в Европе в одиночку до июля 1944 года. Такие вещи нужно помнить, но о них забывают. Конечно, союзники помогали

России в материальном плане, но на поле боя воевали советские солдаты, и количество жертв среди них превышает 20 миллионов — ни одна другая страна не пожертвовала таким количеством своих людей ради победы.

Ученые и специалисты прекрасно знают, что Вторую Мировую Войну в Европе выиграл Советский Союз, и что эта победа значит гораздо больше, чем победа США. Мне кажется, что это происходит потому, что мы выросли в разделенном мире. СССР стал для запада врагом, и помнить о том, что раньше мы были союзниками, было непросто.

Давайте разберемся в вопросе. Прежде всего, дело в американском мифе: нас, жителей Запада, освободили американцы, которых мы встретили с огромным энтузиазмом. Мы действительно верим в то, что нас освободили американцы. Кроме того, в мире доминируют американские СМИ, американская мемуарная литература и кино. Все помнят о высадке в Нормандии, в представлении большинства это — победа добра над злом.

А битва под Сталинградом — уже совсем другое: прежде всего, речь идет о далекой и малоизвестной стране. Одна из сторон, то есть немцы — зло, но вторая сторона — Советский Союз и Сталин — тоже зло. В западном представлении сложно расценивать это как победу добра над злом. Мы находимся в американском "пузыре» и видим лишь некоторые эпизоды истории. Люди привыкли смотреть на советские войска с недоверием.

9 мая в Европе не помнят по политическим причинам. Все началось во времена холодной войны, а на сегодняшний день ситуация еще хуже: Россию продолжают выставлять в плохом свете и считать потенциальным агрессором, чья агрессия направлена против стран Прибалтики. Но мы знаем, что это не так, хотя бы потому, что у России нет ни такой цели, ни военного потенциала Советского Союза.

Нет ничего плохого в признании того факта, что советские войска победили благодаря мощной поддержке Запада, благодаря поставкам оружия. Но будет неправильным забывать то, что Вермахт разбили именно в России, а не где-то еще, что три четверти немецких войск постоянно находились на русском фронте, что это русские вошли в Берлин. С военной точки зрения вклад СССР оказался решающим, но в одиночку Советский Союз мог и не победить.

Западное общество рискует забыть о вкладе Советского Союза в эту победу. Поэтому важно, чтобы на Западе видели, как отмечают эту победу".

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