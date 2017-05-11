Ответ Западу. В Китае создадут конкурента Википедии

РИА Новости Украина

Власти Китая наняли более 20 тыс. человек для того, чтобы создать крупнейшую китайскую электронную энциклопедию и бросить вызов Wikipedia.

Авторы — ученые и сотрудники исследовательских центров, специализирующиеся более чем в 100 областях знаний. Пока общий объем написанного планируется довести до 300 тыс. статей, каждая из которых будет приблизительно 1000 слов в длину. Это позволит энциклопедии обогнать по объему Encyclopaedia Britannica и приблизиться к китайской версии Wikipedia, в то же время гражданам Китая будет предложена официальная трактовка вопросов истории и политики, отмечает в комментарии для Sputnik китаевед Михаил Коростиков.

"Китайская энциклопедия является Великой стеной культуры", — так охарактеризовал проект его главный редактор и председатель Ассоциации сотрудников книжной и периодической продукции Ян Мучжи в ходе встречи с ведущими китайскими учеными и экспертами.

Его слова приводит в статье об энциклопедии гонконгская газета South China Morning Post.

Важность этого проекта высока еще и в связи с тем, что оригинальная американская Wikipedia на территории континентального Китая частично заблокирована. Подавляющее большинство статей читается без проблем, но попытка зайти на страницу с биографией Далай Ламы или Си Цзиньпина приводит к ошибке сервера. На встрече с учеными Ян Мучжи сообщил, что на Китай в связи с этим оказывалось серьезное международное давление, и он почувствовал необходимость создать энциклопедию чтобы "направлять и вести общественное мнение".

Президент Академии наук КНР Бай Чуньли заявил собравшимся на встрече по поводу нового проекта, что с технической точки зрения энциклопедия будет находиться на самом передовом уровне. Ее основной задачей станет продвижение достижений китайской науки и технологий, исторического наследия, умножение китайской "мягкой силы" в мире. Перед коллективом авторов поставлена также задача укрепления в обществе ключевых социалистических ценностей. Все это совпадает с озвученными ранее предписаниями генерального секретаря Си Цзиньпина для сотрудников сферы образования и культуры.

Проект создания энциклопедии был одобрен Госсоветом КНР в 2011 году, но работа началась только недавно. В то же время многие китайские интернет-компании, к примеру, Baidu и Qihu 360, уже имеют свои собственные регулярно обновляемые аналоги Wikipedia. Однако эксперты считают, что новая энциклопедия будет гораздо более масштабным проектом. Цель при этом — превзойти западные аналоги, как по охвату тем, так и по глубине и научности содержания.

Как отмечал в конце 2016 года Ян Мучжи, читатели считают Wikipedia авторитетной, точной, а сама она позиционируется создателями как "свободная энциклопедия, которую может редактировать каждый". Однако Ян Мучжи не скрывает амбиций.

"На нашей стороне — лучшая и наиболее авторитетная команда авторов в мире, и наша цель — не догнать, но перегнать Wikipedia", — заявил Ян Мучжи.

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