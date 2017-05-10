Невероятно, но факт. Праворадикалы в армии бундесвера

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По мнению военного эксперта Юргена Розе (Jürgen Rose), случай старшего лейтенанта Франко А. — еще один из серии прискорбных инцидентов, которые происходят в течение всей истории армии ФРГ. Причина — структурные проблемы и недостаток демократии в вооруженных силах, считает эксперт. Проблемы руководства и позиции есть и у министра обороны Урсулы фон дер Ляйен.

Как же могло случиться, что правоэкстремистские взгляды и террористические планы молодого военнослужащего не обратили на себя внимания? В конце концов, еще в 2014 году в отзыве о работе Франко А. на соискание степени магистра говорилось, что она содержит радикально-националистические и национал-шовинистические идеи. Да и план совершения акта антигосударственного насилия наверняка требовал некоторой подготовки и скрывал значительные риски.

Подполковник в отставке Юрген Розе считает, что дело в структурной проблеме бундесвера: с одной стороны, военнослужащих заставляют докладывать начальникам о необычных моментах. Однако в законе о правовом положении военнослужащих бундесвера есть параграф 12, который обязывает военнослужащих к проявлениям чувства товарищества.

"Сейчас, если человек пойдет к начальнику и сообщит, что его товарищ А. делает высказывания, которые выходят за пределы того, что допускает свободно-демократический общественный строй, то при определённых обстоятельствах может быть начато дисциплинарное расследование. Во-первых, ты таким образом организуешь начальнику работу, а этого никто этого делать не любит. Кроме того, неизвестно, что из этого получится, там будут опровергающие друг друга утверждения, потому что обвиняемый, конечно, будет всё отрицать. Если нет свидетелей, то инициатива может обратиться против самого инициатора, и тот, кто добросовестно доложил о том, что произошло, будет выглядеть как доносчик и человек, выносящий сор из избы", — говорит Розе.

Данное обстоятельство, считает Розе, способствует тому, что именно в этой "серой зоне" очень сложно отличить отличное от общепринятого мнение, право на существование которого, будучи демократом, необходимо признавать, от тех высказываний, которые переходят границы дозволенного, и действовать соответствующим образом. В бундесвере прибегают к решительным мерам, только когда ситуация однозначная, говорит он: "Виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности, а если есть правовое основание, то они очень быстро исключаются из вооружённых сил".

Скандалы, связанные с праворадикалам, сопровождают Бундесвер все время, с момента его создания бывшими военнослужащими вермахта и ваффен-СС, сказал Розе. Этот "позор рождения" вооруженных сил ФРГ хотели устранить с помощью принципиально новой концепции. Идея "внутреннего руководства", разработанная генералом Вольфом фон Баудиссином (Wolf von Baudissin), должна была обеспечить соблюдение основных прав граждан в армии и интеграцию бундесвера в демократическое государство. РИА Новости Украина Андрей Лубенский Андрей Лубенский Киев, День Победы: "Фашизм не пройдет!" и нападения радикалов

"В общем и целом бундесвер выполнил эту задачу, но этот нездоровый традиционалистский дух все время пробивал себе дорогу. Вспомним так называемую аферу Руделя: пилот "Штуки" полковник Рудель (Rudel), фанатичный национал-социалист, был приглашен на встречу авиационного подразделения, после чего два генерала ВВС ФРГ вынуждены были уйти в отставку.

Была также афера, связанная с праворадикалом Манфредом Редером (Manfred Roeder), который в конце 90-х годов появился в высшей военной академии бундесвера. У Фолькера Рюэ (Volker Rühe), занимавшего пост министра обороны, тогда была проблема, похожая на ту, что сейчас у Урсулы фон дер Ляйен. На похоронах адмирала Дёница, преемника Адольфа Гитлера, офицеры бундесвера присутствовали в форме. Это единичные случаи, но множество единичных случаев вполне себе маркируют определенную серию. В этом смысле министр обороны фон дер Ляйен не совсем неправа, говоря о том, что в вооруженных силах есть проблема руководства и позиции", — считает эксперт.

Кроме того, Розе обращает внимание на то, что армия в принципе интересна и привлекательна для правых радикалов. Иерархическая организация, осуществление командной власти, обращение с оружием — все это пункты, которые могут привлечь людей с определенным складом характера, говорит он. При наборе личного состава нужно проявлять очень большую осторожность и внимательно наблюдать за развитием солдат.

Тем не менее, высказывания фон дер Ляйен о том, что у бундесвера проблема руководства и проблема позиции, были чрезмерно обобщающими, считает Розе. Есть небольшое известное количество военнослужащих, которые развиваются в недопустимом направлении и делают недопустимые вещи, но преобладающее большинство без сомнения руководствуется Основным Законом, говорит он, и поэтому те военнослужащие бундесвера, что несут безупречную службу, совершенно справедливо возмущаются, когда слышат, что у бундесвера как такового проблемы с руководством и позицией.

"Министр была в программе у Анны Виль (Anne Will, ведущая политического ток-шоу телекомпании ARD)и совершенно недвусмысленно назвала ракетный удар по Сирии, который был нанесён в нарушение норм международного права, законным. Она что, была не в курсе? Тогда советники по вопросам юстиции её неверно проинструктировали, и это проблема руководства. Или она всё знала, но пыталась ввести публику в заблуждение. Тогда это серьёзная проблема позиции. Министру, если у неё самой есть проблемы руководства и проблемы позиции, следовало бы быть осторожнее с предъявлением претензий по поводу этих проблем в адрес других", — говорит офицер.

По крайней мере, тот факт, что Урсула фон дер Ляйен не стала увиливать и взяла на себя ответственность за дело Франко А., заслуживает похвалы, признает Розе. Но как справиться с данной проблемой в долгосрочной перспективе.

"Министр обороны Фолькер Рюэ после аферы Рёдера сказал: В бундесвере должно быть больше левых.



Я наблюдал ситуацию в течение 20 лет, и не нахожу в бундесвере этих левых, а если и нахожу, то не на руководящих должностях. Скорее карьера очень быстро заканчивается, если человек обращает на себя внимание взглядами, которые не соответствуют руководству организации. Конечно, в бундесвере есть свобода мнений, но в первую очередь тогда, когда человек разделяет мнение министра обороны. Если он этого не делает, что у него очень быстро возникают сложности. Это проблема, и бундесверу нужно больше демократии. Это пошло бы ему на пользу и, возможно, привлекло бы на службу и других людей", — резюмирует Розе.