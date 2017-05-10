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    Зарубежье

    Что ждет Южную Корею после выборов?

    (обновлено: )38
    Мун Чэин - кандидат малоальтернативный, потому что между ним и Ан Чхольсу слишком большой разрыв, но на Ана и раньше ставили консерваторы, заявляет эксперт.
    Флаг Южной Кореи. Архивное фото
    Associated Press Lee Jin-man

    РИА Новости Украина

    Миллионы граждан Южной Кореи пришли во вторник на досрочные выборы нового президента страны, назначенные после отстранения от этой должности Пак Кын Хе.
    Ей из-за крупного коррупционного скандала был объявлен импичмент, а затем последовал арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

    По данным южнокорейских СМИ, проведение нынешних выборов в стране обойдется налогоплательщикам в 311 миллиардов вон (274 миллиона долларов). Только ЦИК потратит 180 миллиардов вон из своих средств, а 42,1 миллиарда, как сообщило агентство Рёнхап, пойдут из фондов поддержки пяти политических партий, представленных в однопалатном южнокорейском парламенте — Национальном собрании. Также ЦИК выплатит 88,9 миллиардов вон в виде частичного или полного погашения затрат на предвыборную гонку всех кандидатов в президенты, которые получат более 10% голосов в свою поддержку на выборах.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    Ранее, 4-5 мая в Южной Корее проходило досрочное голосование, согласно принятому в 2014 году закону, который позволяет всем желающим гражданам проголосовать раньше дня выборов и в любом месте вне зависимости от причины, чтобы повысить явку избирателей. По данным ЦИК, досрочно проголосовали свыше 11 миллионов человек или 26,06% всего электората.

    Инаугурация нового президента Республики Корея состоится сразу после заседания ЦИК утром 10 мая между 08:00 и 10:00 местного времени, когда официально будет подтверждена его победа на выборах.

    Ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов для Sputnik спрогнозировал итоги выборов в стране.

    Праздновать победу Мун Чэина пока рано

    Безусловно, опросы отдают победу Муну, но мы помним, что говорили социологи про шансы Трампа на выборах президента США.

    В южнокорейской политике, особенно за несколько дней до (выборов — Ред.) можно ожидать самого разного. Можно вспомнить, как перед выборами Но Мухёна (президента РК в 2003-2008 гг. — Ред.) Чон Мончжун (южнокорейский политик и бизнесмен, сын основателя конгломерата Хёндэ — Ред.), который был вроде бы главным его помощником, за день до выборов призвал своих сторонников не голосовать за Но Мухёна. Хотя тот чудом и выиграл.

    Поэтому нельзя исключать любых вариантов. Хотя их вероятность невелика, я бы их всё равно принимал во внимание. Вплоть до ситуации, когда случается резкое межкорейское обострение, после чего текущая власть заявляет о чрезвычайном военном положении и откладывает проведение выборов.

    К тому же ещё важная деталь. Если вспомнить те же выборы Но Мухёна, то там в первые часы с существенным отрывом лидировал (кандидат от консерватирной партии Ханнара — Ред.) Ли Хвечхан. После чего сторонники Но бросились в интернет, устроили там кампанию "голосуй или проиграешь", молодёжь активно пошла голосовать за Но Мухёна, и в результате к концу дня он с перевесом в пару процентов своего соперника обогнал.

    С одной стороны, вроде как Мун Чэин кандидат малоальтернативный, потому что между ним и Ан Чхольсу слишком большой разрыв. Но на Ана и раньше ставили консерваторы. Во время предыдущих выборов, например, Ким Ёнсам (президент РК в 1993-1998 гг. — Ред.) и целая куча консерваторов, которые не хотели Пак Кынхе, делали ставку на Ана в качестве третьей силы… Именно поэтому я допускаю множество различных поворотов сюжета.

    КНДР показала видео, имитирующее ракетный удар по США. Видео
    Видеоканал T_o_P game W_o_T replays на Youtube
    Северная Корея показала видео, имитирующее ракетный удар по США

    Не стоит ждать слишком многого

    В отношение Мун Чэина я вижу абсолютно необоснованные иллюзии, которые мне напоминают разговоры категории "вот избрали Трампа, он точно лучше Хиллари, вот теперь все наши проблемы решатся". 100 дней прошло, и в общем уже понятно, что с Трампом "что-то не то". То же самое и с Муном.

    Мун на самом деле консерватор. Это человек с довольно жёстким стилем руководства, что, в том числе, стало причиной раскола Нового политического альянса за демократию (в 2014 г. главный соперник Мун Чэина на нынешних президентских выборах Ан Чхольсу вместе со своими сторонниками вышел из союза с демократами, создав центристкую Народную партию — Ред.). И это человек, который оказался в указанном лагере (Демократическая партия "Тобуро" считается умеренно левой — Ред.) скорее в силу фракционной борьбы. Разделение на "левых" и "правых" в Южной Корее очень условное, поэтому нужно говорить про личности, а не (партийные — Ред.) программы.

    Отношения с Северной Кореей, США и Китаем

    Весьма специфическим было также заявление Муна о том, что он станет "президентом, которого больше всего боится Северная Корея, которому больше всего доверяют США и в которого больше всего верят в Китае".

    Когда Мун Чэина спрашивали про THAAD, он, конечно, сказал, что решать (вопрос об установке комплексов — Ред.) должен следующий президент. Но когда его на дебатах спросили, что конкретно он с этим будет делать, позиция Муна в целом сводилась к тому, что он "как-нибудь уговорит китайцев, чтобы они не возмущались". Т.е. вероятность того, что Мун Чэин изменит решение по THAAD или будет его как-то торпедировать, на мой взгляд, почти нулевая.

    Высказывания Муна по сотрудничеству с Севером выглядят так: "Северная Корея должна денуклеаризоваться, а затем мы, возможно, откроем Кэсонский промышленный комплекс (совместный экономический проект, из которого Южная Корея вышла после проведения КНДР ядерных и ракетных испытаний в 2016 г. — Ред.). Даже Пак Кынхе в начале своего правления предлагала более конструктивную программу. На жёстко консервативные позиции она перешла только в 2016 г.

    Да и тесные связи с США никуда не денутся, антиамериканизм (в Южной Корее — Ред.) во многом напускной. Можно вспомнить, как Но Мухён, когда шёл к власти, выжал по максимум антиамериканскую карту, но разве что-то изменилось после инцидента с задавленными девочками? (в 2002 г. водитель американского танкового мостоукладчика, возвращаясь с учений в столичной провинции Кёнгидо, насмерть сбил двух школьниц, но был признан невиновным — Ред.) Антиамериканские демонстрации очень сильно бушевали, но как только в Штатах задали вопрос, означает ли это, что должна поменяться как-то структура взаимоотношений, их (демонстрации — ред.) "выключили". И можем вспомнить, какой президент первым после Пак Чонхи (руководил страной с 1963 по 1979 г. — Ред.) начал посылать корейские войска в Ирак — этим занимался Но Мухён.

    Отношения с Японией

    Флаг Китая
    REUTERS Tony Gentile
    "Один пояс, один путь". Украину познакомят с китайской культурой

    Тут ещё работает логика фракционной борьбы: Пак Кынхе пытается замять проблему "женщин для утешения" (кореянок, вынужденных работать в японских военных борделях — Ред.), Мун её активно критикует. Поэтому, учитывая, что антияпонизм — это важная деталь тренда, не думаю, что что-то изменится.

    Потому что с японской стороны всё выглядит следующим образом: была достигнута более-менее нормальная сделка, с выплатой компенсаций на очень значительные суммы. Причём значительная часть денег пошла не только семьям, но и во всякие структуры, которые занимаются увековечиванием "женщин для утешения" и, условно говоря, "борьбой со злыми японцами". И на этом формально нужно было ставить точку. Однако этому воспротивилась южнокорейская общественность.

    Ведь в Южной Корее более 100 организаций, борющихся с "японским влиянием", и получающих на это государственное финансирование. Отсюда и начались критика "ужасной и позорной сделки Пак Кынхе". Причём особенно красиво это выглядело после того, как все деньги были "освоены", и было сказано, что "этого всё равно мало, и никакие деньги не окупят слёз наших матерей".

    Такую проблему нужно решать очень неприятным для Южной Кореи образом. А пока они (активисты — Ред.) в дополнение к статуе школьнице (статуя девушки, установленная в память о "женщинах для утешения" в конце 2016 г. перед японским консульством в Пусане, спровоцировала дипломатический скандал с отзывом японского посла — Ред.) собираются поставить ещё один памятник. У нас всплывает проблема корейских рабочих, трудившихся в Японии и на Сахалине и живших там "в ужасных условиях".

    О Китае

    Но Мухён тоже говорил, что "мы не будем ползать на брюхе перед американцами". Его оппоненты обычно продолжали "достаточно того, что мы продолжаем стоять перед ними на коленях".

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