Что ждет Южную Корею после выборов?

РИА Новости Украина

Миллионы граждан Южной Кореи пришли во вторник на досрочные выборы нового президента страны, назначенные после отстранения от этой должности Пак Кын Хе.

Ей из-за крупного коррупционного скандала был объявлен импичмент, а затем последовал арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

По данным южнокорейских СМИ, проведение нынешних выборов в стране обойдется налогоплательщикам в 311 миллиардов вон (274 миллиона долларов). Только ЦИК потратит 180 миллиардов вон из своих средств, а 42,1 миллиарда, как сообщило агентство Рёнхап, пойдут из фондов поддержки пяти политических партий, представленных в однопалатном южнокорейском парламенте — Национальном собрании. Также ЦИК выплатит 88,9 миллиардов вон в виде частичного или полного погашения затрат на предвыборную гонку всех кандидатов в президенты, которые получат более 10% голосов в свою поддержку на выборах.

Ранее, 4-5 мая в Южной Корее проходило досрочное голосование, согласно принятому в 2014 году закону, который позволяет всем желающим гражданам проголосовать раньше дня выборов и в любом месте вне зависимости от причины, чтобы повысить явку избирателей. По данным ЦИК, досрочно проголосовали свыше 11 миллионов человек или 26,06% всего электората.

Инаугурация нового президента Республики Корея состоится сразу после заседания ЦИК утром 10 мая между 08:00 и 10:00 местного времени, когда официально будет подтверждена его победа на выборах.

Ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов для Sputnik спрогнозировал итоги выборов в стране.

Праздновать победу Мун Чэина пока рано

Безусловно, опросы отдают победу Муну, но мы помним, что говорили социологи про шансы Трампа на выборах президента США.

В южнокорейской политике, особенно за несколько дней до (выборов — Ред.) можно ожидать самого разного. Можно вспомнить, как перед выборами Но Мухёна (президента РК в 2003-2008 гг. — Ред.) Чон Мончжун (южнокорейский политик и бизнесмен, сын основателя конгломерата Хёндэ — Ред.), который был вроде бы главным его помощником, за день до выборов призвал своих сторонников не голосовать за Но Мухёна. Хотя тот чудом и выиграл.

Поэтому нельзя исключать любых вариантов. Хотя их вероятность невелика, я бы их всё равно принимал во внимание. Вплоть до ситуации, когда случается резкое межкорейское обострение, после чего текущая власть заявляет о чрезвычайном военном положении и откладывает проведение выборов.

К тому же ещё важная деталь. Если вспомнить те же выборы Но Мухёна, то там в первые часы с существенным отрывом лидировал (кандидат от консерватирной партии Ханнара — Ред.) Ли Хвечхан. После чего сторонники Но бросились в интернет, устроили там кампанию "голосуй или проиграешь", молодёжь активно пошла голосовать за Но Мухёна, и в результате к концу дня он с перевесом в пару процентов своего соперника обогнал.

С одной стороны, вроде как Мун Чэин кандидат малоальтернативный, потому что между ним и Ан Чхольсу слишком большой разрыв. Но на Ана и раньше ставили консерваторы. Во время предыдущих выборов, например, Ким Ёнсам (президент РК в 1993-1998 гг. — Ред.) и целая куча консерваторов, которые не хотели Пак Кынхе, делали ставку на Ана в качестве третьей силы… Именно поэтому я допускаю множество различных поворотов сюжета.

Не стоит ждать слишком многого

В отношение Мун Чэина я вижу абсолютно необоснованные иллюзии, которые мне напоминают разговоры категории "вот избрали Трампа, он точно лучше Хиллари, вот теперь все наши проблемы решатся". 100 дней прошло, и в общем уже понятно, что с Трампом "что-то не то". То же самое и с Муном.

Мун на самом деле консерватор. Это человек с довольно жёстким стилем руководства, что, в том числе, стало причиной раскола Нового политического альянса за демократию (в 2014 г. главный соперник Мун Чэина на нынешних президентских выборах Ан Чхольсу вместе со своими сторонниками вышел из союза с демократами, создав центристкую Народную партию — Ред.). И это человек, который оказался в указанном лагере (Демократическая партия "Тобуро" считается умеренно левой — Ред.) скорее в силу фракционной борьбы. Разделение на "левых" и "правых" в Южной Корее очень условное, поэтому нужно говорить про личности, а не (партийные — Ред.) программы.

Отношения с Северной Кореей, США и Китаем

Весьма специфическим было также заявление Муна о том, что он станет "президентом, которого больше всего боится Северная Корея, которому больше всего доверяют США и в которого больше всего верят в Китае".

Когда Мун Чэина спрашивали про THAAD, он, конечно, сказал, что решать (вопрос об установке комплексов — Ред.) должен следующий президент. Но когда его на дебатах спросили, что конкретно он с этим будет делать, позиция Муна в целом сводилась к тому, что он "как-нибудь уговорит китайцев, чтобы они не возмущались". Т.е. вероятность того, что Мун Чэин изменит решение по THAAD или будет его как-то торпедировать, на мой взгляд, почти нулевая.

Высказывания Муна по сотрудничеству с Севером выглядят так: "Северная Корея должна денуклеаризоваться, а затем мы, возможно, откроем Кэсонский промышленный комплекс (совместный экономический проект, из которого Южная Корея вышла после проведения КНДР ядерных и ракетных испытаний в 2016 г. — Ред.). Даже Пак Кынхе в начале своего правления предлагала более конструктивную программу. На жёстко консервативные позиции она перешла только в 2016 г.

Да и тесные связи с США никуда не денутся, антиамериканизм (в Южной Корее — Ред.) во многом напускной. Можно вспомнить, как Но Мухён, когда шёл к власти, выжал по максимум антиамериканскую карту, но разве что-то изменилось после инцидента с задавленными девочками? (в 2002 г. водитель американского танкового мостоукладчика, возвращаясь с учений в столичной провинции Кёнгидо, насмерть сбил двух школьниц, но был признан невиновным — Ред.) Антиамериканские демонстрации очень сильно бушевали, но как только в Штатах задали вопрос, означает ли это, что должна поменяться как-то структура взаимоотношений, их (демонстрации — ред.) "выключили". И можем вспомнить, какой президент первым после Пак Чонхи (руководил страной с 1963 по 1979 г. — Ред.) начал посылать корейские войска в Ирак — этим занимался Но Мухён.

Отношения с Японией REUTERS Tony Gentile "Один пояс, один путь". Украину познакомят с китайской культурой

Тут ещё работает логика фракционной борьбы: Пак Кынхе пытается замять проблему "женщин для утешения" (кореянок, вынужденных работать в японских военных борделях — Ред.), Мун её активно критикует. Поэтому, учитывая, что антияпонизм — это важная деталь тренда, не думаю, что что-то изменится.

Потому что с японской стороны всё выглядит следующим образом: была достигнута более-менее нормальная сделка, с выплатой компенсаций на очень значительные суммы. Причём значительная часть денег пошла не только семьям, но и во всякие структуры, которые занимаются увековечиванием "женщин для утешения" и, условно говоря, "борьбой со злыми японцами". И на этом формально нужно было ставить точку. Однако этому воспротивилась южнокорейская общественность.

Ведь в Южной Корее более 100 организаций, борющихся с "японским влиянием", и получающих на это государственное финансирование. Отсюда и начались критика "ужасной и позорной сделки Пак Кынхе". Причём особенно красиво это выглядело после того, как все деньги были "освоены", и было сказано, что "этого всё равно мало, и никакие деньги не окупят слёз наших матерей".

Такую проблему нужно решать очень неприятным для Южной Кореи образом. А пока они (активисты — Ред.) в дополнение к статуе школьнице (статуя девушки, установленная в память о "женщинах для утешения" в конце 2016 г. перед японским консульством в Пусане, спровоцировала дипломатический скандал с отзывом японского посла — Ред.) собираются поставить ещё один памятник. У нас всплывает проблема корейских рабочих, трудившихся в Японии и на Сахалине и живших там "в ужасных условиях".

О Китае

Но Мухён тоже говорил, что "мы не будем ползать на брюхе перед американцами". Его оппоненты обычно продолжали "достаточно того, что мы продолжаем стоять перед ними на коленях".