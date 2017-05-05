О чем пишут в мире: соглашения в Астане, праздник республиканцев в США

РИА Новости Украина

США отнеслись к астанинским соглашениям с осторожностью. Американские газеты, освещающие принятое на встрече в Астане соглашение по Сирии, отмечают настороженность, с которой администрация США встретила достигнутые договоренности.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов – РФ, Ирана и Турции. Газета Washington Post пишет, что официальный представитель госдепа Хизер Науэрт заявила, что США "с осторожностью" приветствуют соглашение.

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Издание Wall Street Journal отмечает, что определенный скептицизм Вашингтона вызвало участие в договоренностях Ирана, который, по мнению США, играет в регионе дестабилизирующую роль. Газета со ссылкой на наблюдателей также пишет, что основные детали механизма для соблюдения принятых решений еще не приняты.

Демонтаж Obamacare. Республиканцы, добивающиеся полной отмены действующей в стране системы здравоохранения Obamacare, шумно празднуют положительный для себя исход после голосования в палате представителей конгресса, хотя общий итог реформы еще совсем не ясен, предупреждают американские СМИ.

Газета Washington Post напоминает, что за отмену знакового свершения Барака Обамы проголосовали 217 депутатов палаты – всего на один больше минимального числа, которое требовалось для прохождения законопроекта. Кроме того, как отмечает издание, чтобы "пробить" законопроект, республиканцы смягчили ряд его положений, что не позволяет говорить о полном демонтаже системы. При этом судьба законопроекта в сенате, где республиканцы не располагают решающим большинством, остается неясной.

Все это не помешало "слонам" устроить пышный митинг в Розовом саду Белого дома, который посетил сам президент Трамп, отложив по этому случаю встречу с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Демократы в конгрессе также устроили пародийное празднование: они скандировали "хей, хей, до свидания", намекая, что отмена Obamacare означает поражение их противников на следующих выборах.

Источник слухов о Макроне. Французские СМИ утверждают, что слухи о тайном оффшорном счете на Багамских островах, якобы принадлежащем кандидату на пост президента Франции Эммануэлю Макрону, зародились на американском анонимном интернет-форуме (так называемой "имидж-борде") 4chan.

Сообщения о тайном счете Макрона стали появляться в интернете незадолго до начала состоявшихся в ночь на четверг теледебатов, где экс-министру экономики противостояла лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Газета Monde пишет, что начало кампании положили два документа, опубликованных на одном из разделов 4chan, который издание называет излюбленным ресурсом шовинистов и крайне правых.

"Если мы добьемся продвижения тренда #MacronCacheCash ("Макрон прячет деньги") во Франции во время дебатов, это может разочаровать в нем французских избирателей", – цитирует газета сообщение анонимного пользователя.

Ле Пен уже использовала информацию в ходе дискуссии, выразив надежду, что не доведется "узнать о наличии офшорного счета на Багамах" у своего противника. Макрон в свою очередь обратился в прокуратуру с иском по поводу распространения в интернете ложной информации.

95 шуток принца Филиппа. В четверг стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп, которому в июне исполнится 96 лет, с осени прекращает официальную деятельность.

Британская газета Independent подготовила материал, касающийся вошедших в историю изречений герцога, который не отличался политической корректностью и славился граничащим с бестактностью остроумием. Всего в подборку газеты вошло 95 шуток, свидетельствующих, что для принца практически не существовало запретных тем.

"Вы выглядите так, как будто собрались в постель", – заявил, в частности, принц Филипп президенту Нигерии, одетому в национальный костюм, который показался супругу британской королевы похожим на пижаму. Вообще, этнографические мотивы были излюбленной темой для острот принца.

"Если ты останешься здесь дольше, то вернешься домой с раскосыми глазами", — такими словами он приветствовал британского студента во время визита в Китай в 1986 году.

У другого британского учащегося в Папуа-Новой Гвинее герцог Эдинбургский поинтересовался, каким образом его еще не съели местные жители. Кроме того, принц не отличался особой нежностью в общении с детьми.

"Ты никогда не полетишь на нем, ты слишком жирный", – с такими словами он обратился к 13-летнему мальчику во время экскурсии по космическому кораблю.