Разбирайтесь сами. США отстранились от обороны Сеула

РИА Новости Украина

25 апреля началось отступление 8-й армии Армии США от ДМЗ. До конца этого года командование и некоторые армейские части, расположенные как к северу от Сеула, так и в центре города на военной базе Ёнсан, должны будут переехать на находящуюся в 50 км к югу от южнокорейской столицы базу Кэмп Хамфрис в г. Пхёнтек.

Сам по себе вывод американских войск не является новостью, переговоры об этом велись еще с 2003 года. Однако начало столь масштабной дислокации в период, когда США и КНДР находятся на грани вооруженного конфликта, наводит на определенные мысли, сообщает Sputnik.

Во-первых, необходимо отметить, что отступление для США тактически целесообразно. Двух американских бригад к северу от Сеула явно недостаточно, чтобы сдержать возможный северокорейский натиск, да и они могли быть просто уничтожены при внезапном ударе дальнобойной артиллерии. Примечательно, что выводимые части расположены как раз на той железной и автомобильной дороге, что ведет от Сеула к Вонсану, где недавно северокорейская армия устраивала стрельбы. От передовых сил 2-й пехотной дивизии США до ДМЗ было около 20 км. Теперь они будут располагаться более чем в 100 км от ДМЗ, считает публицист, журналист, эксперт по КНДР Дмитрий Верхотуров.

Что касается бригад, дислоцированных в самом Сеуле, то в случае возможного начала войны они всё равно были бы блокированы в городе. В то время как из Пхёнтека американские силы могут отразить попытки северокорейского обхода Сеула с востока или десанта на побережье в районе Инчхона, т.е. не давать северянам взять город в кольцо и обеспечить снабжение войск, защищающих столицу. С этой точки зрения новая дислокация американских частей более рациональна и создает возможности для эффективны[ действий.

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Однако необходимо признать, что вывод штаб-квартиры 8-й армии из Ёнсана говорит и о том, что американское командование, по-видимому, допускает, что в случае штурма Сеула северокорейской армией, удержать как минимум северную его часть будет крайне сложно, поэтому готово ею пожертвовать, чтобы сохранить возможность для последующей контратаки.

В случае начала северокорейского вторжения США, скорее всего, будут выжидать, поскольку им нужно время, чтобы собрать и организовать остатки южнокорейской армии, подтянуть авиацию и флот, подкрепления из Японии и США. Им нужно втянуть северян в городской бой и не дать развивать наступление на юг. И для этих целей частичная сдача Сеула, с точки зрения военной стратегии, вполне оправдана.

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Между тем, для простых сеульцев это будет означать катастрофу. Для них война, скорее всего, начнется с волны очень тревожных слухов и сообщений в интернете. Улицы будут быстро забиты автомобилями и людьми, пытающимися покинуть город. Потом в северные пригороды в беспорядке хлынут южнокорейские солдаты из разбитых и частично уничтоженных частей. Одновременно с этим сеульцы услышат грохот северокорейской артиллерии. Ночью или утром следующего дня в северных пригородах Сеула появятся северокорейские штурмовые дивизии, и начнется городской бой, спонтанный и весьма жестокий.

Жертвы подобного сражения за Сеул будут, скорее всего, неисчислимыми. Но у войны есть собственная жестокая логика. И США, похоже, намерены ей строго придерживаться.