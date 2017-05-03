Цезарь Калита: склоки в Украине – признак ее слабости

РИА Новости Украина

Процессы глобализации, движение капиталов, идей и людей из одной страны – в другую приводят, как к хорошим результатам, так и способствуют в иных случаях появлению трудных проблем. Это касается, например, разных аспектов трудовой миграции. А сколько украинцев сейчас работает в Польше? Как они конкурируют с поляками? Об этом в интервью Sputnik Polska рассказал доктор Цезарь Калита (Cezary Kalita) из Института общественных наук и безопасности Университета естественных и гуманитарных наук в Седльцах.

Польское издание журнала "Newsweek" поместило на своих страницах интересную статью "Вся правда об украинской миграции", она, разумеется, посвящена ситуации в Республике Польша. В статье, в частности, приведены слова главы польского МИД господина Витольда Вашчиковского, который сказал: украинские мигранты вывозят из РП каждый год по 20 миллиардов злотых (приблизительно 5 млрд евро).

Нет ли тут преувеличения в цифре?

— Безусловно, преувеличение есть! Уже кто-то подсчитал, что эта сумма равнялась бы 20% валового национального продукта Украины, а это – нереально. Думаю, сумма была намеренно преувеличена из неких пропагандистских соображений, чтобы кого-то убедить, будто Польша принимает до миллиона мигрантов! Но и это – неправда, так как украинцев в РП – примерно полмиллиона. Это – тоже довольно немалая цифра. Большинство украинцев работают в домашних хозяйствах, ходят за покупками, стоят за прилавками магазинов. Да, я уверен, что сумма в 5 млрд. евро – это сильное преувеличение.

Некоторые аналитики считают, что ныне Украина находится в состоянии глубокого кризиса экономики и политики. А каково Ваше мнение?

— К сожалению, это – правда. Мы говорим о трудовой миграции, а она в большом объеме началась в Украине лишь в 2015 году, когда стала рушиться экономика страны. Затем последовал развал политики Украины. На наших глазах произошел феномен, который нужно внимательно изучать, особенно в странах молодых, которые ищут свою идентичность. Все неприятные события, включая развал страны, начинаются с большой склоки, когда одна сторона уверена, что лишь за ней – правда, и не нужно искать ни с кем компромиссов! А другая сторона тоже убеждена: правда – только за ней, ей поиски компромиссов тоже не нужны. Вот — путь к развалу страны, путь к катастрофе. Мы, поляки, пережили нечто подобное в XVIII-ом столетии, итогом стали разделы Польши, потеря ею своей национальной независимости. Хочу повторить, если в какой-то стране идет большая склока – это показатель ее тотальной слабости. В Украине – кризис государственности, вот почему многие ее граждане вынуждены искать для себя и своей семьи те страны, включая РП, где они смогут просто заработать на жизнь. Кризис на Украине будет продолжаться до тех пор, пока к украинцам не придет отрезвление! Я поражен, как быстро среди людей распространяется некое бесшабашное безумие! Казалось бы, это невозможно, однако - случилось, а все началось с большой склоки, после которой, полагаю, трудно будет собрать осколки…

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А трудовые мигранты из Украины составляют конкуренцию жителям Польши?

— Не обязательно! Есть разные виды работ, некоторые из них очень трудны, даже подчас неприятны, на них соглашаются чаще всего именно мигранты. Трудно и неприятно работать, например, на разделке куриных тушек! В Польше этим делом занимаются украинские мигранты, а поляки – тем же самым, но — в Голландии. То же касается выращивания в теплицах шампиньонов или работы на стройках! В сельском хозяйстве, например, сбор ягод на полях — это тоже тягомотная работа для мигрантов. К тому же нужно помнить, что за последние годы из Польши на заработки в страны Запада выехало очень много наших граждан, некоторые там уже обустроились и не думают о возврате домой. То – есть, мировой рынок сам диктует приливы и отливы трудовой миграции. Это – нормальный процесс, к нему надо относиться без страха. Правда, нынешнее правительство Польши почему-то любит пугать людей.