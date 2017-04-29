О чем пишут в мире: очередные пуски КНДР, опрос с мачете о политике

РИА Новости Украина

КНДР бросает вызов Трампу. Практически все мировые СМИ сегодня посвятили свои центральные статьи очередному запуску баллистической ракеты КНДР.

По данным газеты New York Times, в субботу утром КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, однако он оказался неудачным. Запуск был осуществлен близ аэродрома Пукчхан (Pukchang). Как пишет издание, по данным командования воздушно-космической обороны Северной Америки, ракета "не покидала территорию Северной Кореи" и "не представляла угрозу Северной Америке".

При этом издание Politico назвало запуск "вызовом для Дональда Трампа".

"Обладающая ядерным оружием диктатура утерла нос администрации Трампа недавней серией ракетных пусков", — так издание охарактеризовало действия Пхеньяна.

Как подчеркивает Politico, запуск был осуществлен накануне 100-го дня президентства Трампа и менее, чем через сутки после предупреждения американского лидера о "более серьезном конфликте".

АНБ перестанет отслеживать переписки американцев с иностранцами. Передовицы многих зарубежных СМИ в субботу посвящены тому, что Агентство Национальной Безопасности США перестанет отслеживать сообщения, которые американцы пишут или получают из-за границы.

По данным газеты New York Times, АНБ также перестанет отслеживать сообщения, в которых упоминается имя иностранцев, являющихся объектами слежки американских спецслужб.

"Вместо этого АНБ сведет сбор данных к интернет-сообщениям, который отправляет или получает объект слежки за границей", — приводит заявление Агентства Национальной безопасности издание Washington Times.

Венесуэла официально покидает ОАГ. Многие издания сегодня также активно освещали новость о том, что Венесуэла вручила письмо генсеку Организации Американских Государств о выходе из организации.

"Объявление Венесуэлы о выходе из Организации американских государств (ОАГ) было встречено с обычной насмешкой в средствах массовой информации США, большинство из которых давно отказалось от какого-либо журналистского нейтралитета в этой стране", — так описало издание Haffington Post реакцию на решение в США.

По мнению газеты Telegraph, "данное решение было ожидаемым". Незадолго до этого, пишет газета, постоянный совет ОАГ решил созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

Опрос с мачете. Зарубежная пресса в субботу обратила внимание на "опрос" о политических пристрастиях в кофейне университета в США, который устроил мужчина, вооруженный мачете.

"Он спросил кого-то об их политических предпочтениях, они сказали: "Республиканцы". Тогда парень ответил: "вы в безопасности", — цитирует газета Times слова студента Тристана Рейнольдса, который в тот момент находился в кофейне.

По данным полиции города Лексингтон, мужчина нанес удары ножом двум женщинам, полученные ранения не представляют угрозы их жизни. В свою очередь издание Washington Post пишет, что преступник был задержан и доставлен в больницу из-за травм, которые он нанес сам себе.