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    Зарубежье

    О чем пишут в мире: очередные пуски КНДР, опрос с мачете о политике

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    Северная Корея бросила вызов Дональду Трампу, АНБ прекратит отслеживать переписку американцев с иностранцами, а мужчина в США с мачете в руках устроил "опрос" о политических пристрастиях.
    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    КНДР бросает вызов Трампу. Практически все мировые СМИ сегодня посвятили свои центральные статьи очередному запуску баллистической ракеты КНДР. 

    По данным газеты New York Times, в субботу утром КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, однако он оказался неудачным. Запуск был осуществлен близ аэродрома Пукчхан (Pukchang). Как пишет издание, по данным командования воздушно-космической обороны Северной Америки, ракета "не покидала территорию Северной Кореи" и "не представляла угрозу Северной Америке". 

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    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
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    При этом издание Politico назвало  запуск "вызовом для Дональда Трампа". 

    "Обладающая ядерным оружием диктатура утерла нос администрации Трампа недавней серией ракетных пусков", — так издание охарактеризовало действия Пхеньяна. 

    Как подчеркивает Politico, запуск был осуществлен накануне 100-го дня президентства Трампа и менее, чем через сутки после предупреждения американского лидера о "более серьезном конфликте".

    АНБ перестанет отслеживать переписки американцев с иностранцами. Передовицы многих зарубежных СМИ в субботу посвящены тому, что Агентство Национальной Безопасности США перестанет отслеживать сообщения, которые американцы пишут или получают из-за границы. 

    По данным газеты New York Times, АНБ также перестанет отслеживать сообщения, в которых упоминается имя иностранцев, являющихся объектами слежки американских спецслужб. 

    "Вместо этого АНБ сведет сбор данных к интернет-сообщениям, который отправляет или получает объект слежки за границей", — приводит заявление Агентства Национальной безопасности издание Washington Times.

    Венесуэла официально покидает ОАГ. Многие издания сегодня также активно освещали новость о том, что Венесуэла вручила письмо генсеку Организации Американских Государств о выходе из организации. 

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    "Объявление Венесуэлы о выходе из Организации американских государств (ОАГ) было встречено с обычной насмешкой в средствах массовой информации США, большинство из которых давно отказалось от какого-либо журналистского нейтралитета в этой стране", — так описало издание Haffington Post реакцию на решение в США. 

    По мнению газеты Telegraph, "данное решение было ожидаемым". Незадолго до этого, пишет газета, постоянный совет ОАГ решил созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

    Опрос с мачете. Зарубежная пресса в субботу обратила внимание на "опрос" о политических пристрастиях в кофейне университета в США, который устроил мужчина, вооруженный мачете. 

    "Он спросил кого-то об их политических предпочтениях, они сказали: "Республиканцы". Тогда парень ответил: "вы в безопасности", — цитирует газета Times слова студента Тристана Рейнольдса, который в тот момент находился в кофейне. 

    По данным полиции города Лексингтон, мужчина нанес удары ножом двум женщинам, полученные ранения не представляют угрозы их жизни. В свою очередь издание Washington Post пишет, что преступник был задержан и доставлен в больницу из-за травм, которые он нанес сам себе.

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