США и Тайвань: в обстановке конфронтации

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет созваниваться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, чтобы "не возникли сложности" в отношениях с КНР. Ранее в интервью агентству Рейтер Цай Инвэнь допустила возможность еще одного телефонного разговора с президентом США. Еще до инаугурации Цай Инвэнь побеседовала с президентом Трампом по телефону, что стало серьезным отступлением от прежнего курса США, учитывающего "политику одного Китая".

Попытка тайваньского президента Цай Инвэнь изобразить наличие существенного прогресса в отношениях острова с США обернулась громким скандалом. Канцелярии президента Тайваня пришлось фактически опровергать слова Цай Инвэнь. Во всяком случае, именно так выглядит данное в пятницу разъяснение о том, что сейчас Тайбэй не планирует проводить новый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Между тем, в интервью Рейтер Цай Инвэнь сделала очень четкий акцент на том, что у тайваньской администрации есть возможность общаться напрямую с правительством США. "Мы не исключаем возможности позвонить самому президенту Трампу", — похвасталась она, сообщает Sputnik.

По всей видимости, в Тайбэе по-прежнему считают огромной победой то, что в декабре прошлого года впервые после разрыва дипломатических отношений между Тайванем и США состоялся телефонный разговор на столь высоком уровне. Есть явное желание этот успех повторить, хотя сложно сказать, какие политические и экономические дивиденды получил Тайбэй от того звонка. Видимо на острове все еще считают, что высказывания Трампа в интервью Fox News, в котором он фактически поставил под сомнение политику "одного Китая", стали началом некоего нового курса США в отношении Тайваня. Собственно, именно эту мысль — о появлении новой реальности в отношениях с США – и попыталась подчеркнуть Цай Инвэнь.

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Такой поворот событий – к новому качеству отношений — был опровергнут самим Трампом. После публикации интервью Цай Инвэнь президент США заявил, что не будет созваниваться с главой администрации Тайваня. Это лишний раз подчеркнуло отказ Трампа от его прежних планов использовать вопрос "одного Китая" для принуждения Пекина к уступкам в важных для США сферах. Предвыборная риторика осталась в прошлом, сейчас же приоритетом являются потребности практической политики. А в них, прямо скажем, Тайвань занимает не самое важное место.

По словам Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин делает все, что в его силах, чтобы помочь США разрешить конфликт с КНДР. При этом глава Белого дома подчеркнул, что у него установились очень хорошие отношения с председателем Си. Иными словами, президент США по существу отверг содержащийся в интервью призыв главы тайваньской администрации Цай Инвэнь к продолжению диалога.

Скандал с несостоявшимся звонком уже прокомментировал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Гэн Шуан отметил, что Китай выступает против официальных контактов Вашингтона с администрацией Тайбэя, заявив, что в Пекине обратили внимание на реакцию США. Более развернуто высказался представитель Минобороны КНР, прокомментировав призыв Цай Инвэнь поставить на Тайвань большее число подводных лодок. Китай выступает решительно против поставок Тайваню вооружения какой бы то ни было страной, заявил официальный представитель Минобороны КНР Ян Юйцзюнь. В интервью агентству Рейтер Цай Инвэнь заявила, что острову может понадобиться закупка у США их самых совершенных истребителей F-35.

Результатом непродуманных решений в Вашингтоне могло бы стать ухудшение положения Соединенных Штатов в АТР. Как подчеркивают американские эксперты, в Азии не согласятся с политикой администрации, если она будет поставлять на Тайвань самое совершенное вооружение или активно идти по пути развития межгосударственных отношений с Тайванем. Это было бы отказом от тех базовых договоренностей, которые многие годы позволяли удержать отношения двух мировых гигантов от сползания к горячей конфронтации.