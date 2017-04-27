Злобный сосед. Японцы заказывают себе домашние "антиядерные" бункеры

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Ксения Нака — Токио, для РИА Новости Украина

Заказы на установку домашних и корпоративных бункеров резко возросли в Японии на фоне роста угрозы со стороны Северной Кореи.

"Хотя Япония — единственная страна, испытавшая на себе ужас атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, японцы до сих пор проявляли мало интереса к созданию бункеров дома или в своей компании. Во всяком случае, по сравнению со Швейцарией, где бункеры существуют в кинотеатрах и на станциях, в школах и частных домах. Это недопустимое легкомыслие", — сказала РИА Новости Наоко Орибэ — президент компании, конструирующей подземные бункеры в домах и на предприятиях.

Такая оговорка необходима, чтобы понять: абсолютные цифры пока выглядят скромно в сравнении с темпом роста продаж. Если в 2016 году компании поступили три заказа на строительство корпоративных бункеров вместимостью до 100 человек и шесть заказов на домашние бункеры, рассчитанные на 13 человек, то только за один апрель компании удалось достичь годового уровня продаж — два заказа на большие бункеры и шесть на домашние.

"Сейчас все судорожно бросились покупать бункеры, думая о своей семье или сотрудниках. Сейчас это связано с Северной Кореей, и это действительно страшно, но строительство подземного бункера занимает около четырех месяцев, и если атака произойдет в ближайшее время, то бункер не успеют достроить", — говорит Орибэ.

Для тех, кто спешит, предлагает свои услуги еще одна компания, с недвусмысленным названием "Убежище".

"Главное достоинство наших убежищ в том, что их можно установить прямо в квартире, в спальне. Установка — полдня, и по цене это несравнимо с подземным бункером. Сейчас спрос на них вырос невероятно. Я не припомню ничего подобного за 55 лет существования фирмы", — сказал основатель и генеральный директор компании Сэйитиро Нисимото.

Нисимото — верующий христианин, начал свое дело как христианскую миссию, не особенно беспокоясь о прибыли. Продажи одного — двух домашних убежищ в год его вполне устраивали. Однако ситуация резко изменилась после того, как в ответ на очередной ракетный пуск Северной Кореи США заявили, что "на столе все варианты" влияния на Пхеньян, и в Японии всерьез стали говорить о возможности силового воздействия. МИД и министерство обороны заверили руководство страны, что в случае "непредвиденного развития событий" предпримут все необходимое для эвакуации 60 тысяч японцев, находящихся на Корейском полуострове, а премьер Синдзо Абэ поведал в парламенте о том, что, по его информации, Северная Корея может располагать ракетными зарядами, начиненными отравляющим веществом зарин. Любой обыватель здесь понимает, что если США нанесут удар по Северной Корее, первыми целями актов возмездия станут именно Япония и Южная Корея.

"Раньше за год мы продавали одно-два убежища. Сейчас только за апрель продано 12, мы обрабатываем около 500 запросов, а 30 из них находятся в стадии заключения контракта", — сообщил Нисимото.

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До сих пор главным препятствием для покупки убежища или установки бункера были высокие цены: если убежище в квартире обойдется примерно в 18 тысяч долларов, то строительство подземного бункера сравнимо со строительством частного дома — самый маленький на 13 человек стоит около 230 тысяч долларов. Похоже, неоднократные заявления американских и японских политиков о том, что эпоха "стратегического терпения" в отношении КНДР миновала, были восприняты всерьез.