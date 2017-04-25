Италия: что нужно знать о Евро, но об этом боялись спросить

РИА Новости Украина

27 апреля в Италии выходит документальный фильм PIIGS, который расскажет о неудобной правде о евро и о политике жесткой экономии.

Акроним PIIGS, не случайно напоминающий английское слово PIGS (свиньи), был впервые использован изданием The Economist и относится к пяти странам ЕС, наиболее пострадавшим в результате экономического кризиса 2009 года. Сам акроним представляет собой комбинацию первых букв названий этих стран: Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain.

Sputnik Italia взял интервью у трех режиссеров фильма, Адриано Кутраро, Федерико Греко и Мирко Мелькьорре:

"Вот уже двадцать лет, если не больше, нас засыпают новостями о том, как кризис пройдет буквально на следующей день после принятия волшебных реформ. Нам говорили, что единая Европа обеспечит всем благополучную жизнь. Но мы видим, что все не так. И больше всего нас злило, что мы не могли понять, кто же враг, в чем проблема. Этим фильмом мы хотели показать, какой ущерб нанесла политика этого монстра, Европы.

Мы показали историю организации "Жало", где работало много соцработников. Нам удалось проанализировать эффект, который оказал кризис на многих уровнях. В фильме две ключевые линии: макроэкономическая, основанная на интервью с различными экспертами, философами и экономистами, в том числе с Ноамом Хомским, Янисом Варуфакисом и Уорреном Мозлером, и простых людей.

Эта вторая линия была показана на примере работы этой организации, на том, что происходит с нашими личными финансами каждый день в результате решений, которые принимают в европейских организациях. Мы почувствовали на себе, что дела шли плохо и ухудшались. И мы начали подозревать, что лекарство, которое, по словам политиков и СМИ, должно было работать, делает только хуже. Это лекарство — политика жесткой экономии.

По данным итальянского института статистики Istat, 4,6 миллиона жителей Италии живут в условиях абсолютной бедности, а 10 миллионов итальянских семей – в условиях относительной бедности. Помимо официальных цифр и данных, мы взяли десятки интервью у безработных, рабочих и мелких торговцев. Некоторые из них живут в невыносимых условиях и совсем отчаялись. Все мы вынуждены сокращать наш бюджет, что приводит к сокращению расходов государства на образование, медицину, борьбу с безработицей. В результате страдают люди.

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Фильм PPIGS необходимо посмотреть, потому что мы слышим уже готовое объяснение кризиса, но кто-то должен начать задавать вопросы. Несмотря на серьезность темы, фильм развлекает, трогает, заставляет задуматься. Мы бы хотели, чтобы фильм стал началом для масштабных и глубоких дискуссий на темы, от которых зависят судьбы каждого из нас.

Фильм важно посмотреть потому, что, например, я (режиссер Мирко Мелькьорре) не чувствую себя одним из PIIGS, то есть свиньей. Я бы хотел, чтобы фильм заставил людей показать, что мы – не свиньи. Надеюсь, что после его просмотра у людей появится инструмент, чтобы хотя бы начать дискуссию, а впоследствии искать решения и альтернативы сложившейся системе".