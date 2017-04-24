В Хорватии преуменьшают преступления фашистов во время Второй мировой

РИА Новости Украина

22 апреля традиционно отмечался День памяти жертв Ясеновца (Jasenovac) — находившегося на территории усташеского Независимого государства Хорватия концлагеря, в котором во время Второй мировой войны погибло, по разным данным, от 80 000 до 700 000 сербов, евреев, цыган и просто неугодных прогитлеровскую режиму людей разных национальностей. До сих пор хорватское общество не выработало единую позицию, осуждающую преступления прошлого, и поэтому отмечали эту дату в стране разобщенно.

Например, ассоциация еврейских общин, сербское национальное вече и лига антифашистов Хорватии отказались присоединяться к официальным мероприятиям, организуемым правительством Хорватии. Дело в том, что из лагеря до сих пор не убрали мемориальную доску с надписью "За дом спремни" (лозунг хорватских усташей, то есть тех самых фашистов, уничтожавших людей в Ясеновце – Ред.), в прошлом году установленную ветеранами войны 1992-1995 годов из рядов проусташеских “Хорватских сил обороны”, сообщил Sputnik председатель хорватской Хельсинкской группы Жарко Пуховски (Zarko Puhovski).

Он считает, что правительству нужно указать на недопустимость “дипломатического” отношения к попыткам реабилитации преступлений, и напоминает, что на установку мемориальной доски руководство в Загребе отреагировало всего лишь созданием специальной комиссии и комментарием, что речь идет о “деликатной проблеме”.

В свою очередь, директор иерусалимского отделения “Центра Симона Визентала” Эфраим Зурофф отметил, что в этом году в Загребе на престижную награду номинирован фильм Якова Седлара (Jakov Sedlar) “Ясеновац — правда”. Центр Симона Визенталя направил парламенту Загреба письмо, в котором указывается, что фильм умаляет преступления усташеского режима. Выдвижение фильма осудили также еврейские и сербские ассоциации Хорватии из-за того, что лента представляет собой попытку пересмотреть историю.

“В этом фильме концлагерь представлен как трудовой лагерь, отрицается холокост и геноцид, уменьшено число жертв”, — говорится, в частности, в их сообщении. Интересно, к слову, что вся ответственность за превращение этого ”трудового лагеря” в настоящий лагерь смерти почему-то возлагается на коммунистов, которые (якобы) убивали здесь хорватов, а не наоборот.

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То, что Хорватия отметила День памяти жертв Ясеновца разобщенно, является последствием того, что у правительства этой страны не хватает храбрости посмотреть проблеме усташества в лицо, заключает Зуроф.