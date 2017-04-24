Экоцид от "Монсанто": из Германии по всему миру

РИА Новости Украина

Деятельность американского концерна "Монсанто" вызывает серьезные дискуссии. Его обвиняют в преступлениях против окружающей среды, за которые пока нельзя привлечь к ответственности. Поэтому активисты организовали свой собственный трибунал. Цель — получить правовой опыт, который в будущем мог бы использоваться как основа для судебных процессов против семеноводческого и химического гиганта "Монсанто".

Доминирующее положение "Монсанто" является источником крайне серьёзных проблем в области экологии, биологического разнообразия и соблюдения прав человека, заявил в интервью Sputnik инициатор Международного трибунала в связи с деятельностью "Монсанто", Рене Ленхерр (René Lehnherr). Поэтому 18 апреля был опубликован доклад трибунала: "В общем и целом можно резюмировать, что судьи сочли "Монсанто" виновным в нарушении закона по всем шести пунктам, которые были представлены на рассмотрение".

Речь в данных шести пунктах идет о правах на экологически чистую среду, на здоровье, на питание, на свободу слова и научных исследований, а также об участии военном преступлении. Последний пункт — намек на применение ядохимиката агент "оранж" во время войны во Вьетнаме. В данном случае, объясняет Ленхерр, состав преступления соответствует экоциду, то есть преступлению против природы, но в судебной практике пока не предусмотрено такого наказуемого неправомерного деяния.

Данный трибунал — это своего рода неофициальный суд, который не может выносить приговоры, имеющие законную силу. В июне 2015 года различные организации и политические активисты решили провести судебное разбирательство по делу концерна "Монсанто". Пять юристов из Аргентины, Бельгии, Канады, Мексики и Сенегала заслушали в октябре прошлого года 30 свидетелей и составили 60-страничный доклад, который теперь опубликован.

"Мой первый вопрос был следующий: Неужели существующие правовые возможности не позволяют привлечь "Монсанто" к юридической ответственности и предъявить ему обвинение за совершаемые им преступления? Первая идея, конечно, была запросить по этому поводу международный суд в Гааге. Но для того, чтобы провести судебный процесс в Гааге, подсудимый должен там физически присутствовать. В данном случае это должен был бы быть руководитель "Монсанто" Хью Грант (Hugh Grant) или его представитель. Второй пункт, который вообще-то имеет ещё более решающее значение, заключается в том, что 2003 году США при Билле Клинтоне отказались от рассмотрения дела в этом суде. Так что возможности предъявить "Монсанто" обвинение не было. И так родилась идея, что нам нужно провести собственный международный трибунал", — заявил Ленхерр.

В судебном разбирательстве выступили 30 выступавших свидетелей из 30 разных стран. Речь шла не только о пострадавших, здоровью которых был нанесен ущерб в связи с применением таких продуктов "Монсанто", как Roundup, он же глифосат. Среди свидетелей также были эксперты, исследовавшие данную тему, или ученые, которые на собственном примере могли убедиться, каково это, когда некие научные исследования не соответствуют представлениям "Монсанто". Пи их заявлениям, концерн не побоялся оказать таким учёным активное сопротивление.

Очень показательно дело Шри-Ланки, подчеркивает активист. В 80-хгодах крестьяне в этой стране в массовом порядке применяли гербицид Roundup.

Инструкция для американских клиентов предупреждала о том, что попадание этого гербицида в питьевую воду опасно для здоровья.

"А на упаковках в Шри-Ланке этого написано не было, — рассказал Ленхерр. — Одно из последствий этого обстоятельства заключалось в том, что тысячи крестьян, выращивавших рис на Шри-Ланке, стали страдать заболеваниями почек, и многие из них умерли. Это было огромное бедствие, потому что в результате семьи были лишены основополагающих условий жизни". В 2015 году правительство Шри-Ланки запретило ввоз Roundup. В ответ на это "Монсанто" усилило свою лоббистскую деятельность в этом островном государстве в Индийском океане.

Как говорит Ленхерр, цель Международного трибунала в связи с деятельностью "Монсанто" — дать юристам инструмент, с помощью которого они могли бы создать как в национальном, так и в международном законодательстве правовую основу, позволяющую, например, наказывать экоцид. И тенденцию в этом направлении уже можно наблюдать, говорит Ленхерр.

"За два месяца до трибунала, который состоялся в октябре прошлого года, Международный уголовный суд в Гааге опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось, что в будущем они намерены усиленно наказывать преступления против природы — то есть, по сути, экоцид", — говорит активист.

Ленхерр выступает за то, чтобы преступления против окружающей среды были признаны правосудием и наказывались им. Он считает обнадёживающим высказывание судей по пункту обвинения "Участие в военном преступлении на примере применения агента "Оранж" во Вьетнаме". В нём говорится, что "если бы сегодня в законодательстве был состав преступления экоцида, то на основании этого можно было бы вынести приговор в отношении "Монсанто" и других транснациональных концернов".