Раздвоение Италии: и в ЕС, и с Трампом

РИА Новости Украина

За месяц до саммита G7 в итальянской Таормине (Taormina), в сложный период международной напряженности, премьер Италии Паоло Джентилони (Paolo Gentiloni) побывал в Вашингтоне, далее он направился в Оттаву.

Две эти поездки являются поводом обсудить такие деликатные темы, как стабильность в Средиземноморье, в частности, в Сирии, Ливии и Ираке. Комментарий Sputnik Italia дал Андреа Кукко (Andrea Cucco), главного редактора портала Difesa Online.

"Встреча Джентилони и Трампа очень напомнила встречу 2015 года, только на этот раз Италия поздравила США с атакой на сирийскую базу после якобы использования Асадом химоружия. Интересно, что в 2013 году были зафиксированы случая использования химоружия, и тот же Обама мог с легкостью сбросить бомбы на Сирию, но этого не сделал. Потом выяснилось, что тогда газ применила оппозиция.

Более всего Джентилони волнует ситуация в Ливии. Ранее в Риме премьер подписал с министром обороны США некоторые договоры, в результате которых Италия стала поддерживать США во многих аспектах, например, в отношении сдерживания "российской угрозы". Как будто больше не о чем думать, как о "российской угрозе", которой не существует. Главный вопрос — Ливия и США, которые хотят как можно скорее завладеть этой страной.

Италия чувствует себя немного изолированной и поэтому оказалась под влиянием американцев. Больше всего США раздражает то, что в ситуацию в Ливии вмешалась Россия, которую с Ливией связывают давние отношения. Все, что происходит в европейской внешней политике так или иначе связано с Ливией: США не смогли принять то, что Хафтар попросил у России значительную поддержку и получил ее. Как сообщают некоторые ливийские источники, США много лет пытались поделить страну, но не смогли. Поэтому и Россию, активно участвующую в решении Ливийского вопроса, США терпят с трудом.

Трамп заявлял, что США и так решают многочисленные международные вопросы, и сейчас не готовы участвовать в стабилизации ситуации в Ливии. Несмотря на это, кажется, что настоящая дружба между США и Россией проявилась в том, что Трамп заявил, что скоро пригласит Сарраджа и Хафтара в Белый дом. Думаю, что этот шаг окажется решающий и полезным для тех, кто имеет политические и экономические интересы в Ливии.

Что касается Сирии, в этой стране более полутора миллиона человек стали жертвами вмешательства западных и ближневосточных стран, которые финансировали, вооружали, готовили и отправляли туда тысячи джихадистов и террористов. А теперь делают вид, что ничего не произошло, и ведут разговоры о политическом решении кризиса.

В Сирии ситуация еще нестабильна, однако силы Дамаска, благодаря помощи России, за последнее время отвоевали практически всю страну. Политическое решение необходимо для того, чтобы сразу достичь мира, но в отношении огромного числа жертв оно кажется несправедливым. Это может прозвучать грубо, но военное решение было бы более справедливым, чтобы отомстить за многочисленные жертвы.

Критикуя бывшую администрацию, Трамп подчеркнул, что борьба с ДАИШ никогда не приводила к таким хорошим результатам, как сейчас. С тех пор, как коалиция начала бомбить ДАИШ по-настоящему, появились результаты. До этого были лишь разговоры. Помню, как американские пилоты рассказывали, что отследив объекты ДАИШ, они так долго ждали разрешения атаковать, что у них заканчивалось топливо и им приходилось возвращаться назад.

Сейчас все меняется и трудно судить о действиях Трампа, Путина и Северной Кореи. Нужно понять, что происходит на самом деле. Я полагаю, что сейчас Трамп, который кажется войны, на самом деле действует гораздо правильнее и принесет больше пользы для установления мира на планете, в особенности в отношениях между государствами, прежде всего с той же Россией. Он делает для этого больше, чем кажется", — заявил главный редактор портала Difesa Online Андреа Кукко.