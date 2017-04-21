Мяч в крови: смерть аргентинского болельщика всколыхнула футбольный мир

РИА Новости Украина

Смерть аргентинца от рук группы болельщиков 15 апреля во время футбольного матча в городе Кордоба (Córdoba) вызвала жаркие споры о футбольном насилии за год до Чемпионата мира.

Эмануэлю Бальбо (Emanuel Balbo) было 22. Его ударили и сбросили с трибуны стадиона Марио Альберто Кемпес (Mario Alberto Kempes) в Кордобе во время обычной игры между местными командами Бельграно (Belgrano) и Тальерес (Talleres). Он умер два дня спустя от полученных ран.

"Мы не привыкли к тому, что людей швыряют во время футбольного матча. А именно так и произошло на прошлой неделе с молодым человеком. Он поссорился с убийцей своего брата по имени Сапито Гомес, которого встретил на трибуне. Будучи уличенным, Гомес обвинил Эммануэля в том, что тот болеет за команду Тальерес (противника Бельграно). Но это его будто не оправдывает", — заявил Sputnik Mundo Пабло Карросса (Pablo Carrozza), журналист радио Mitre, газеты Pefil и радио программы Código de Barras (Barras в Аргентине — организованные группы фанатов в рамках футбольного клуба, призванные приободрять команды на стадионах в ходе матча и одновременно устрашать представителей других групп фанатов), единственной программы, посвященной исключительно насилию на футболе в Аргентине.

Произошедшее вызвало волну сожаления в обществе и спровоцировало сильный резонанс в СМИ. Инцидент, который переживает Ассоциация Футбола Аргентины (Asociación de Fútbol Argentino, AFA), структура, ответственная за организацию и координацию различных национальных отборов и официальных футбольных чемпионатов, является своего рода препятствием для предотвращения подобных случаев.

В АФА наблюдается вызывающее беспокойство отсутствие центрального ядра. После произошедшего Ассоциация решила создать комитет по безопасности, возглавляемый неким человеком из клуба Нуэва Чикаго (Nueva Chicago), у которого сразу две группы Barras. Создается впечатление, что это не закончится никогда.

"АФА переживает глубокий кризис в руководстве. Какое-то время назад состоялись выборы по единственному списку, в котором фигурировал президент Racing Club, скрывший убийство внутри клуба, или Даниэль Ангеличи (президент клуба Atlético Boca Jr.), Уго Мойано, тесно связанный с синдикализмом и президентом клуба Club Independiente, у которого три группы фанатов. Когда видишь подобный сценарий, не верится, что ситуация с насилием может быть решена", — считает журналист, специализирующийся на вопросах насилия и безопасности в футболе.

Для Карросса проблема тянется "сверху вниз". Он возлагает ответственность на судей за оставление на свободе таких людей как Сапито Гомес, обвиненный в "убийстве по неосторожности" брата Эмануэля, Агустина, и отпущенный на свободу.

"За месяц до взятия под стражу, он был на поле. Политики тоже несут ответственность, они используют группы фанатов, чтобы получить поддержку на маршах и мероприятиях. Когда смотришь списки государственных учреждений, можно заметить нескольких участников подобных групп "баррас". Кроме того, их используют как силы для столкновений, поскольку они стоят дешевле, чем синдикаты. От них очень сложно избавиться (от групп), если есть постоянное пособничество", — объяснил журналист.

Он также обвинил руководителей клубов, т.к. когда государство запрашивает допуск и ведомости/списки групп фанатов, которых не нужно пускать, они (руководители) их не передают.

"Они управляют этими списками так, как им удобно", отметил он.

Наконец, он возложил ответственность и на истинных фанатов.

"Эпизод со смертью Эмануэля не был совершен силами фанатов, людьми, которые делают бизнес на футболе. То, что произошло, связано с насилием в самом футболе, а не с организованной преступностью. Это дело рук 20 глупцов, посчитавших, что человека нужно было убить лишь за то, что он выступал за другой клуб", - считает он.

Футбольное насилие — одна из тем, которые больше всего беспокоят организаторов и хозяев следующего Чемпионата мира в России в 2018 году.

"Органам безопасности нужно быть внимательными, поскольку есть действительно опасные люди", — заключил Карросс.