Еще одна горячая точка на карте. ЮАР в шаге от распада

Владимир Матвеев, обозреватель

ЮАР переживает один из наиболее серьезных политических кризисов с момента окончания апартеида, обострение которого может поставить страну на грань распада. Напряженность стала результатом "депрессии" и коррупционных с кандалов, которые поразили сильнейшую экономику Африки.

Перестановки в правительстве и продолжение политического кризиса, скорее всего, могут привести в дальнейшем к смене направления экономической политики страны.

12 апреля не менее 100 тысяч человек вышли на улицы Претории, чтобы потребовать ухода президента Джейкоба Зумы, который "оказался замешанным в коррупционных скандалах", сообщает французское издание Le Figaro.

Обострение кризиса началось с растущего противодействия президенту Зуме в партии власти "Африканский национальный конгресс" (АНК) и правительстве. Разногласия вышли на всеобщее обозрение в ночь на 31 марта в связи с масштабными перестановками в правительстве. Основной удар был направлен против министра финансов Правина Гордана, хотя всего были отправлены в отставку около десяти министров.

Правин Гордан много месяцев находится в состоянии конфликта с Зумой, и окружение президента обвиняло его в "ведении тайных переговоров" с западными правительствами на основании неких "документов" спецслужб, которые, по данным французского издания, в результате "оказались фальшивкой".

Наряду с этим, замена министра соратником Зумы "повлекла за собой финансово-политическую бурю", тем более что "все было объявлено посреди ночи и без предварительных консультаций", пишет Le Figaro.

Решение президента вызвало неприятие у трех из пяти ближайших его соратников — членов Национального рабочего комитета АНК, с которыми он не советовался по вопросу столь масштабных перестановок в правительстве, чреватых негативными последствиями как для политического, так и для социально-экономического развития ЮАР.

"Я сказал президенту, что не согласен с ним", - сказал вице-президент Сирил Рамафоса. "Это в куда меньшей степени решение на благо страны, чем чисто политическое решение для спасения интересов Зумы", — цитирует Le Figaro члена исполнительного комитета АНК Джоэла Нетшитенз.

Рынок сразу же отреагировал на ситуацию падением курса южноафриканского рэнда. Кроме того, агентства Standard & Poor's и Fitch снизили рейтинг страны до "спекулятивного" уровня. Достаточно отметить, что потери пяти крупнейших банков страны (Barclays Africa, Capitec, FirstRand, Nedbank and Standard Bank) в целом с 27 марта по 7 апреля составили примерно 10 млрд. долларов.

Однако Зума сохранил новое правительство, подчеркнув, что "намерен изменить экономическую политику страны для более эффективной борьбы с бедностью". По оценкам экспертов, "это прозвучало неубедительно". В связи с этим, "призывы к его отставке все громче звучат как среди оппозиции, так и среди бывших сторонников".

На фоне масштабных демонстраций протеста против Зумы, его поддержка частью АНК привела к дальнейшему обострению межфракционной борьбы внутри самой АНК.

Ощутимым ударом для властей стало проявившееся разочарование населения и его недоверие к правящему режиму, АНК, когда результаты муниципальных выборов 3 августа 2016 г. стали худшими для них с 1994 года.

Эксперт Ричард Калландаиз из Кейптаунского университета отмечает, что АНК "всегда раздирали противоречия", поскольку она объединяла и еще объединяет самых разных людей разных политических взглядов, пишет Le Figaro. Однако, "стремление сместить Зуму исходит от наиболее радикальных кругов".

В любом случае, как отмечает французское издание, президент может рассчитывать на весьма "мощные источники поддержки в АНК, и в частности в Молодежной лиге и Женской лиге". Кроме того, он "смог оказать давление на парламентариев", в связи с чем, "вотум недоверия представляется маловероятным".

Наряду с кризисом и протестами, Зуму беспокоят результаты намеченного на декабрь съезда АНК, на котором должен быть избран новый глава правительства, который с учетом соотношения сил имеет шансы стать преемником Зумы на посту президента. При этом Зума, по данным французского издания, хочет "протолкнуть на этот пост одного из своих фаворитов, в частности бывшую супругу Нкосазану Дламини-Зуму".

Экономическая обстановка является одним из мотивов обостренной реакции не только правительства. Как отмечает Le Figaro, "страна переживает серьезнейший кризис с окончания апартеида, который еще больше усугубляет серьезная засуха". В первом квартале 2016 года экономика утратила 1,6%. Горнодобывающий сектор еще переживает подъем, что позволило ЮАР избежать рецессии, однако "этого недостаточно для борьбы с безработицей, которая охватывает 26% населения".

Ситуация "еще больше подчеркивает вопиющее неравенство в обществе". В некоторых гетто до сих пор нет воды и электричества (хотя АНК у власти уже 20 лет), и недовольство возрастает. Многим "удается выжить лишь благодаря социальным пособиям, выплаты которых за последние месяцы стали нестабильными".

Граждане проявляют недовольство Зумой на фоне целого ряда сопровождающих его финансовых скандалов и обвинений в "клиентизме".

"Бурление страстей вокруг его частной фирмы отравляло атмосферу в течение нескольких лет. Президента обвиняли в том, что он заказал строительные работы в собственном имуществе на 15 миллионов евро за счет налогоплательщиков, по официальной версии, "по соображениям безопасности", — пишет Le Figaro. В конце марта судья принял в его отношении жесткое постановление, подчеркнув, что глава государства "не выполнил свой долг по защите и соблюдению конституции", и обязал его возместить часть затрат. Зума в результате, по данным французского издания, заплатил 500 тысяч евро.

Как отмечает Le Figaro, СМИ в последнее время пестрит разоблачениями в "клиентелизме", который, как пишет издание, "позволял Зуме и семье бизнесменов Гупта "грабить страну".

По словам критиков, указанная семья "влияет на принятие политических решений вплоть до назначения высокопоставленных чиновников". Помимо Зумы скандал охватил нескольких его близких политических соратников, что еще больше подорвало доверие к нему. Как отмечает Le Figaro, в коррупционных делах оказываются замешанными и "другие политики, в том числе, противники президента".

ЮАР находится на распутье в условиях растерянности политических элит страны в определении будущего курса страны, а дальнейшее обострение политического кризиса может поставить ЮАР даже на грань распада.