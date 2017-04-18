Япония говорит: алло, мы ищем талантливых эмигрантов

РИА Новости Украина

Министерство юстиции Японии упрощает условия получения иностранцами постоянного места жительства в Японии с целью привлечения талантливых специалистов и высококвалифицированных рабочих. До сих пор минимальный срок пребывания иностранца в стране, после которого он может подать заявление на получение статуса постоянного резидента, составляло 5 лет. По новым правилам этот период сокращается до 3 лет для тех, кто набрал более 70 баллов, и до одного года для тех, кто набрал более 80 баллов. Балльная система основана на оценке таких критериев, как уровень образования, профессиональная квалификация и годовая зарплата.

В настоящее время многие страны буквально соревнуются в перетягивании к себе талантливых и перспективных специалистов, облегчая им условия и предоставляя разного рода льготы. "Этот процесс неизбежный и, видимо, Япония идет по пути США с их программой green card", — сказала в интервью Sputnik профессор кафедры экономической теории Санкт-Петербургского университета Елена Яковлева: "Одна из главных составляющих успеха американского хайтека — это талантливые иммигранты со всего мира. Вот сейчас Трамп заморозил быструю обработку рабочих виз для некоторых стран, сократив тем самым приток в страну ученых и инженеров. Если он пытается таким образом сохранить рабочие места для американцев, то напрасно: уровень безработицы среди квалифицированных работников со степенью бакалавра и выше составляет всего 2,5%. Китай, скорее всего, попытается извлечь выгоду из этой политики. Недавно генеральный директор интернет-гиганта Baidu Робин Ли выступил за облегчение визового режима, чтобы талантливые иммигранты помогали в разработке новых технологий для китайской промышленности. И Япония идет по этому пути. А вообще вне стран своего происхождения проживают миллионы квалифицированных специалистов, работающих в сферах IT, высоких технологий, науки, техники, экономики и финансов, образования, здравоохранения и т.д. Только в странах ОЭСР (経済協力開発機構) число мигрантов с высшим образованием увеличилось за последнее десятилетие на 70% и превысило 25 млн. человек. Из них более трети имеют уровень кандидата или доктора наук. При этом пятую часть иммигрантов представляют выходцы из Китая, Индии и Филиппин".

По данным японского министерства труда, в 2016 году число работающих иностранцев в стране выросло на 20% по сравнению с 2015 годом и значительно превысило 1 млн. человек. Правда, высококвалифицированных специалистов среди них — всего 2688 человек. Основную массу трудовых мигрантов составляют китайцы, на втором месте — рабочие из Вьетнама. Среди других стран — Южная Корея, Малайзия, Филиппины и США. Недавно в Японии была принята поправка к закону об иммиграции, согласно которой иностранные специалисты по уходу за больными, лежачими и пожилыми людьми смогут въезжать в Японию по новому типу визы. От дефицита рабочих рук страдает целый ряд отраслей, включая сельское хозяйство. Это те рабочие места, куда коренные жители Японии в большинстве своем идти не хотят, — сказал Sputnik президент "Русского клуба" в Японии Михаил Мозжечков: "Япония до сих пор себя активно отгораживалась от дешевой рабочей силы. И новые правила направлены на то, чтобы увеличить массу квалифицированной рабочей силы, но держать под контролем приток лиц, занимающихся неквалифицированным трудом. Полной автоматизации во многих сферах достичь невозможно, и есть много работ, куда сами японцы идут весьма неохотно: ручная сборка на заводах, кладка асфальта, чистка овощей, уход за больными и т. д. Именно на такие позиции требуются рабочие руки, и нехотя японское правительство вынуждено впускать в страну определенный контингент иностранной рабочей силы. Преимущества здесь имеют дети, внуки и правнуки тех этнических японцев, которые когда-то мигрировали в другие страны. С другой стороны, японцы наблюдают за мировыми тенденциями и перенимают опыт США по привлечению в страну "мозгов". К этому их подталкивает старение населения и низкая рождаемость".

По расчетам японских демографов, к середине XXI века население Японии может опуститься ниже отметки 100 млн. человек. При этом значительная часть граждан (около 40%) будет пенсионерами. При невысокой рождаемости в стране будет нарастать дефицит рабочей силы, а работающие люди не смогут прокормить на должном уровне растущее количество пенсионеров. Правительство изучает всевозможные меры замещения ручного труда роботами и стимулирования рождаемости. В качестве самой крайней меры может быть применено снятие ограничений на миграцию, но пока японское общество к этому явно не готово.